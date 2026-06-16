A 38 éves Shaun Evans a Németország–Curacao mérkőzés előtt került a figyelem középpontjába a foci-vb-n.

Botrány a foci-vb-n: rasszista lenne a bíró, Shaun Evans?

Fotó: NOUSHAD THEKKAYIL / NurPhoto

Rasszista bíró a foci-vb-n?

A televíziós közvetítésben a VAR-csapat bemutatásakor Evans jobb kezével egy felfelé fordított „OK” jelet formázott: hüvelyk- és mutatóujja összeért, míg a többi ujja kinyújtva maradt.

A mozdulat sokak szerint a „white power” (fehér felsőbbrendűség) jelképeként értelmezhető, mivel azt az elmúlt években több szélsőjobboldali csoport is használta.

Az eset komoly visszhangot váltott ki. Több diszkriminációellenes szervezet, köztük a FIFA-val együttműködő FARE is azt követelte, hogy az ausztrál játékvezetőt azonnal távolítsák el a tornáról. A szervezet szerint nehezen hihető, hogy valaki véletlenül használjon egy ilyen szimbólumot éppen akkor, amikor tudja, hogy kamerák figyelik.

A FIFA játékvezetői vezetői azonban sürgős vizsgálatot indítottak, amelynek eredményeként Evans maradhatott a világbajnokságon. Az ausztrál bíró nyilvános közleményben kért elnézést, és hangsúlyozta, hogy nem szándékosan mutatta a vitatott jelet.

🚨 FIFA are investigating assistant VAR Shaun Evans after a hand gesture he made before Germany vs Curaçao was interpreted by some as having links to far-right extremist groups.



How times are changing... years ago, if you saw someone making that sign, it usually meant you were… pic.twitter.com/N8hVzGHMYD — Football Away Days Club (@AwayDaysClub_) June 15, 2026

Szeretném egyértelművé tenni, hogy nem szándékosan tettem semmilyen kézmozdulatot vagy jelképet, amely bármilyen üzenetet, hovatartozást vagy meggyőződést közvetített volna”

– fogalmazott Evans.

Hozzátette, hogy szerinte a mozdulat egy akaratlan, tudat alatti ideges tic lehetett, amelynek akkor nem is volt tudatában. Elmondása szerint a mérkőzés során készült későbbi felvételeken is többször látható hasonló kéztartással, miközben tollat tartott az ujjai között.

„Megértem, hogyan értelmezték ezt a gesztust, és sajnálom a történteket. Ugyanakkor szeretném teljesen egyértelművé tenni, hogy nem tudatosan vagy szándékosan mutattam azt a jelképet, amellyel összefüggésbe hoztak” – mondta.

🤐🚨

الفيفا لن يتسامح مع الحكم الاسترالي شون إيفانز حتى ولو لم يقصد شي



الحكم عمل حركه غبيه بدون داعي 👌 ولكن البعض يقول انها تشبه رمزًا مرتبطًا بتفوق العرق الأبيض pic.twitter.com/vNmJ9AdyoM — عيسى سعيد (@issasaid232) June 14, 2026

A játékvezető hangsúlyozta, hogy a világbajnokságon való közreműködés pályafutása legnagyobb megtiszteltetése, és továbbra is szeretné segíteni kollégáit a torna hátralévő részében.

A FIFA független fegyelmi bizottsága végül arra a következtetésre jutott, hogy

nincs bizonyíték arra, hogy Evans megsértette volna a szervezet fegyelmi szabályzatát.

A FIFA független fegyelmi bizottsága megerősíti, hogy a Shaun Evans videóbíróval kapcsolatos ügy kivizsgálása után nem talált bizonyítékot a fegyelmi kódex megsértésére. A bizottság figyelembe vette Evans úr nyilatkozatát is”

– közölte a FIFA szóvivője.