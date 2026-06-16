A 38 éves Shaun Evans a Németország–Curacao mérkőzés előtt került a figyelem középpontjába a foci-vb-n.
Rasszista bíró a foci-vb-n?
A televíziós közvetítésben a VAR-csapat bemutatásakor Evans jobb kezével egy felfelé fordított „OK” jelet formázott: hüvelyk- és mutatóujja összeért, míg a többi ujja kinyújtva maradt.
A mozdulat sokak szerint a „white power” (fehér felsőbbrendűség) jelképeként értelmezhető, mivel azt az elmúlt években több szélsőjobboldali csoport is használta.
Az eset komoly visszhangot váltott ki. Több diszkriminációellenes szervezet, köztük a FIFA-val együttműködő FARE is azt követelte, hogy az ausztrál játékvezetőt azonnal távolítsák el a tornáról. A szervezet szerint nehezen hihető, hogy valaki véletlenül használjon egy ilyen szimbólumot éppen akkor, amikor tudja, hogy kamerák figyelik.
A FIFA játékvezetői vezetői azonban sürgős vizsgálatot indítottak, amelynek eredményeként Evans maradhatott a világbajnokságon. Az ausztrál bíró nyilvános közleményben kért elnézést, és hangsúlyozta, hogy nem szándékosan mutatta a vitatott jelet.
Szeretném egyértelművé tenni, hogy nem szándékosan tettem semmilyen kézmozdulatot vagy jelképet, amely bármilyen üzenetet, hovatartozást vagy meggyőződést közvetített volna”
– fogalmazott Evans.
Hozzátette, hogy szerinte a mozdulat egy akaratlan, tudat alatti ideges tic lehetett, amelynek akkor nem is volt tudatában. Elmondása szerint a mérkőzés során készült későbbi felvételeken is többször látható hasonló kéztartással, miközben tollat tartott az ujjai között.
„Megértem, hogyan értelmezték ezt a gesztust, és sajnálom a történteket. Ugyanakkor szeretném teljesen egyértelművé tenni, hogy nem tudatosan vagy szándékosan mutattam azt a jelképet, amellyel összefüggésbe hoztak” – mondta.
A játékvezető hangsúlyozta, hogy a világbajnokságon való közreműködés pályafutása legnagyobb megtiszteltetése, és továbbra is szeretné segíteni kollégáit a torna hátralévő részében.
A FIFA független fegyelmi bizottsága végül arra a következtetésre jutott, hogy
nincs bizonyíték arra, hogy Evans megsértette volna a szervezet fegyelmi szabályzatát.
A FIFA független fegyelmi bizottsága megerősíti, hogy a Shaun Evans videóbíróval kapcsolatos ügy kivizsgálása után nem talált bizonyítékot a fegyelmi kódex megsértésére. A bizottság figyelembe vette Evans úr nyilatkozatát is”
– közölte a FIFA szóvivője.
Az ügy ugyanakkor újabb vitát indított el arról, hogy a globális sporteseményeken milyen jelentőséget kaphatnak egyes gesztusok, és milyen gyorsan válhatnak politikai vagy ideológiai értelmezések tárgyává a közösségi médiában és a nyilvánosság előtt.
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