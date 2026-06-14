Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Foci-vb 2026 Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl

Foci-vb 2026

Minden érdekes hír egy helyen.

Kövesse az Origón!
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Hőségriadó van a németek világbajnoki bázisán, miközben a német válogatott első világbajnoki meccsére készül, ami magyar idő szerint vasárnap este lesz. Julian Nagelsmann külön figyelmeztette a játékosokat, hogy mire készüljenek a foci-vb első meccsén a hőség kapcsán. A végső győzelemre is esélyes válogatott történelmi meccsen mutatkozik be.

Egyre fokozódik a feszültség a világbajnokságos és ezzel együtt a hőség is Észak-Karolinában, ahol a német csapat készül. A német válogatott játékosai már az első edzéshéten megtapasztalták, milyen körülmények várnak rájuk az Egyesült Államokban rendezett foci-vb-n. Pénteken Winston-Salemben, a németek edzőközpontjában a napos területeken közel 40 fokot mértek. Julian Nagelsmann szövetségi kapitány másfél órás edzést vezényelt, amelyen már a Curaçao elleni vasárnapi vb-nyitány taktikai elemeit gyakorolták a játékosok.

Vasárnap a németek is bemutatkoznak a foci-vb-n
Vasárnap a németek is bemutatkoznak a foci-vb-n
Fotó: ALEXANDER HASSENSTEIN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A németek így készülnek a foci-vb első meccsére

A Bild információi szerint a rendkívüli meleg a válogatott háza táján is központi témává vált. Nagelsmann külön arra kérte játékosait, hogy szabadidejükben ne kizárólag a légkondicionált szobáikban tartózkodjanak, hanem minél több időt töltsenek a szabadban, hogy szervezetük gyorsabban alkalmazkodjon a helyi körülményekhez. Ennek jegyében a csütörtöki szabad délelőttön több játékos közös medencés programon vett részt a csapatszálláson.

Az edzéseken különleges hűtőrendszereket is bevetettek. A pálya mellett vízpárát permetező ventilátorokat helyeztek el, Nagelsmann taktikai tábláját pedig egy árnyékoló pavilon alatt állították fel. A biztonság kedvéért két mentős és egy hordágy is készenlétben állt a pálya szélén.

A meteorológiai szolgálat péntek estig hőségriadót adott ki a térségre. Az úgynevezett hőérzet elérhette a 106 Fahrenheit-fokot, ami több mint 41 Celsius-foknak felel meg. A helyiek szerint ugyanakkor az ilyen időjárás teljesen megszokottnak számít Észak-Karolinában a nyári hónapokban, és gyakran egészen szeptember közepéig kitart.

A német válogatott szombaton Houstonba utazik, ahol vasárnap magyar idő szerint 19 órától Curaçao ellen kezdi meg szereplését a világbajnokságon. Bár a texasi városban is 30 fok feletti hőmérséklet várható, a találkozót a több mint 60 ezer férőhelyes NRG Stadion bezárt teteje alatt rendezik majd.

„Örülök, hogy fedett stadionban játszunk, így nem lesz olyan meleg, mint az edzéseken” – mondta megkönnyebbülten a németek csatára, Deniz Undav.

Curaçao: a történelmi válogatott a vb-n

Vasárnap este a német válogatott tehát Curaçao ellen kezdi meg szereplését a világbajnokságon, de a karibi szigetország játékosai már a mérkőzés előtt érzelmes pillanatokat éltek át. A válogatott csatára, Gervane Kastaneer alig tudta visszatartani könnyeit, amikor édesapja levelét olvasta fel a FIFA egyik különleges sorozatában.

A „Letters That Connect” (Levelek, amelyek összekötnek) című videósorozatban Kastaneer édesapja felidézte fia hosszú és nehéz útját a világbajnokságig. A levélben így fogalmazott: „Legjobb barátom, legnagyobb büszkeségem, példaképem. Már akkor láttuk, hogy különleges vagy, amikor még csak egy kisfiú voltál labdával a lábadnál. Nemcsak tehetséget láttunk benned, hanem egy álmot, amely nagyobb volt minden szónál.”

A történet különösen megrázó része egy 2017-es sérüléshez kapcsolódik. Kastaneer akkoriban az ADO Den Haag játékosaként közel állt ahhoz, hogy a Bundesligába, a Mainzhoz igazoljon. Egy Zwolle elleni bajnokin azonban teljes erővel arcon találta a labda, súlyos szemsérülést szenvedett, amely maradandó látásproblémákat okozott, és évekre visszavetette pályafutását.

„Az emberek csak egy szemsérülést láttak. Mi viszont ismertük a mögötte rejlő valóságot: a fájdalmat, a bizonytalanságot, a félelmet, a könnyeket és a végtelen utakat Németországba” – írta édesapja.

A videóban Kastaneer többször is elcsukló hangon reagált a sorokra. „Erre nincsenek szavak. Ő azt mondja, hogy én vagyok a példaképe, de valójában ő az én legnagyobb példaképem. Ő a mindenem” – mondta könnyek között, majd hozzátette: „Sikerült. Nemcsak nekem, hanem neked is.”

A mindössze 150 ezer lakosú Curaçao története során először jutott ki világbajnokságra. A torna legkisebb résztvevőjeként Németország, Ecuador és Elefántcsontpart mellett szerepel az E csoportban, és a szakértők egyértelműen a kvartett leggyengébb csapatának tartják. Ennek ellenére Kastaneer története már most az egyik legemberibb és legmeghatóbb sztorija a 2026-os világbajnokságnak.

dpatop - Kaiserslautern's Gervane Kastaneer (L) and Braunschweig's Joseph Baffo watch the ball during the German Second Bundesliga soccer match between 1. FC Kaiserslautern and Eintracht Braunschweig in the Fritz-Walter-Stadion in Kaiserslautern, Germany, 28 August 2017. (EMBARGO CONDITIONS - ATTENTION: Due to the accreditation guidelines, the DFL only permits the publication and utilisation of up to 15 pictures per match on the internet and in online media during the match.) Photo: Uwe Anspach/dpa (Photo by UWE ANSPACH / dpa Picture-Alliance via AFP)
Kastaneer itt a Kaiserslautern játékosaként
Fotó: UWE ANSPACH / DPA

Kastaneer egyébként Rotterdamban született, volt holland U19-es válogatott, ahogy sokan jelenlegi csapattársai közül szintén Hollandiában születtek. A csatár szerepelt a PSV csapatában, Németországban a Kaiserslautern csapatában, míg az elmúlt három évben a spanyol második vonalban és Indonéziában, valamint Malajziában zerepelt, egy ideig védőszemüvegben lépett pályára.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!