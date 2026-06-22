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A vb-újonc Zöld-foki Köztársaság ismét bravúrt okozott a világbajnokságon. A belga válogatott továbbra is győzelem nélkül áll a foci-vb-n, Mohamed Szalahék viszont történelmi sikert ünnepelhettek Új-Zéland ellen.

A belga csapat az Egyesült Államokkal háborúban álló Irán válogatottját sem tudta legyőzni, és két mérkőzés után csupán két pontot gyűjtve áll a G csoport harmadik helyén a foci-vb-n.

A belga válogatottnak egyelőre nem megy a játék a foci-vb-n
A belga válogatottnak egyelőre nem megy a játék a foci-vb-n
Fotó: DIRK WAEM / BELGA MAG

A foci-vb-n újabb meglepetést okozott a Zöld-foki Köztársaság

A vb-újonc afrikai együttes a spanyolok elleni 0-0-s döntetlennel rajtolt a tornán, a második körben pedig 2-2-t ért el egy másik egykori világbajnok, Uruguay ellen. 

A Zöld-foki-szigetek még tovább is juthat az egyenes kieséses szakaszba,

amely abszolút szenzáció lenne, de az eddig látottak alapján nem tűnik teljesen lehetetlennek, hogy legyőzze a spanyolok által 4-0-ra kiütött szaúdiakat.

Lamine Yamal meglőtte első vb-gólját, az egyiptomiak pedig Mohamed Szalah vezérletével megszerezték történetük első győzelmét foci-vb-n. Az afrikaiak 3-1-re verték Új-Zélandot, ezzel a G csoport élére ugrottak.

Az Origo Sport és a Magyar Nemzet legfrissebb vb-podcastjében ezekről a témákról esett szó: tekintse meg a Rapid Sport legújabb adását!

 

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