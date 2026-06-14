Egyre fokozódik a feszültség a világbajnokságos és ezzel együtt a hőség is Észak-Karolinában, ahol a német csapat készül. A német válogatott játékosai már az első edzéshéten megtapasztalták, milyen körülmények várnak rájuk az Egyesült Államokban rendezett foci-vb-n. Pénteken Winston-Salemben, a németek edzőközpontjában a napos területeken közel 40 fokot mértek. Julian Nagelsmann szövetségi kapitány másfél órás edzést vezényelt, amelyen már a Curaçao elleni vasárnapi vb-nyitány taktikai elemeit gyakorolták a játékosok.
A németek így készülnek a foci-vb első meccsére
A Bild információi szerint a rendkívüli meleg a válogatott háza táján is központi témává vált. Nagelsmann külön arra kérte játékosait, hogy szabadidejükben ne kizárólag a légkondicionált szobáikban tartózkodjanak, hanem minél több időt töltsenek a szabadban, hogy szervezetük gyorsabban alkalmazkodjon a helyi körülményekhez. Ennek jegyében a csütörtöki szabad délelőttön több játékos közös medencés programon vett részt a csapatszálláson.
Az edzéseken különleges hűtőrendszereket is bevetettek. A pálya mellett vízpárát permetező ventilátorokat helyeztek el, Nagelsmann taktikai tábláját pedig egy árnyékoló pavilon alatt állították fel. A biztonság kedvéért két mentős és egy hordágy is készenlétben állt a pálya szélén.
A meteorológiai szolgálat péntek estig hőségriadót adott ki a térségre. Az úgynevezett hőérzet elérhette a 106 Fahrenheit-fokot, ami több mint 41 Celsius-foknak felel meg. A helyiek szerint ugyanakkor az ilyen időjárás teljesen megszokottnak számít Észak-Karolinában a nyári hónapokban, és gyakran egészen szeptember közepéig kitart.
A német válogatott szombaton Houstonba utazik, ahol vasárnap magyar idő szerint 19 órától Curaçao ellen kezdi meg szereplését a világbajnokságon. Bár a texasi városban is 30 fok feletti hőmérséklet várható, a találkozót a több mint 60 ezer férőhelyes NRG Stadion bezárt teteje alatt rendezik majd.
„Örülök, hogy fedett stadionban játszunk, így nem lesz olyan meleg, mint az edzéseken” – mondta megkönnyebbülten a németek csatára, Deniz Undav.
Curaçao: a történelmi válogatott a vb-n
Vasárnap este a német válogatott tehát Curaçao ellen kezdi meg szereplését a világbajnokságon, de a karibi szigetország játékosai már a mérkőzés előtt érzelmes pillanatokat éltek át. A válogatott csatára, Gervane Kastaneer alig tudta visszatartani könnyeit, amikor édesapja levelét olvasta fel a FIFA egyik különleges sorozatában.
A „Letters That Connect” (Levelek, amelyek összekötnek) című videósorozatban Kastaneer édesapja felidézte fia hosszú és nehéz útját a világbajnokságig. A levélben így fogalmazott: „Legjobb barátom, legnagyobb büszkeségem, példaképem. Már akkor láttuk, hogy különleges vagy, amikor még csak egy kisfiú voltál labdával a lábadnál. Nemcsak tehetséget láttunk benned, hanem egy álmot, amely nagyobb volt minden szónál.”
A történet különösen megrázó része egy 2017-es sérüléshez kapcsolódik. Kastaneer akkoriban az ADO Den Haag játékosaként közel állt ahhoz, hogy a Bundesligába, a Mainzhoz igazoljon. Egy Zwolle elleni bajnokin azonban teljes erővel arcon találta a labda, súlyos szemsérülést szenvedett, amely maradandó látásproblémákat okozott, és évekre visszavetette pályafutását.
„Az emberek csak egy szemsérülést láttak. Mi viszont ismertük a mögötte rejlő valóságot: a fájdalmat, a bizonytalanságot, a félelmet, a könnyeket és a végtelen utakat Németországba” – írta édesapja.
A videóban Kastaneer többször is elcsukló hangon reagált a sorokra. „Erre nincsenek szavak. Ő azt mondja, hogy én vagyok a példaképe, de valójában ő az én legnagyobb példaképem. Ő a mindenem” – mondta könnyek között, majd hozzátette: „Sikerült. Nemcsak nekem, hanem neked is.”
A mindössze 150 ezer lakosú Curaçao története során először jutott ki világbajnokságra. A torna legkisebb résztvevőjeként Németország, Ecuador és Elefántcsontpart mellett szerepel az E csoportban, és a szakértők egyértelműen a kvartett leggyengébb csapatának tartják. Ennek ellenére Kastaneer története már most az egyik legemberibb és legmeghatóbb sztorija a 2026-os világbajnokságnak.
Kastaneer egyébként Rotterdamban született, volt holland U19-es válogatott, ahogy sokan jelenlegi csapattársai közül szintén Hollandiában születtek. A csatár szerepelt a PSV csapatában, Németországban a Kaiserslautern csapatában, míg az elmúlt három évben a spanyol második vonalban és Indonéziában, valamint Malajziában zerepelt, egy ideig védőszemüvegben lépett pályára.