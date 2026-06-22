A közösségi médiában villámgyorsan elterjedt felvételeken jól látható, ahogy a mexikói fanatikusok hosszú sorokban egymásra pakolják a műanyag poharakat a foci-vb helyszínén.

A mexikói szurkolók kiváló hangulatot teremtenek a foci-vb-n

Fotó: LUIS BARRON / Middle East Images

Mit műveltek a mexikói szurkolók a foci-vb-n?

A különös építményt

a két oldalon álló szurkolók tartották, miközben egy vállukra emelt társukat lendületből áthajították a rögtönzött „söröspohár-híd” felett. A mutatvány sikerrel zárult, a tömeg pedig hatalmas üdvrivalgásban tört ki.

A videóhoz hamarosan humoros felirat is társult:

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság már komolyan fontolgatja, hogy ezt az ügyességi játékot felveszi a következő olimpia programjába.”

A jelenet külön pikantériája, hogy a háttérben lévő óriáskivetítőn éppen egy figyelmeztetés volt olvasható, amely magyarul nagyjából így hangzott: „Fontos polgári védelmi közlemény.” A szurkolók természetesen nem hagyták szó nélkül az ellentmondást.

„Hahahaha, és máris elszállt a polgári védelmi figyelmeztetés. Imádlak, Mexikó!” – írta egyikük az X-en a virálissá vált felvétel alatt.

A mexikói drukkereknek egyébként minden okuk megvan az ünneplésre. A válogatott hibátlanul kezdte a hazai világbajnokságot: előbb 2–0-ra legyőzte Dél-Afrikát, majd 1–0-ra felülmúlta Dél-Koreát, így két forduló után már biztosította helyét a legjobb 32 között.

A csoportkör utolsó mérkőzésén Csehország vár a csapatra. Bár az európai együttes eddig mindössze egy pontot szerzett, egy győzelemmel még továbbjuthatna. Mexikó számára azonban az eredménytől függetlenül biztos, hogy a kieséses szakasz első meccsét a legendás, 87 500 férőhelyes Estadio Azteca stadionban játssza július 1-jén.

A továbbjutás már zsebben van, a csapat pedig remek formában futballozik, így a mexikói szurkolók egyre inkább arról álmodnak, hogy kedvenceik történelmi menetelést mutathatnak be a hazai rendezésű világbajnokságon.

Ha pedig a lelátókon és a szurkolói zónában tapasztalható hangulatból indulunk ki, a futball-láz már most teljesen magával ragadta az országot.