A foci-vb 2026-os rajtjáig 22 különleges világbajnoki történetet idézünk fel. Az első nyolc részben olvashattak már a legelső gólról a tornák történetében, de volt szó már a sorozatban egy tragikus sorsú zseniről, akit a Gestapo öletett meg, és persze nem mehettünk el szó, illetve betű nélkül az Aranycsapat tragédiája mellett sem. Emellett az 1970-es világbajnokság forradalmi újításai is megéneklésre kerültek, az 1974-es német házi csatára is visszaemlékeztünk, valamint a 78-as holland tragédiára is. Mostani cikkünkben 1982-be megyünk vissza, amikor a vb-k történetében először tizenegyespárbajt láthatott a publikum a Nyugat-Németország-Franciaország elődöntőben, no meg egy olyan brutális jelenetsort, amelyet nehéz lenne valaha is elfelejteni.
22 vb, 22 felejthetetlen történet a foci-vb 2026-os nyitómeccséig
Az 1982-es spanyolországi FIFA-világbajnokság egyik, ha nem a legemlékezetesebb mérkőzése volt a Nyugat-Németország–Franciaország elődöntő. A sevillai Ramón Sánchez Pizjuán Stadionban 1982. július 8-án lejátszott összecsapást azóta is „sevillai éjjelként” emlegetik, és sok futballtörténész minden idők egyik legjobb világbajnoki mérkőzésének tartja. A találkozó már a kezdés előtt különleges jelentőséggel bírt. A franciák Michel Hidalgo szövetségi kapitány vezetésével aranygenerációjuk első nagy világtornáján szerepeltek. A csapat gerincét olyan klasszisok alkották, mint Michel Platini, Jean Tigana és Alain Giresse. Velük szemben a kétszeres világbajnok Nyugat-Németország állt, amely ugyan döcögősen kezdte a tornát – emlékezetes vereséget szenvedett Algériától –, ám a kieséses szakaszra ismét igazi tornacsapattá vált.
A mérkőzés kiváló iramban indult; a 17. percben Pierre Littbarski révén a németek szerezték meg a vezetést, de a franciák gyorsan válaszoltak. A 26. percben Michel Platini értékesített egy büntetőt, miután Bernd Förster szabálytalankodott Dominique Rocheteau-val szemben. Az első félidő végére 1–1 állt az eredményjelzőn, de a dráma java még csak ezután következett. A futballtörténelem egyik leghírhedtebb jelenete az 57. percben történt. Platini zseniális kiugratással indította a csereként beállt Patrick Battistont, aki egyedül törhetett kapura. A francia játékos eltolta a labdát a kifutó Harald Schumacher mellett, majd a német kapus teljes sebességgel, könyörtelenül belerohant. Battiston eszméletlenül zuhant a földre. Két fogát elveszítette, három bordája eltört, csigolyasérülést szenvedett, és hosszú percekig mozdulatlanul feküdt a gyepen. A holland játékvezető, Charles Corver azonban nem ítélt sem szabadrúgást, sem lapot. A világ döbbenten figyelte az esetet, amely máig a világbajnokságok történetének egyik legvitatottabb bírói döntése.
A franciák azonban nem roppantak össze. A rendes játékidő 1–1-es döntetlennel zárult, következhetett a hosszabbítás. Ekkor úgy tűnt, Franciaország története első világbajnoki döntőjébe jut. A 92. percben Marius Trésor hatalmas kapáslövéssel szerzett vezetést, majd hat perccel később Alain Giresse növelte az előnyt. A franciák 3–1-re vezettek, a németek pedig a szakadék szélén álltak. Csakhogy a német válogatott legendásan híres volt arról, hogy soha nem adja fel. A sérüléssel bajlódó, de csereként pályára lépő Karl-Heinz Rummenigge a 102. percben közelről szépített, majd hat perccel később érkezett az újabb sokk: Klaus Fischer látványos ollózó góllal egyenlített. A stadion nézői alig hitték el, amit látnak, a 3–1-es francia vezetés néhány perc alatt 3–3-as döntetlenre változott.
A hátralévő percekben a franciák még egyszer közel kerültek a győzelemhez. Manuel Amoros távoli bombája a keresztlécen csattant, Schumacher pedig több bravúrt is bemutatott. A döntés így a világbajnokságok történetében először tizenegyespárbajra maradt. Ez önmagában történelmi pillanat volt: korábban vb-meccset még soha nem döntöttek el büntetőkkel. A párbaj drámai fordulatokat hozott. Uli Stielike német lövését Jean-Luc Ettori kivédte, a középpályás sírva rogyott össze a kezdőkörben. A franciák kezében volt a továbbjutás, de Maxime Bossis kísérletét Schumacher hárította. Ezután Horst Hrubesch magabiztosan értékesítette a döntő büntetőt, Nyugat-Németország pedig 5–4-re megnyerte a párbajt és bejutott a döntőbe.
A mérkőzés öröksége messze túlmutatott az eredményen. Franciaország ugyan kiesett, de a világ ekkor ismerte meg igazán Platini csapatát, amely két évvel később megnyerte az Európa-bajnokságot. A németek a döntőben végül vereséget szenvedtek Olaszországtól, de a sevillai fordítás örökre bevonult a futballtörténelembe. Érdekesség, hogy évekkel később maga Michel Platini ezt nevezte „élete legszebb mérkőzésének”, annak ellenére, hogy vereséget szenvedett. Szerinte abban a két órában benne volt a futball minden szépsége és kegyetlensége. Patrick Battiston és Harald Schumacher később találkoztak, rendezték konfliktusukat, ám Franciaországban a mai napig sokan úgy érzik, hogy azon a forró sevillai estén nemcsak egy elődöntőt, hanem egy világbajnoki döntőt is elvettek tőlük.