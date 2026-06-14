Időrendben haladva a svájci meglepetéssel kezdtek a műsorban, hiszen az alpesi ország jóval esélyesebbként lényegében elszórakozta a Katar elleni összecsapását és csak egy 1-1-es döntetlenre futotta a foci-vb-n. Ahogy Lantos Gábor is fogalmazott, nem is csoda, hogy a svájci lapok egyike egyszerűen csak annyit írt a címlapján, hogy „Katasztrófa". A svájci fiaskó után a brazilok Marokkó elleni csatája került terítékre, ahol Novák Miklós megjegyezte, szerinte az afrikai csapatot nem lehet leírni, sőt...

A foci-vb-n döntetlennel kezdett Brazília

Fotó: EVARISTO SA / AFP

A foci-vb talán legérdekesebb napja volt a vasárnapi

Ezek után az ausztrálok beton védelme és a törökök elszalasztott lehetősége is terítékre került, majd jöhettek az előzetesek, ugyanis vasárnap este, majd hétfőre virradóra ismét izgalmas mérkőzések várnak a szurkolókra. Pályára lépnek a németek a vb újonca ellen, ráadásul az előző tornákról rendkívül rossz emlékei vannak a Nationaelfnek, a csoportból sem jutottak tovább, így most jó eséllyel belecsapnak a lecsóba.

Jönnek még a japánok, akiket szintén nem lehet leírni, valamint a fekete ló, Hollandia, amely akár a végső elszámolásnál is ott lehet, ugyanakkor egy rossz kezdés egyértelmű kudarc lenne nekik is. Illetve hajnalban Svédország Tunéziával néz farkasszemet, ezt a mérkőzést is érdemes lesz megnézni.