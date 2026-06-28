Az argentin válogatott tartalékos összeállításban lépett pályára, de így is simán nyert 3-1-re Jordánia ellen. A foci-vb-n szenzációsan teljesítő Lionel Messi ezúttal a cserepadról szállt be, ám fél óra is elég volt számára, hogy újabb gólt szerezzen és újabb vb-rekordot döntsön.

Lionel Messi hengerel a foci-vb-n, teljesítményére lassan elfogynak a jelzők

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Botrányos csalás a foci-vb-n?

A J csoport másik találkozóján Algéria és Ausztria nézett farkasszemet egymással az utolsó fordulóban. Azt már a mérkőzés előtt tudni lehetett, hogy egy döntetlennel e két válogatott kiejti Iránt a tornáról. A mérkőzés végül 6 gólt hozott, a 3-3-as végeredmény azonban csak az utolsó pillanatban alakult ki. Algéria a 93. percben vezetést szerzett, de az osztrák csapat a 96. percben egyenlített, ezzel Irán kiesett. A közel-keleti együttes ugyan három döntetennel veretlenül zárta a csoportkört, de ez nem volt elég a továbbjutáshoz, mivel a legjobb harmadikok között a szintén hárompontos, ám jobb gólkülönbséggel rendelkező Szenegál megelőzte.

Csalás történt az algériai-osztrák meccsen, vagy a furcsa végeredmény pusztán a véletlen műve?

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