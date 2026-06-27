Elszabadult a pokol a foci-vb-meccs előtt: edzésen ugrottak egymásnak a játékosok a panamai válogatottnál az angolok elleni, szombat esti (23.00) mérkőzést megelőzően.

Foci-vb: Cecilio Waterman és José Luis Rodríguez szóváltásba keveredett, amely végül kis híján fizikai összecsapásba torkollott

Fotó: MERT ALPER DERVIS / ANADOLU

Viharos edzés a foci-vb-n, amely majdnem elszabadult

A beszámolók szerint

Cecilio Waterman és José Luis Rodríguez először csak verbálisan ütköztek meg, ám a vita gyorsan elfajult. Waterman végül dühében meglökte csapattársát, mire a stábtagok és játékostársak azonnal közbeléptek, hogy megakadályozzák a további konfliktust.

A helyzet annyira felforrósodott, hogy Watermant vissza kellett tartani, miközben tovább mutogatott Rodríguez felé, és láthatóan nehezen tudta kontrollálni az indulatát. A jelenet után idegesen járkált, arcát többször is megdörzsölte, és frusztráltan odébb rúgott egy labdát.

Azt egyelőre nem tudni, pontosan mi váltotta ki az összetűzést.

Cecilio Waterman, aki a chilei Universidad de Concepción csapatában játszik, az első csoportmeccsen még lehetőséget kapott, de a második találkozón már kimaradt a kezdőből, és csak csereként lépett pályára.

José Luis Rodríguez, a mexikói élvonalbeli Juárez játékosa ezzel szemben mindkét eddigi vereség alkalmával – Ghána és Horvátország ellen – kezdőként kapott szerepet.

A feszültség különösen kellemetlen a panamaiaknál, hiszen a csapat már két vereséggel nagy valószínűséggel már búcsúzott a tornától, így az Anglia elleni mérkőzés az utolsó fellépésük lehet a világbajnokságon.

Anglia a csoportelsőségért küzd

Thomas Tuchel együttese ezzel szemben a csoport élén zárna, és győzelemmel készülne a kieséses szakaszra.

Az angoloknál ugyanakkor szintén akadnak problémák: Reece James kisebb combhajlító-problémával küzd, és kérdéses a szereplése. A jobbhátvéd korábban már hat hetet kihagyott hasonló sérülés miatt, így különösen érzékeny pontról van szó.

A keretben alternatívát jelenthet Jarell Quansah és Djed Spence is, miközben Tino Livramento már korábban kidőlt egy vádli-sérülés miatt.

Az angolok számára a győzelem nemcsak a csoportelsőséget jelentené, hanem azt is, hogy továbbjutásuk után a kieséses szakaszban folytathatják a tornát. A forgatókönyvtől függően akár Atlanta vagy Toronto is következhet a következő állomásként.