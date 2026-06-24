A bostoni meccs előtt az angol válogatott játékosai nehéz helyzetbe kerültek a foci-vb-: Thomas Partey ellen ugyanis hét rendbeli nemi erőszak és egy szexuális zaklatás vádja miatt folyik eljárás, amelynek tárgyalása jövőre kezdődhet meg. A futballista minden vádat tagad.

Djed Spence látványosan megtagadta a kézfogást a ghánai középpályástól, Thomas Partey-tól a foci-vb-n

Fotó: RICHARD PELHAM / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Máris itt van az újabb botrány a foci-vb-n?

A mérkőzést megelőzően az angol szövetségi kapitány, Thomas Tuchel és stábja nem adott külön iránymutatást a játékosoknak arra vonatkozóan, hogyan viselkedjenek Partey-val a hagyományos meccs előtti kézfogás során. A vezetők állítólag úgy döntöttek, hogy kizárólag a futballra koncentrálnak.

A helyszíni beszámolók szerint az angol játékosok többsége kezet fogott vagy ökölpacsit adott a korábbi Arsenal-játékosnak. Spence azonban mintha az utolsó pillanatban visszahúzta volna a kezét. Bár a FIFA hivatalos kamerái nem mutatták közelről az esetet, a közösségi médiában terjedő videófelvételek alapján sokan úgy vélik, hogy a Tottenham védője valóban elutasította a gesztust.

A jelenet után Partey vissza is pillantott Spence felé, ami tovább táplálta a találgatásokat. Amikor az ügyben Tuchelt kérdezték, az angol válogatott sajtófőnöke közölte, hogy a kapitány jogi okokból nem kíván kommentárt fűzni a történtekhez.

Died Spence of England avoids shaking hands with Thomas Partey



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A szurkolók sem hagyták szó nélkül az esetet. Többen kifogásolták, hogy a közvetítés rendezője éppen akkor váltott képet a lelátóra, amikor Partey az angol játékosokkal találkozott. A közösségi médiában számos hozzászóló azt találgatta, szándékosan kerülték-e a kézfogás megmutatását.

Partey neve egyébként hangos füttykoncertet váltott ki a stadionban, amikor a ghánai kezdőcsapatot bemutatták. Ugyanakkor a ghánai szurkolók egy része látványosan kiállt mellette: többen az ő nevét viselő mezben érkeztek, sőt, saját készítésű táblákkal is támogatták a középpályást.

A 33 éves futballista kihagyta Ghána nyitómérkőzését Kanadában, miután nem kapott beutazási engedélyt az országba. Ennek ellenére Bostonban már pályára léphetett. Partey korábban éveken át az Arsenal játékosa volt, szerződése azonban a 2024–25-ös idény végén lejárt. Jelenleg a spanyol Villarreal CF futballistája, ám a hírek szerint a klub nem hosszabbít vele, így a nyáron ismét szabadon igazolhatóvá válhat.