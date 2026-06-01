Az 1982-es világbajnokságon először játszott 24 csapat, a tornát végül az olaszok nyerték meg. Mégsem elsősorban a finálé miatt maradt emlékezetes ez a torna, hanem a mára már legendássá vált Nyugat-Németország-Franciaország csata miatt. Igen, inkább volt ez csata a pályán, mint futballmérkőzés. A foci-vb 2026-os nyitómeccséig az Origo felidézi a futballtornák történetének legemlékezetesebb pillanatait. 22 világbajnokság, 22 történet – sorozatunk tizenkettedik részében jöjjön egy elképesztő és történelmi elődöntő históriája.

A foci-vb 2026-os rajtjáig 22 különleges világbajnoki történetet idézünk fel. Az első nyolc részben olvashattak már a legelső gólról a tornák történetében, de volt szó már a sorozatban egy tragikus sorsú zseniről, akit a Gestapo öletett meg, és persze nem mehettünk el szó, illetve betű nélkül az Aranycsapat tragédiája mellett sem. Emellett az 1970-es világbajnokság forradalmi újításai is megéneklésre kerültek, az 1974-es német házi csatára is visszaemlékeztünk, valamint a 78-as holland tragédiára is. Mostani cikkünkben 1982-be megyünk vissza, amikor a vb-k történetében először tizenegyespárbajt láthatott a publikum a Nyugat-Németország-Franciaország elődöntőben, no meg egy olyan brutális jelenetsort, amelyet nehéz lenne valaha is elfelejteni.

Reméljük ilyen jelenetek nem lesznek a foci-vb 2026-on
Fotó: - / AFP

Az 1982-es spanyolországi FIFA-világbajnokság egyik, ha nem a legemlékezetesebb mérkőzése volt a Nyugat-Németország–Franciaország elődöntő. A sevillai Ramón Sánchez Pizjuán Stadionban 1982. július 8-án lejátszott összecsapást azóta is „sevillai éjjelként” emlegetik, és sok futballtörténész minden idők egyik legjobb világbajnoki mérkőzésének tartja. A találkozó már a kezdés előtt különleges jelentőséggel bírt. A franciák Michel Hidalgo szövetségi kapitány vezetésével aranygenerációjuk első nagy világtornáján szerepeltek. A csapat gerincét olyan klasszisok alkották, mint Michel Platini, Jean Tigana és Alain Giresse. Velük szemben a kétszeres világbajnok Nyugat-Németország állt, amely ugyan döcögősen kezdte a tornát – emlékezetes vereséget szenvedett Algériától –, ám a kieséses szakaszra ismét igazi tornacsapattá vált.

A mérkőzés kiváló iramban indult; a 17. percben Pierre Littbarski révén a németek szerezték meg a vezetést, de a franciák gyorsan válaszoltak. A 26. percben Michel Platini értékesített egy büntetőt, miután Bernd Förster szabálytalankodott Dominique Rocheteau-val szemben. Az első félidő végére 1–1 állt az eredményjelzőn, de a dráma java még csak ezután következett. A futballtörténelem egyik leghírhedtebb jelenete az 57. percben történt. Platini zseniális kiugratással indította a csereként beállt Patrick Battistont, aki egyedül törhetett kapura. A francia játékos eltolta a labdát a kifutó Harald Schumacher mellett, majd a német kapus teljes sebességgel, könyörtelenül belerohant. Battiston eszméletlenül zuhant a földre. Két fogát elveszítette, három bordája eltört, csigolyasérülést szenvedett, és hosszú percekig mozdulatlanul feküdt a gyepen. A holland játékvezető, Charles Corver azonban nem ítélt sem szabadrúgást, sem lapot. A világ döbbenten figyelte az esetet, amely máig a világbajnokságok történetének egyik legvitatottabb bírói döntése.

A franciák azonban nem roppantak össze. A rendes játékidő 1–1-es döntetlennel zárult, következhetett a hosszabbítás. Ekkor úgy tűnt, Franciaország története első világbajnoki döntőjébe jut. A 92. percben Marius Trésor hatalmas kapáslövéssel szerzett vezetést, majd hat perccel később Alain Giresse növelte az előnyt. A franciák 3–1-re vezettek, a németek pedig a szakadék szélén álltak. Csakhogy a német válogatott legendásan híres volt arról, hogy soha nem adja fel. A sérüléssel bajlódó, de csereként pályára lépő Karl-Heinz Rummenigge a 102. percben közelről szépített, majd hat perccel később érkezett az újabb sokk: Klaus Fischer látványos ollózó góllal egyenlített. A stadion nézői alig hitték el, amit látnak, a 3–1-es francia vezetés néhány perc alatt 3–3-as döntetlenre változott.

French football players, including Michel Platini (2nd L), Dominique Rocheteau (seated back) and Didier Six (R), prepare for extra time on July 8, 1982 during the World Cup semifinal match between West Germany and France, in the Estadio Ramón Sánchez Pizjuán stadium in Seville. AFP PHOTO (Photo by AFP)
Mindkét csapat mindent kiadott magából a meccsen
Fotó: - / AFP

A hátralévő percekben a franciák még egyszer közel kerültek a győzelemhez. Manuel Amoros távoli bombája a keresztlécen csattant, Schumacher pedig több bravúrt is bemutatott. A döntés így a világbajnokságok történetében először tizenegyespárbajra maradt. Ez önmagában történelmi pillanat volt: korábban vb-meccset még soha nem döntöttek el büntetőkkel. A párbaj drámai fordulatokat hozott. Uli Stielike német lövését Jean-Luc Ettori kivédte, a középpályás sírva rogyott össze a kezdőkörben. A franciák kezében volt a továbbjutás, de Maxime Bossis kísérletét Schumacher hárította. Ezután Horst Hrubesch magabiztosan értékesítette a döntő büntetőt, Nyugat-Németország pedig 5–4-re megnyerte a párbajt és bejutott a döntőbe.

A mérkőzés öröksége messze túlmutatott az eredményen. Franciaország ugyan kiesett, de a világ ekkor ismerte meg igazán Platini csapatát, amely két évvel később megnyerte az Európa-bajnokságot. A németek a döntőben végül vereséget szenvedtek Olaszországtól, de a sevillai fordítás örökre bevonult a futballtörténelembe. Érdekesség, hogy évekkel később maga Michel Platini ezt nevezte „élete legszebb mérkőzésének”, annak ellenére, hogy vereséget szenvedett. Szerinte abban a két órában benne volt a futball minden szépsége és kegyetlensége. Patrick Battiston és Harald Schumacher később találkoztak, rendezték konfliktusukat, ám Franciaországban a mai napig sokan úgy érzik, hogy azon a forró sevillai estén nemcsak egy elődöntőt, hanem egy világbajnoki döntőt is elvettek tőlük.

 

