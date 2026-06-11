Omar Artan története elképesztő. A 34 éves szomáliai játékvezető a kontinens egyik legjobbjaként meghívást kapott a 2026-os foci-vb-re, amely során elsőként képviselhette volna hazáját. Álma beteljesülésére azonban legalább négy évet várnia kell, hiszen Artan, amint megérkezett az Egyesült Államokba, átvilágítási aggályok miatt nem kapott belépési engedélyt az országba, majd gyorsított eljárással kitoloncolták.

Omar Artan nem lesz ott a 2026-os foci-vb-n

Fotó: ABUUKAR MOHAMED MUHIDIN / ANADOLU

Omar Artan nem mond le a foci-vb-ről

Mint arról korábban beszámoltunk, a szomáliai bíró Kenyából indulva, törökországi átszállással érkezett a Miami Nemzetközi Repülőtérre, ahol viszont „terrorszervezetekkel való kapcsolatai” miatt nem engedtek be az Egyesült Államokba. Artan értelemszerűen visszafordult, nemrégiben pedig meg is érkezett hazájába, ahol hősként ünnepelték a repülőtérre kilátogató szurkolók.

ígérem, ha Isten is úgy akarja, akkor a következő világbajnokságon ott leszek. Azt akarom, hogy a szomáliai közvélemény megnyugodjon és megőrizze bizalmát”

− mondta a leszállást követően Afrika egyik legjobb játékvezetője, akit zászlót lengető szurkolók éltettek.

Referee Omar Artan received a hero's welcome when he landed back in Somalia today 🇸🇴👏



The 34-year-old was set to make history as the first person from his country to officiate at a World Cup, but was denied entry.



(via @nasrabashiir) pic.twitter.com/R82tm8o3z3 — Football on TNT Sports (@footballontnt) June 10, 2026

„Sajnálatos, ami Omarral történt. De ismétlem, nincs ráhatásunk mindenre. Megpróbáltuk megoldani, de nem sikerült. Ne higgyetek nekem, ha nem akartok, de mi mindig próbálunk megoldásokat találni, azonban nem mi vagyunk a világ királyai” − fogalmazott az eset kapcsán Gianni Infantino, a FIFA elnöke.