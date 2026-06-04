A foci-vb 2026-os rajtjáig 22 különleges világbajnoki történetet idézünk fel. Az első nyolc részben olvashattak már a legelső gólról a tornák történetében, de volt szó már a sorozatban egy tragikus sorsú zseniről, akit a Gestapo öletett meg, és persze nem mehettünk el szó, illetve betű nélkül az Aranycsapat tragédiája mellett sem. Emellett az 1970-es világbajnokság forradalmi újításai is megéneklésre kerültek, az 1974-es német házi csatára is visszaemlékeztünk, valamint a 78-as holland tragédiáról is írtunk, no meg a 82-es sevillai éjszakáról, Maradona zsenijéről és egy elképesztő gólörömről. Folytatódjanak továbbra is az utánozhatatlan 90-es évek és velük Roberto Baggio tizenegyes tragédiája, amely sírba lökte az olasz reményeket.
22 vb, 22 felejthetetlen történet a foci-vb 2026-os nyitómeccséig
Július 17-e az Igazságosság Nemzetközi Napjaként ismert, de a labdarúgás történetében ez a nap a világbajnokságok történetének egyik legszívszorítóbb és legdrámaibb pillanatát is jelenti: Roberto Baggio fájdalmas estéjét az 1994-es FIFA világbajnokság döntőjében, amikor elvégezte a torna történetének vitathatatlanul leghíresebb tizenegyesét, ezzel biztosítva Brazília negyedik világbajnoki címét az Egyesült Államokban. Baggio megdöbbent arckifejezése, miután az Azzurri szerencsétlen hőse lett, a világbajnokság történetének egyik legikonikusabb képe maradt.
Baggio lehajtott fejjel, összetörve állt, miután a döntő tizenegyesét a kapus, Cláudio Taffarel felett a keresztléc fölé lőtte a Los Angeles-i Rose Bowl Stadionban, mindez pedig hűen szimbolizálta Olaszország szívfájdalmát és Brazília örömét. A kihagyott tizenegyes miatt elnyerte az „állva meghalt ember” gúnynevet, miközben Brazília ünneplésben tört ki, miután megszerezte negyedik világbajnoki címét, véget vetve a 24 éves várakozásnak. Olaszország számára a negyedik csillag álmát egészen 2006-ig, a németországi világbajnokságig kellett így elhalasztania.
A rendes játékidőben elért gól nélküli döntetlen után a döntőt a világbajnokság történetében először tizenegyesek döntötték el. Demetrio Albertini és Alberico Evani megpróbálták életben tartani Olaszországot, de miután Romário, Branco és Dunga is betalált, minden Baggio-n múlott. Az ő kihagyott tizenegyesével Brazília 3–2-re nyerte a párbajt. A rúgás után mozdulatlanul állt, hitetlenkedve bámulta a tizenegyespontot: Baggio megtestesítette Olaszország vereségét – a csapat sztárjáét, aki elvezette az együttest a döntőbe, de abban a kritikus pillanatban bebizonyította, hogy még a legendáknak is vannak határaik.
Ahogy Pelé egykor megfogadta, hogy bosszút áll a „Maracanazo”-ért, miután látta az apját sírni, Baggio motivációja is a brazilok történelmi győzelméhez kötődött, amelyet az 1970-es világbajnokságon arattak Olaszország felett. Ironikus módon éppen az a nemzet, amely egykor összetörte az olaszok szívét, vált ismét legmélyebb futball fájdalmának forrásává. Másokkal ellentétben Baggio nem sírt a pályán – de az a pillanat olyan nyomot hagyott benne, amelyet később „élete legmélyebb sebének” nevezett. „Úgy éreztem, mintha belül meghaltam volna. Arra is gondoltam, hogyan fognak reagálni a honfitársaim. Évekig hatással volt rám, és még mindig álmodok róla. És ha egy pillanatot törölhetnék a karrieremből, az az lenne.”
Brazília győzelme több szempontból is korszakos jelentőségű volt. A Seleção megszerezte negyedik világbajnoki címét, ezzel egyedüli rekorderré vált. A csapat a sikert részben a néhány hónappal korábban tragikus balesetben elhunyt autóversenyzőnek, Ayrton Sennának ajánlotta, akinek emléke végig kísérte a tornát. A meccs utóélete legalább olyan érdekes lett, mint maga a döntő. Brazíliában Romário és Dunga nemzeti hőssé vált, a siker pedig megágyazott a későbbi brazil aranygeneráció felemelkedésének. Olaszországban ugyanakkor hosszú ideig Roberto Baggio kihagyott büntetője jelentette a vereség szimbólumát. Pedig az idő múlásával egyre többen emlékeztettek arra, hogy Baggio nem a döntőben veszítette el a világbajnokságot, hanem ő volt az, aki egyáltalán odáig eljuttatta az olaszokat. Sok szakértő szerint igazságtalan, hogy pályafutásának egyik legnagyobb teljesítményét gyakran egyetlen lövés árnyékolja be. A futball romantikusai ma már inkább tragikus hősként tekintenek rá, nem pedig bűnbakként.
A 1994-es döntő mindmáig különleges helyet foglal el a világbajnokságok történetében. Ez az egyetlen vb-finálé, amely 120 perc után is gól nélküli döntetlennel zárult, és az első, amelyet tizenegyespárbaj döntött el. Egy mérkőzés, amelynek futballja talán nem volt látványos, de amelynek drámája örökké él. A Rose Bowl Stadion forró gyepén azon a júliusi délutánon nem csupán Brazília lett világbajnok. Megszületett a futball egyik legemlékezetesebb tragédiája is: Roberto Baggio magányos alakja a kapu előtt, amint a magasba szálló labdát nézi, miközben egy nemzet álma szertefoszlik.