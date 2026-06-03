A foci-vb 2026-os rajtjáig 22 különleges világbajnoki történetet idézünk fel. Az első nyolc részben olvashattak már a legelső gólról a tornák történetében, de volt szó már a sorozatban egy tragikus sorsú zseniről, akit a Gestapo öletett meg, és persze nem mehettünk el szó, illetve betű nélkül az Aranycsapat tragédiája mellett sem. Emellett az 1970-es világbajnokság forradalmi újításai is megéneklésre kerültek, az 1974-es német házi csatára is visszaemlékeztünk, valamint a 78-as holland tragédiáról is írtunk, no meg a 82-es sevillai éjszakáról és Maradona zsenijéről. Jöjjenek az utánozhatatlan 90-es évek és velük egy Roger Milla-tánc, amely tényleg stílust teremtett a futballban.

A foci-vb 2026 június 11-én végre elrajtol

Fotó: GERARD FOUET / AFP

22 vb, 22 felejthetetlen történet a foci-vb 2026-os nyitómeccséig

Ha a labdarúgás történetének legismertebb gólörömeit kellene felsorolni, Roger Milla sarokzászlónál bemutatott tánca minden bizonnyal az elsők között szerepelne. Az 1990-es olaszországi világbajnokságon a kameruni csatár nem csupán góljaival, hanem felszabadult mozdulataival is örökre beírta magát a sport történetébe. A tánc az afrikai futball egyik legfontosabb kulturális szimbólumává vált, és több mint három évtizeddel később is a világbajnokságok egyik legemlékezetesebb pillanataként emlegetik.

A Kamerunban született Roger Milla 1952-ben látta meg a napvilágot, és már a hetvenes években Afrika egyik legjobb játékosának számított. Franciaországban is sikeres pályafutást futott be, többek között a AS Monaco, a SC Bastia és a Montpellier HSC színeiben szerepelt. Az 1990-es világbajnokság előtt azonban már gyakorlatilag visszavonult játékosnak számított, de a kameruni válogatott mégis behívta a csapatba. A 38 éves csatár végül bekerült a keretbe, és a torna egyik legnagyobb szenzációjává vált. Négy gólt szerzett, valamennyit csereként beállva, miközben Kamerun történelmet írt: első afrikai válogatottként jutott be a világbajnokság negyeddöntőjébe.

Milla először a Románia elleni csoportmérkőzésen villant nagyot, amikor két gólt szerzett. A találatok után a sarokzászlóhoz futott, és csípőjét ringatva egy afrikai eredetű, makossa stílusú táncot mutatott be. A jelenet azonnal bejárta a világot, ugyanis egészen addig a futballisták gólörömei általában visszafogottak voltak. Milla azonban örömét nemcsak megmutatta, hanem előadássá formálta. A tánc egyszerre sugárzott önfeledtséget, afrikai identitást és játékosságot. Sokan úgy vélik, hogy ezzel a pillanattal kezdődött a modern futball látványos gólörömeinek korszaka.