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Szurkolók és tisztviselők tömkelege fogadta a szomáliai reptéren Omar Artant, miután az amerikai bevándorlási hatóságok megtagadták a belépését, majd gyorsított eljárással kitoloncolták az országból. A 34 éves játékvezetőt Afrika egyik legjobbjaként tartják számon, s ő lett volna az első szomáliai, aki bíráskodhat egy foci-vb-n.

Omar Artan története elképesztő. A 34 éves szomáliai játékvezető a kontinens egyik legjobbjaként meghívást kapott a 2026-os foci-vb-re, amely során elsőként képviselhette volna hazáját. Álma beteljesülésére azonban legalább négy évet várnia kell, hiszen Artan, amint megérkezett az Egyesült Államokba, átvilágítási aggályok miatt nem kapott belépési engedélyt az országba, majd gyorsított eljárással kitoloncolták.

Omar Artan nem lesz ott a 2026-os foci-vb-n
Omar Artan nem lesz ott a 2026-os foci-vb-n
Fotó: ABUUKAR MOHAMED MUHIDIN / ANADOLU

Omar Artan nem mond le a foci-vb-ről

Mint arról korábban beszámoltunk, a szomáliai bíró Kenyából indulva, törökországi átszállással érkezett a Miami Nemzetközi Repülőtérre, ahol viszont terrorszervezetekkel való kapcsolataimiatt nem engedtek be az Egyesült Államokba. Artan értelemszerűen visszafordult, nemrégiben pedig meg is érkezett hazájába, ahol hősként ünnepelték a repülőtérre kilátogató szurkolók.

ígérem, ha Isten is úgy akarja, akkor a következő világbajnokságon ott leszek. Azt akarom, hogy a szomáliai közvélemény megnyugodjon és megőrizze bizalmát”

− mondta a leszállást követően Afrika egyik legjobb játékvezetője, akit zászlót lengető szurkolók éltettek.

„Sajnálatos, ami Omarral történt. De ismétlem, nincs ráhatásunk mindenre. Megpróbáltuk megoldani, de nem sikerült. Ne higgyetek nekem, ha nem akartok, de mi mindig próbálunk megoldásokat találni, azonban nem mi vagyunk a világ királyai” − fogalmazott az eset kapcsán Gianni Infantino, a FIFA elnöke.

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