A németek elleni 7-1-es vereséggel rajtoló Curacao válogatottjától talán nem sokan vártak volna pontszerzést a foci-vb előtt. Az ecuadoriak elleni találkozó azonban 0-0-s döntetlennel ért véget, a történelmi bravúrban elévülhetetlen érdemei vannak Eloy Room kapusnak, aki 15 védéssel sokkolta az ellenfél támadóit.

Curacao kapusa, Eloy Room lett a foci-vb új sztárja

Fotó: HAKAN AKGUN / ANADOLU

Új hősök születtek a foci-vb-n

A német válogatott hátrányba került Elefántcsontpart ellen, és akár vereséget is szenvedhetett volna, ha Julian Nagelsmann szövetségi kapitány nem cseréli be Deniz Undavot.

A Stuttgart 29 éves csatára a 60. percben váltotta Jamal Musialát, és nyolc perccel később egyenlített, majd a hosszabbítás utolsó perceiben a győztes gólt is megszerezte.

Az előző két világbajnokságban nagyot bukó németek ezzel biztos továbbjutók az E csoportban.

Deniz Undav lett a németek hőse

Fotó: INDRAWAN KUMALA / NurPhoto

A japán válogatott a hollandok elleni bravúros döntetlen után lemosta a pályáról Tunéziát, amely már nem juthat tovább az F jelű négyesből. A tunéziai együttes a svédektől öt, a japánoktól négy gólt kapott, Herve Renard szövetségi kapitány sorsa ezzel megpecsételődhetett.

Az Origo Sport és a Magyar Nemzet legfrissebb podcastjében ezekről a témákról is szó esett.

Tekintse meg a Rapid Sport legújabb adását!