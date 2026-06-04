A foci-vb 2026-os rajtjáig 22 különleges világbajnoki történetet idézünk fel. Az első nyolc részben olvashattak már a legelső gólról a tornák történetében, de volt szó már a sorozatban egy tragikus sorsú zseniről, akit a Gestapo öletett meg, és persze nem mehettünk el szó, illetve betű nélkül az Aranycsapat tragédiája mellett sem. Emellett az 1970-es világbajnokság forradalmi újításai is megéneklésre kerültek, az 1974-es német házi csatára is visszaemlékeztünk, valamint a 78-as holland tragédiáról is írtunk, no meg a 82-es sevillai éjszakáról, Maradona zsenijéről és egy elképesztő gólörömről. Folytatódjanak továbbra is az utánozhatatlan 90-es évek és velük Roberto Baggio tizenegyes tragédiája, amely sírba lökte az olasz reményeket.

A foci-vb 2026 kezdetéig már csak egy hét...

Fotó: OMAR TORRES / AFP

22 vb, 22 felejthetetlen történet a foci-vb 2026-os nyitómeccséig

Július 17-e az Igazságosság Nemzetközi Napjaként ismert, de a labdarúgás történetében ez a nap a világbajnokságok történetének egyik legszívszorítóbb és legdrámaibb pillanatát is jelenti: Roberto Baggio fájdalmas estéjét az 1994-es FIFA világbajnokság döntőjében, amikor elvégezte a torna történetének vitathatatlanul leghíresebb tizenegyesét, ezzel biztosítva Brazília negyedik világbajnoki címét az Egyesült Államokban. Baggio megdöbbent arckifejezése, miután az Azzurri szerencsétlen hőse lett, a világbajnokság történetének egyik legikonikusabb képe maradt.

Baggio lehajtott fejjel, összetörve állt, miután a döntő tizenegyesét a kapus, Cláudio Taffarel felett a keresztléc fölé lőtte a Los Angeles-i Rose Bowl Stadionban, mindez pedig hűen szimbolizálta Olaszország szívfájdalmát és Brazília örömét. A kihagyott tizenegyes miatt elnyerte az „állva meghalt ember” gúnynevet, miközben Brazília ünneplésben tört ki, miután megszerezte negyedik világbajnoki címét, véget vetve a 24 éves várakozásnak. Olaszország számára a negyedik csillag álmát egészen 2006-ig, a németországi világbajnokságig kellett így elhalasztania.

Fotó: MIKE NELSON / AFP

A rendes játékidőben elért gól nélküli döntetlen után a döntőt a világbajnokság történetében először tizenegyesek döntötték el. Demetrio Albertini és Alberico Evani megpróbálták életben tartani Olaszországot, de miután Romário, Branco és Dunga is betalált, minden Baggio-n múlott. Az ő kihagyott tizenegyesével Brazília 3–2-re nyerte a párbajt. A rúgás után mozdulatlanul állt, hitetlenkedve bámulta a tizenegyespontot: Baggio megtestesítette Olaszország vereségét – a csapat sztárjáét, aki elvezette az együttest a döntőbe, de abban a kritikus pillanatban bebizonyította, hogy még a legendáknak is vannak határaik.