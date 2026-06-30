A német labdarúgó-válogatott mélyrepülése tovább folytatódik. Julian Nagelsmann együttese 2014-ben még világbajnoki címet ünnepelhetett, azóta azonban sorozatos csalódások érték a négyszeres vb-győztest. A Nationalelf 2018-ban és 2022-ben már a csoportkörben búcsúzott, a 2026-os foci-vb-n pedig a legjobb 32 között Paraguay állította meg. A rendes játékidő 1–1-es döntetlennel zárult, a hosszabbítás sem hozott döntést, így tizenegyespárbaj következett, amelyet a paraguayiak 4–3-ra megnyertek. Disztl Péter, a magyar válogatott és a német Erfurt egykori kapusa érdekes párhuzamot vont az 1986-os magyar világbajnoki szerepléssel. Úgy véli, ahogyan akkor a magyar válogatottat is hatalmas várakozás és optimizmus övezte, úgy most a németek is komoly reményekkel érkeztek a tornára – végül azonban mindkét esetben keserű csalódás lett a vége.

Disztl Péter, a magyar válogatott egykori kapusa szerint csalódás keltően szerepeltek a németek a 2026-os foci-vb-n Fotó: Török Attila

Disztl Péter mindig a németeknek szurkol a foci-vb-n

12 éves korom óta örök német szurkoló vagyok. Világversenyeken mindig nekik drukkolok. És azt látom, hogy pontosan ugyanaz történt a németekkel, mint a magyar válogatottal az 1986-os világbajnokságon. A brazilok elleni 3-0-s győzelem után nálunk is akkora volt a médiafelhajtás és az optimizmus, hogy szinte mindenki biztosra vette a nagy sikert. Ugyanez történt most Németországban is. Már az ötödik világbajnoki csillagról álmodoztak, dalok születtek, hihetetlen várakozás övezte a csapatot. A közvélemény elvárta a végső győzelmet, így a kiesés óriási csalódásként érte az országot

- nyilatkozta az Origónak Disztl Péter, aki szerint a sok kiváló játékos önmagában még nem jelent ütőképes csapatot.

Lehetnek valakik klasszisok a klubjukban, attól még nem biztos, hogy válogatott szinten ugyanúgy működnek együtt. Ennek talán Florian Wirtz a legjobb példája: nehéz elhinni, hogy egy ilyen kvalitású futballista ennyire gyenge teljesítményt nyújtson.

Disztl Péter szerint a Liverpool sztárja, Florian Wirtz gyenge teljesítményt nyújtott az egész világbajnokság alatt a német válogatottban Fotó: Megan Briggs

A Németország–Paraguay harmincketted-döntő a rendes játékidőben nem hozott döntést, a hosszabbításban azonban úgy tűnt, Jonathan Tah a 102. percben megszerzi a németek győztes gólját. Az öröm azonban korainak bizonyult, a játékvezető ugyanis videózás után kapustámadás miatt érvénytelenítette a találatot. A vitatott jelenetről Disztl Péter is elmondta a véleményét az Origónak. Az egykori válogatott kapus szerint elsőre jogosnak tűnt a játékvezető döntése, hozzátéve, hogy pályafutása során ennél jóval súlyosabb bírói tévedéseket is átélt.