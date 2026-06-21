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Foci-vb 2026

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Újabb hősök születtek a labdarúgó-világbajnokságon. Curacao történelmi pontszerzése Eloy Room kapus bravúrjai nélkül nem jött volna létre, a német válogatott pedig a csereként beállt Deniz Undav góljaival fordított Elefántcsonpart ellen a foci-vb-n.

A németek elleni 7-1-es vereséggel rajtoló Curacao válogatottjától talán nem sokan vártak volna pontszerzést a foci-vb előtt. Az ecuadoriak elleni találkozó azonban 0-0-s döntetlennel ért véget, a történelmi bravúrban elévülhetetlen érdemei vannak Eloy Room kapusnak, aki 15 védéssel sokkolta az ellenfél támadóit.

Curacao kapusa, Eloy Room lett a foci-vb új sztárja
Curacao kapusa, Eloy Room lett a foci-vb új sztárja
Fotó: HAKAN AKGUN / ANADOLU

Új hősök születtek a foci-vb-n

A német válogatott hátrányba került Elefántcsontpart ellen, és akár vereséget is szenvedhetett volna, ha Julian Nagelsmann szövetségi kapitány nem cseréli be Deniz Undavot

A Stuttgart 29 éves csatára a 60. percben váltotta Jamal Musialát, és nyolc perccel később egyenlített, majd a hosszabbítás utolsó perceiben a győztes gólt is megszerezte. 

Az előző két világbajnokságban nagyot bukó németek ezzel biztos továbbjutók az E csoportban.

Deniz Undav #26 (center) celebrates with Germany's coaching staff during the FIFA World Cup 2026 group stage match between Germany and Ivory Coast at Toronto Stadium in Toronto, Canada, on June 20, 2026. (Photo by Indrawan Kumala/NurPhoto) (Photo by Indrawan Kumala / NurPhoto via AFP)
Deniz Undav lett a németek hőse
Fotó: INDRAWAN KUMALA / NurPhoto

A japán válogatott a hollandok elleni bravúros döntetlen után lemosta a pályáról Tunéziát, amely már nem juthat tovább az F jelű négyesből. A tunéziai együttes a svédektől öt, a japánoktól négy gólt kapott, Herve Renard szövetségi kapitány sorsa ezzel megpecsételődhetett.

Az Origo Sport és a Magyar Nemzet legfrissebb podcastjében ezekről a témákról is szó esett.

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