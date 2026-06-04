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Az 1994-es világbajnokságon olyan finálét láthatott a nagyérdemű, mint azelőtt ilyen tornán soha. A pattanásig feszült idegek csatáját végül Brazília nyerte meg az olaszok ellen, ahol a világ egyik legjobb játékosa döntő pillanatban hibázott. A foci-vb 2026-os nyitómeccséig az Origo felidézi a futballtornák történetének legemlékezetesebb pillanatait. 22 világbajnokság, 22 történet – sorozatunk tizenötödik részében jöjjön Roberto Baggio személyes tragédiája.

A foci-vb 2026-os rajtjáig 22 különleges világbajnoki történetet idézünk fel. Az első nyolc részben olvashattak már a legelső gólról a tornák történetében, de volt szó már a sorozatban egy tragikus sorsú zseniről, akit a Gestapo öletett meg, és persze nem mehettünk el szó, illetve betű nélkül az Aranycsapat tragédiája mellett sem. Emellett az 1970-es világbajnokság forradalmi újításai is megéneklésre kerültek, az 1974-es német házi csatára is visszaemlékeztünk, valamint a 78-as holland tragédiáról is írtunk, no meg a 82-es sevillai éjszakáról, Maradona zsenijéről és egy elképesztő gólörömről. Folytatódjanak továbbra is az utánozhatatlan 90-es évek és velük Roberto Baggio tizenegyes tragédiája, amely sírba lökte az olasz reményeket.

A foci-vb 2026 kezdetéig már csak egy hét...
A foci-vb 2026 kezdetéig már csak egy hét...
Fotó: OMAR TORRES / AFP

22 vb, 22 felejthetetlen történet a foci-vb 2026-os nyitómeccséig

Július 17-e az Igazságosság Nemzetközi Napjaként ismert, de a labdarúgás történetében ez a nap a világbajnokságok történetének egyik legszívszorítóbb és legdrámaibb pillanatát is jelenti: Roberto Baggio fájdalmas estéjét az 1994-es FIFA világbajnokság döntőjében, amikor elvégezte a torna történetének vitathatatlanul leghíresebb tizenegyesét, ezzel biztosítva Brazília negyedik világbajnoki címét az Egyesült Államokban. Baggio megdöbbent arckifejezése, miután az Azzurri szerencsétlen hőse lett, a világbajnokság történetének egyik legikonikusabb képe maradt.

Baggio lehajtott fejjel, összetörve állt, miután a döntő tizenegyesét a kapus, Cláudio Taffarel felett a keresztléc fölé lőtte a Los Angeles-i Rose Bowl Stadionban, mindez pedig hűen szimbolizálta Olaszország szívfájdalmát és Brazília örömét. A kihagyott tizenegyes miatt elnyerte az „állva meghalt ember” gúnynevet, miközben Brazília ünneplésben tört ki, miután megszerezte negyedik világbajnoki címét, véget vetve a 24 éves várakozásnak. Olaszország számára a negyedik csillag álmát egészen 2006-ig, a németországi világbajnokságig kellett így elhalasztania.

Brazil's goalkeeper Claudio Taffarel (R) stops a shot on goal by Italy's Roberto Baggio during the final match between Brazil and Italy of the 15th World Cup football at Rose Bowl stadium in Pasadena on July 17, 1994. The 15th FIFA World Cup took place in 1994. The United States hosted the event, which was held at nine locations nationwide from June 17 to July 17, 1994. Despite soccer's relative lack of popularity in the host country, the United States was selected, and the competition was the most profitable in World Cup history. (Photo by Mike NELSON / AFP)
Fotó: MIKE NELSON / AFP

A rendes játékidőben elért gól nélküli döntetlen után a döntőt a világbajnokság történetében először tizenegyesek döntötték el. Demetrio Albertini és Alberico Evani megpróbálták életben tartani Olaszországot, de miután Romário, Branco és Dunga is betalált, minden Baggio-n múlott. Az ő kihagyott tizenegyesével Brazília 3–2-re nyerte a párbajt. A rúgás után mozdulatlanul állt, hitetlenkedve bámulta a tizenegyespontot: Baggio megtestesítette Olaszország vereségét – a csapat sztárjáét, aki elvezette az együttest a döntőbe, de abban a kritikus pillanatban bebizonyította, hogy még a legendáknak is vannak határaik.

Ahogy Pelé egykor megfogadta, hogy bosszút áll a „Maracanazo”-ért, miután látta az apját sírni, Baggio motivációja is a brazilok történelmi győzelméhez kötődött, amelyet az 1970-es világbajnokságon arattak Olaszország felett. Ironikus módon éppen az a nemzet, amely egykor összetörte az olaszok szívét, vált ismét legmélyebb futball fájdalmának forrásává. Másokkal ellentétben Baggio nem sírt a pályán – de az a pillanat olyan nyomot hagyott benne, amelyet később „élete legmélyebb sebének” nevezett. „Úgy éreztem, mintha belül meghaltam volna. Arra is gondoltam, hogyan fognak reagálni a honfitársaim. Évekig hatással volt rám, és még mindig álmodok róla. És ha egy pillanatot törölhetnék a karrieremből, az az lenne.”

Brazília győzelme több szempontból is korszakos jelentőségű volt. A Seleção megszerezte negyedik világbajnoki címét, ezzel egyedüli rekorderré vált. A csapat a sikert részben a néhány hónappal korábban tragikus balesetben elhunyt autóversenyzőnek, Ayrton Sennának ajánlotta, akinek emléke végig kísérte a tornát. A meccs utóélete legalább olyan érdekes lett, mint maga a döntő. Brazíliában Romário és Dunga nemzeti hőssé vált, a siker pedig megágyazott a későbbi brazil aranygeneráció felemelkedésének. Olaszországban ugyanakkor hosszú ideig Roberto Baggio kihagyott büntetője jelentette a vereség szimbólumát. Pedig az idő múlásával egyre többen emlékeztettek arra, hogy Baggio nem a döntőben veszítette el a világbajnokságot, hanem ő volt az, aki egyáltalán odáig eljuttatta az olaszokat. Sok szakértő szerint igazságtalan, hogy pályafutásának egyik legnagyobb teljesítményét gyakran egyetlen lövés árnyékolja be. A futball romantikusai ma már inkább tragikus hősként tekintenek rá, nem pedig bűnbakként.

A 1994-es döntő mindmáig különleges helyet foglal el a világbajnokságok történetében. Ez az egyetlen vb-finálé, amely 120 perc után is gól nélküli döntetlennel zárult, és az első, amelyet tizenegyespárbaj döntött el. Egy mérkőzés, amelynek futballja talán nem volt látványos, de amelynek drámája örökké él. A Rose Bowl Stadion forró gyepén azon a júliusi délutánon nem csupán Brazília lett világbajnok. Megszületett a futball egyik legemlékezetesebb tragédiája is: Roberto Baggio magányos alakja a kapu előtt, amint a magasba szálló labdát nézi, miközben egy nemzet álma szertefoszlik.

 

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