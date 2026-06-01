A foci-vb 2026-os rajtjáig 22 különleges világbajnoki történetet idézünk fel. Az első nyolc részben olvashattak már a legelső gólról a tornák történetében, de volt szó már a sorozatban egy tragikus sorsú zseniről, akit a Gestapo öletett meg, és persze nem mehettünk el szó, illetve betű nélkül az Aranycsapat tragédiája mellett sem. Emellett az 1970-es világbajnokság forradalmi újításai is megéneklésre kerültek, az 1974-es német házi csatára is visszaemlékeztünk, valamint a 78-as holland tragédiára is. Mostani cikkünkben 1982-be megyünk vissza, amikor a vb-k történetében először tizenegyespárbajt láthatott a publikum a Nyugat-Németország-Franciaország elődöntőben, no meg egy olyan brutális jelenetsort, amelyet nehéz lenne valaha is elfelejteni.

Az 1982-es spanyolországi FIFA-világbajnokság egyik, ha nem a legemlékezetesebb mérkőzése volt a Nyugat-Németország–Franciaország elődöntő. A sevillai Ramón Sánchez Pizjuán Stadionban 1982. július 8-án lejátszott összecsapást azóta is „sevillai éjjelként” emlegetik, és sok futballtörténész minden idők egyik legjobb világbajnoki mérkőzésének tartja. A találkozó már a kezdés előtt különleges jelentőséggel bírt. A franciák Michel Hidalgo szövetségi kapitány vezetésével aranygenerációjuk első nagy világtornáján szerepeltek. A csapat gerincét olyan klasszisok alkották, mint Michel Platini, Jean Tigana és Alain Giresse. Velük szemben a kétszeres világbajnok Nyugat-Németország állt, amely ugyan döcögősen kezdte a tornát – emlékezetes vereséget szenvedett Algériától –, ám a kieséses szakaszra ismét igazi tornacsapattá vált.

A mérkőzés kiváló iramban indult; a 17. percben Pierre Littbarski révén a németek szerezték meg a vezetést, de a franciák gyorsan válaszoltak. A 26. percben Michel Platini értékesített egy büntetőt, miután Bernd Förster szabálytalankodott Dominique Rocheteau-val szemben. Az első félidő végére 1–1 állt az eredményjelzőn, de a dráma java még csak ezután következett. A futballtörténelem egyik leghírhedtebb jelenete az 57. percben történt. Platini zseniális kiugratással indította a csereként beállt Patrick Battistont, aki egyedül törhetett kapura. A francia játékos eltolta a labdát a kifutó Harald Schumacher mellett, majd a német kapus teljes sebességgel, könyörtelenül belerohant. Battiston eszméletlenül zuhant a földre. Két fogát elveszítette, három bordája eltört, csigolyasérülést szenvedett, és hosszú percekig mozdulatlanul feküdt a gyepen. A holland játékvezető, Charles Corver azonban nem ítélt sem szabadrúgást, sem lapot. A világ döbbenten figyelte az esetet, amely máig a világbajnokságok történetének egyik legvitatottabb bírói döntése.