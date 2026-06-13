Harmadik napja zajlik a 2026-os foci-vb, amely már ennyi idő után is rengeteg beszédtémát szolgáltatott. Most nem a pályán történtekkel foglalkozott a The Athletic című lap, a fókuszt pedig a Dél-Korea-Csehország csoportmérkőzése, azon belül is annak hivatalos nézőszáma jelentette.

Dél-Korea legnagyobb sztárja, Szon Hung Min a foci-vb-n

Fotó: ULISES RUIZ / AFP

A televíziós közvetítésekben is jól látható volt, hogy a stadion több szektorában is nagy üres foltok tátongtak, a jelenség pedig azért keltett feltűnést, mert a FIFA korábban rekordérdeklődésről és több millió eladott belépőről számolt be.

Bajban van a 2026-os foci-vb?

A hihetetlenül magas jegyárak miatt rengeteg kritikát kapott a FIFA, amelynek az sem jött jól, hogy ezzel párhuzamosan az országon belüli tömegközlekedés is megdrágult. Mint ismert, a szervezet a mostani tornán először alkalmaz széles körben dinamikus jegyárazást, vagyis a belépők ára a kereslet függvényében változik. Több mérkőzésre is néhány hónap alatt emelkedtek meg az árak, a prémium helyekért pedig sok esetben több száz, sőt több ezer dollárt is elkértek.

A mostani világbajnoksággal több probléma is van. Rengeteg a résztvevő, ezzel párhuzamosan pedig a mérkőzések számai is megnőttek, a döntővel együtt 104 találkozót rendeznek meg összesen. Ennyi mérkőzésre lehetetlen minden belépőt eladni, mert egyszerűen nincs ennyi szurkoló és idő. Jellemző, hogy rengeteg szurkoló inkább otthonról követi az eseményeket, mert annyira elszálltak az árak, hogy egyszerűen ez már nem éri meg az átlagos drukkernek.

Sokan választják ezt a verziót arra, hogy kövessék kedvenc csapatuk mérkőzését

Fotó: RAMI ALSAYED / NurPhoto

És akkor mi a helyzet a nézőszámokkal?

Nos, a The Athletic erre egy külön cikket szentelt, különösen a Dél-Korea-Csehország csoportmérkőzésen történtek miatt. Mint írják, ránézésre több ezer ülőhely −különösen a kezdőkörnél −, maradt üresen, ami kérdést vet fel azzal kapcsolatban, hogy a rögzített nézőszám valóban tükrözi-e, hogy hányan voltak jelen a mérkőzésen.

A FIFA szerint 44985 jegyet adtak el a találkozóra, ez pedig mindössze 700 ülőhellyel kevesebb, mint az Akron Stadion teljes befogadóképessége.

Ha ránézünk a meccsfelvételekre, akkor viszont hamar megbizonyosodhatunk benne, hogy közel sem jelent meg ennyi néző az eseményen. Persze fontos kiemelni, hogy a FIFA az értékesített/elajándékozott belépőket szokta megosztani, nem pedig a tényleges nézőszámot. Könnyen lehet, hogy erre a bizonyos dél-koreai meccsre számos cég és annak dolgozói ia úgy kaptak belépőket, hogy tervben sem volt elutazni a helyszínre, pusztán valami együttműködés része volt.