Elszabadult a pokol a foci-vb-meccs előtt: edzésen ugrottak egymásnak a játékosok a panamai válogatottnál az angolok elleni, szombat esti (23.00) mérkőzést megelőzően.
Viharos edzés a foci-vb-n, amely majdnem elszabadult
A beszámolók szerint
Cecilio Waterman és José Luis Rodríguez először csak verbálisan ütköztek meg, ám a vita gyorsan elfajult. Waterman végül dühében meglökte csapattársát, mire a stábtagok és játékostársak azonnal közbeléptek, hogy megakadályozzák a további konfliktust.
A helyzet annyira felforrósodott, hogy Watermant vissza kellett tartani, miközben tovább mutogatott Rodríguez felé, és láthatóan nehezen tudta kontrollálni az indulatát. A jelenet után idegesen járkált, arcát többször is megdörzsölte, és frusztráltan odébb rúgott egy labdát.
Azt egyelőre nem tudni, pontosan mi váltotta ki az összetűzést.
Cecilio Waterman, aki a chilei Universidad de Concepción csapatában játszik, az első csoportmeccsen még lehetőséget kapott, de a második találkozón már kimaradt a kezdőből, és csak csereként lépett pályára.
José Luis Rodríguez, a mexikói élvonalbeli Juárez játékosa ezzel szemben mindkét eddigi vereség alkalmával – Ghána és Horvátország ellen – kezdőként kapott szerepet.
A feszültség különösen kellemetlen a panamaiaknál, hiszen a csapat már két vereséggel nagy valószínűséggel már búcsúzott a tornától, így az Anglia elleni mérkőzés az utolsó fellépésük lehet a világbajnokságon.
Anglia a csoportelsőségért küzd
Thomas Tuchel együttese ezzel szemben a csoport élén zárna, és győzelemmel készülne a kieséses szakaszra.
Az angoloknál ugyanakkor szintén akadnak problémák: Reece James kisebb combhajlító-problémával küzd, és kérdéses a szereplése. A jobbhátvéd korábban már hat hetet kihagyott hasonló sérülés miatt, így különösen érzékeny pontról van szó.
A keretben alternatívát jelenthet Jarell Quansah és Djed Spence is, miközben Tino Livramento már korábban kidőlt egy vádli-sérülés miatt.
Az angolok számára a győzelem nemcsak a csoportelsőséget jelentené, hanem azt is, hogy továbbjutásuk után a kieséses szakaszban folytathatják a tornát. A forgatókönyvtől függően akár Atlanta vagy Toronto is következhet a következő állomásként.