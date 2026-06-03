A foci-vb 2026-os rajtjáig 22 különleges világbajnoki történetet idézünk fel. Az első nyolc részben olvashattak már a legelső gólról a tornák történetében, de volt szó már a sorozatban egy tragikus sorsú zseniről, akit a Gestapo öletett meg, és persze nem mehettünk el szó, illetve betű nélkül az Aranycsapat tragédiája mellett sem. Emellett az 1970-es világbajnokság forradalmi újításai is megéneklésre kerültek, az 1974-es német házi csatára is visszaemlékeztünk, valamint a 78-as holland tragédiáról is írtunk, no meg a 82-es sevillai éjszakáról és Maradona zsenijéről. Jöjjenek az utánozhatatlan 90-es évek és velük egy Roger Milla-tánc, amely tényleg stílust teremtett a futballban.
22 vb, 22 felejthetetlen történet a foci-vb 2026-os nyitómeccséig
Ha a labdarúgás történetének legismertebb gólörömeit kellene felsorolni, Roger Milla sarokzászlónál bemutatott tánca minden bizonnyal az elsők között szerepelne. Az 1990-es olaszországi világbajnokságon a kameruni csatár nem csupán góljaival, hanem felszabadult mozdulataival is örökre beírta magát a sport történetébe. A tánc az afrikai futball egyik legfontosabb kulturális szimbólumává vált, és több mint három évtizeddel később is a világbajnokságok egyik legemlékezetesebb pillanataként emlegetik.
A Kamerunban született Roger Milla 1952-ben látta meg a napvilágot, és már a hetvenes években Afrika egyik legjobb játékosának számított. Franciaországban is sikeres pályafutást futott be, többek között a AS Monaco, a SC Bastia és a Montpellier HSC színeiben szerepelt. Az 1990-es világbajnokság előtt azonban már gyakorlatilag visszavonult játékosnak számított, de a kameruni válogatott mégis behívta a csapatba. A 38 éves csatár végül bekerült a keretbe, és a torna egyik legnagyobb szenzációjává vált. Négy gólt szerzett, valamennyit csereként beállva, miközben Kamerun történelmet írt: első afrikai válogatottként jutott be a világbajnokság negyeddöntőjébe.
Milla először a Románia elleni csoportmérkőzésen villant nagyot, amikor két gólt szerzett. A találatok után a sarokzászlóhoz futott, és csípőjét ringatva egy afrikai eredetű, makossa stílusú táncot mutatott be. A jelenet azonnal bejárta a világot, ugyanis egészen addig a futballisták gólörömei általában visszafogottak voltak. Milla azonban örömét nemcsak megmutatta, hanem előadássá formálta. A tánc egyszerre sugárzott önfeledtséget, afrikai identitást és játékosságot. Sokan úgy vélik, hogy ezzel a pillanattal kezdődött a modern futball látványos gólörömeinek korszaka.
A torna során a Kolumbia elleni nyolcaddöntőben is gólt szerzett, majd újra eltáncolta a már védjegyévé vált mozdulatokat. A világ közvéleménye rajongott érte: a 38 éves „szupercsere” lett az 1990-es világbajnokság egyik arca. Roger Milla sarokzászlós tánca messze túlnőtt önmagán. A futballkultúrában szimbólummá vált, amelyet számos játékos idézett meg később. Reklámokban, dokumentumfilmekben és világbajnoki visszatekintésekben rendszeresen felbukkan, és sokak szerint ez a mozdulatsor változtatta meg végleg a gólörömökhöz való viszonyt.
A tánc különösen fontos volt az afrikai futball megítélése szempontjából is. Nem csupán egy ünneplés volt, hanem annak demonstrációja, hogy az afrikai labdarúgás saját stílussal, kultúrával és karakterrel rendelkezik. Több elemző szerint Milla és Kamerun szereplése hozzájárult ahhoz, hogy a világ komolyabban vegye az afrikai válogatottakat. Még évtizedekkel később is, amikor világbajnoki legendás pillanatokról készülnek összeállítások, Milla mosolygó arca és a sarokzászló mellett előadott tánca rendszeresen szerepel közöttük.
A legtöbben azt hitték, hogy az 1990-es torna után Milla története lezárult. Ő azonban négy évvel később, a 1994-es világbajnokságon ismét visszatért. Ekkor már 42 éves volt, ami önmagában rendkívüli teljesítménynek számított. Az oroszok elleni mérkőzésen gólt szerzett, és ezzel minden idők legidősebb világbajnoki gólszerzőjévé vált, ezt a rekordot máig ő tartja.