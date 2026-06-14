Egyre fokozódik a feszültség a világbajnokságos és ezzel együtt a hőség is Észak-Karolinában, ahol a német csapat készül. A német válogatott játékosai már az első edzéshéten megtapasztalták, milyen körülmények várnak rájuk az Egyesült Államokban rendezett foci-vb-n. Pénteken Winston-Salemben, a németek edzőközpontjában a napos területeken közel 40 fokot mértek. Julian Nagelsmann szövetségi kapitány másfél órás edzést vezényelt, amelyen már a Curaçao elleni vasárnapi vb-nyitány taktikai elemeit gyakorolták a játékosok.

Vasárnap a németek is bemutatkoznak a foci-vb-n

Fotó: ALEXANDER HASSENSTEIN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A németek így készülnek a foci-vb első meccsére

A Bild információi szerint a rendkívüli meleg a válogatott háza táján is központi témává vált. Nagelsmann külön arra kérte játékosait, hogy szabadidejükben ne kizárólag a légkondicionált szobáikban tartózkodjanak, hanem minél több időt töltsenek a szabadban, hogy szervezetük gyorsabban alkalmazkodjon a helyi körülményekhez. Ennek jegyében a csütörtöki szabad délelőttön több játékos közös medencés programon vett részt a csapatszálláson.

Az edzéseken különleges hűtőrendszereket is bevetettek. A pálya mellett vízpárát permetező ventilátorokat helyeztek el, Nagelsmann taktikai tábláját pedig egy árnyékoló pavilon alatt állították fel. A biztonság kedvéért két mentős és egy hordágy is készenlétben állt a pálya szélén.

A meteorológiai szolgálat péntek estig hőségriadót adott ki a térségre. Az úgynevezett hőérzet elérhette a 106 Fahrenheit-fokot, ami több mint 41 Celsius-foknak felel meg. A helyiek szerint ugyanakkor az ilyen időjárás teljesen megszokottnak számít Észak-Karolinában a nyári hónapokban, és gyakran egészen szeptember közepéig kitart.

A német válogatott szombaton Houstonba utazik, ahol vasárnap magyar idő szerint 19 órától Curaçao ellen kezdi meg szereplését a világbajnokságon. Bár a texasi városban is 30 fok feletti hőmérséklet várható, a találkozót a több mint 60 ezer férőhelyes NRG Stadion bezárt teteje alatt rendezik majd.

„Örülök, hogy fedett stadionban játszunk, így nem lesz olyan meleg, mint az edzéseken” – mondta megkönnyebbülten a németek csatára, Deniz Undav.