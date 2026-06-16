Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Foci-vb 2026 Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Komoly bajban a spanyol miniszterelnök: a legközelebbi embereit is utolérte az igazságszolgáltatás

Kvíz

Ön kiszúrja a kakukktojást? Csak a vérbeli profik érnek el 7/7-et

Foci-vb 2026

Minden érdekes hír egy helyen.

Kövesse az Origón!
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A FIFA kivizsgálta, nem találta bűnösnek, így a világbajnokságon maradhat az az ausztrál videóbíró, akit egy szélsőjobboldali jelképként értelmezett kézmozdulat miatt ért heves kritika a torna során. Mindenesetre Shaun Evans miatt elképesztő botrány alakult ki a foci-vb-n.

A 38 éves Shaun Evans a Németország–Curacao mérkőzés előtt került a figyelem középpontjába a foci-vb-n.

Botrány a foci-vb-n: rasszista lenne a bíró?
Botrány a foci-vb-n: rasszista lenne a bíró, Shaun Evans? 
Fotó: NOUSHAD THEKKAYIL / NurPhoto

Rasszista bíró a foci-vb-n?

A televíziós közvetítésben a VAR-csapat bemutatásakor Evans jobb kezével egy felfelé fordított „OK” jelet formázott: hüvelyk- és mutatóujja összeért, míg a többi ujja kinyújtva maradt. 

A mozdulat sokak szerint a „white power” (fehér felsőbbrendűség) jelképeként értelmezhető, mivel azt az elmúlt években több szélsőjobboldali csoport is használta.

Az eset komoly visszhangot váltott ki. Több diszkriminációellenes szervezet, köztük a FIFA-val együttműködő FARE is azt követelte, hogy az ausztrál játékvezetőt azonnal távolítsák el a tornáról. A szervezet szerint nehezen hihető, hogy valaki véletlenül használjon egy ilyen szimbólumot éppen akkor, amikor tudja, hogy kamerák figyelik.

A FIFA játékvezetői vezetői azonban sürgős vizsgálatot indítottak, amelynek eredményeként Evans maradhatott a világbajnokságon. Az ausztrál bíró nyilvános közleményben kért elnézést, és hangsúlyozta, hogy nem szándékosan mutatta a vitatott jelet.

Szeretném egyértelművé tenni, hogy nem szándékosan tettem semmilyen kézmozdulatot vagy jelképet, amely bármilyen üzenetet, hovatartozást vagy meggyőződést közvetített volna” 

– fogalmazott Evans.

Hozzátette, hogy szerinte a mozdulat egy akaratlan, tudat alatti ideges tic lehetett, amelynek akkor nem is volt tudatában. Elmondása szerint a mérkőzés során készült későbbi felvételeken is többször látható hasonló kéztartással, miközben tollat tartott az ujjai között.

„Megértem, hogyan értelmezték ezt a gesztust, és sajnálom a történteket. Ugyanakkor szeretném teljesen egyértelművé tenni, hogy nem tudatosan vagy szándékosan mutattam azt a jelképet, amellyel összefüggésbe hoztak” – mondta.

A játékvezető hangsúlyozta, hogy a világbajnokságon való közreműködés pályafutása legnagyobb megtiszteltetése, és továbbra is szeretné segíteni kollégáit a torna hátralévő részében.

A FIFA független fegyelmi bizottsága végül arra a következtetésre jutott, hogy 

nincs bizonyíték arra, hogy Evans megsértette volna a szervezet fegyelmi szabályzatát.

A FIFA független fegyelmi bizottsága megerősíti, hogy a Shaun Evans videóbíróval kapcsolatos ügy kivizsgálása után nem talált bizonyítékot a fegyelmi kódex megsértésére. A bizottság figyelembe vette Evans úr nyilatkozatát is”

 – közölte a FIFA szóvivője.

Az ügy ugyanakkor újabb vitát indított el arról, hogy a globális sporteseményeken milyen jelentőséget kaphatnak egyes gesztusok, és milyen gyorsan válhatnak politikai vagy ideológiai értelmezések tárgyává a közösségi médiában és a nyilvánosság előtt.

  • Kapcsolódó cikkek:
Brutális csaták, elképesztő pontmentések: hiába potyogtak a gólok a foci-vb-n
Érett a szenzáció, de a belgák elrontották Szoboszlai barátjának születésnapját
Katasztrófa és csalódottság – nem kímélik a spanyol lapok a válogatottjukat

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!