A német labdarúgó-válogatott mélyrepülése tovább folytatódik. Julian Nagelsmann együttese 2014-ben még világbajnoki címet ünnepelhetett, azóta azonban sorozatos csalódások érték a négyszeres vb-győztest. A Nationalelf 2018-ban és 2022-ben már a csoportkörben búcsúzott, a 2026-os foci-vb-n pedig a legjobb 32 között Paraguay állította meg. A rendes játékidő 1–1-es döntetlennel zárult, a hosszabbítás sem hozott döntést, így tizenegyespárbaj következett, amelyet a paraguayiak 4–3-ra megnyertek. Disztl Péter, a magyar válogatott és a német Erfurt egykori kapusa érdekes párhuzamot vont az 1986-os magyar világbajnoki szerepléssel. Úgy véli, ahogyan akkor a magyar válogatottat is hatalmas várakozás és optimizmus övezte, úgy most a németek is komoly reményekkel érkeztek a tornára – végül azonban mindkét esetben keserű csalódás lett a vége.
Disztl Péter mindig a németeknek szurkol a foci-vb-n
12 éves korom óta örök német szurkoló vagyok. Világversenyeken mindig nekik drukkolok. És azt látom, hogy pontosan ugyanaz történt a németekkel, mint a magyar válogatottal az 1986-os világbajnokságon. A brazilok elleni 3-0-s győzelem után nálunk is akkora volt a médiafelhajtás és az optimizmus, hogy szinte mindenki biztosra vette a nagy sikert. Ugyanez történt most Németországban is. Már az ötödik világbajnoki csillagról álmodoztak, dalok születtek, hihetetlen várakozás övezte a csapatot. A közvélemény elvárta a végső győzelmet, így a kiesés óriási csalódásként érte az országot
- nyilatkozta az Origónak Disztl Péter, aki szerint a sok kiváló játékos önmagában még nem jelent ütőképes csapatot.
Lehetnek valakik klasszisok a klubjukban, attól még nem biztos, hogy válogatott szinten ugyanúgy működnek együtt. Ennek talán Florian Wirtz a legjobb példája: nehéz elhinni, hogy egy ilyen kvalitású futballista ennyire gyenge teljesítményt nyújtson.
A Németország–Paraguay harmincketted-döntő a rendes játékidőben nem hozott döntést, a hosszabbításban azonban úgy tűnt, Jonathan Tah a 102. percben megszerzi a németek győztes gólját. Az öröm azonban korainak bizonyult, a játékvezető ugyanis videózás után kapustámadás miatt érvénytelenítette a találatot. A vitatott jelenetről Disztl Péter is elmondta a véleményét az Origónak. Az egykori válogatott kapus szerint elsőre jogosnak tűnt a játékvezető döntése, hozzátéve, hogy pályafutása során ennél jóval súlyosabb bírói tévedéseket is átélt.
"Elsőre én is úgy éreztem, hogy támadó-szabálytalanság történt, mert zavarták a kapust. Utána persze lehet róla vitatkozni, de engem a pályafutásom során sokkal súlyosabb játékvezetői tévedések is értek. A futballban végső soron az a gól, amit a játékvezető megad. Ha visszafújta, akkor ezt el kell fogadni."
- nyilatkozta a 66 éves volt labdarúgó, aki a tizenegyespárbajról is szót ejtett.
A mérkőzésnek önmagában semmi köze nincs a tizenegyespárbajhoz, az már egy teljesen külön történet. Mindig azt szoktam mondani, hogy ilyenkor a kapus van a legkedvezőbb helyzetben. Ha gólt kap, senki nem hibáztatja, ha viszont véd, hőssé válhat. A rúgó viszont óriási nyomás alatt van, mert ha hibázik, ő lesz a bűnbak. Hiába vigasztalják utána, az egész életében elkíséri az az egyetlen rossz mozdulat.
– mondta Disztl, aki a német válogatott kiesésével kénytelen új kedvencet választani a világbajnokság hátralévő részére. A választás pedig nem is lehetett kérdés: testvére, Disztl László 1989 és 1994 között a belga Club Brugge labdarúgója volt, így innentől kezdve a belgák sikeréért drukkol.