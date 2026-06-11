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Míg más sportolók többsége az olimpiai álmokat kergeti egész élete során, addig a futballisták számára talán nincs nagyobb cél, mint pályára lépni egy világbajnokságon. A 2026-os torna – amelyet az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó rendez – minden eddiginél nagyobb lesz: 48 csapat, 1248 játékos. A vb kezdődik, de sok játékos számára ez az álom már rég szertefoszlott. Fájdalmas búcsúk, formahanyatlások, vagy éppen sérülések alaposan „megtizedelték" a mezőnyt.

A futballvilág már hónapok óta a 2026-os foci-vb lázában ég. Miközben a világ legjobb játékosai a csúcsformát hajszolják, egyre hosszabb azoknak a listája, akik számára a világbajnokság már a torna előtt véget ért.

Brutális, kiket nem láthatunk a 2026-os foci-vb-n: számunkra természetesen Szoboszlai Dominikék hiánya a legfájóbb
Brutális, kiket nem láthatunk a 2026-os foci-vb-n: számunkra természetesen Szoboszlai Dominikék hiánya a legfájóbb
Fotó: AFP/Origo

Kik bukják biztosan sérülés miatt a foci-vb-t?

A 2025–26-os idény lezárultával világossá vált, hogy a hosszabb kihagyással járó sérülések gyakorlatilag automatikusan kizárják egyes játékosokat a tornáról. A válogatottaknak május 11-ig kellett leadniuk az előzetes kereteiket, és sok esetben már akkor eldőlt, hogy egy-egy kulcsember neve nem szerepel a listán.

Kezdjük is az egyik legnagyobb névvel, Szoboszlai Dominik csapattársával.

 A francia válogatott számára Hugo Ekitike kiesése komoly veszteséget jelentett. A Liverpool támadója a Paris Saint-Germain elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen sérült meg súlyosan. 

A találkozó egyik legmegrázóbb pillanata volt, amikor a játékos senkitől sem zavartatva a földre került, majd kiderült, hogy Achilles-ín szakadást szenvedett, ezzel pedig gyakorlatilag azonnal véget értek a vb-álmai.

Liverpool's Hungarian defender #06 Milos Kerkez (C) checks on Liverpool's French striker #22 Hugo Ekitike is taken off on a stretcher during the UEFA Champions League quarter final, second-leg football match between Liverpool and Paris Saint-Germain at Anfield in Liverpool, north west England on April 14, 2026. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)
Fotó: FRANCK FIFE / AFP

Az Achilles-ín-sérülés lett a futball legrosszabb sérülése”

 – mondta Jamie O’Hara, a Talksport műsorvezetője, a Tottenham korábbi középpályása. 

Az elülső keresztszalag-szakadásnál (ACL) úgy érzed, hogy abból vissza lehet jönni – a sebészek munkája elképesztő. De ha az Achilles-ín elszakad, hosszú az út a visszatérésig, és amikor visszatérsz, már más játékos vagy”

 – mondta a Liverpool-játékos, Hugo Ekitiké sérülésével kapcsolatban.

Brazília számára is komoly csapást jelenthet Rodrygo kiesése. A Real Madrid támadója március elején, a Getafe elleni bajnoki mérkőzésen szenvedett térdszalag-szakadást. A 25 éves játékos már tapasztalt válogatott futballistának számít, és kulcsszerepet kaphatott volna a tornán:

 37 alkalommal lépett pályára a válogatottban, és a legutóbbi, 2022-es világbajnokságon is szerepelt.  Az ilyen sérülések azonban hosszú felépülést igényelnek, így a világbajnokság számára is elérhetetlenné vált.

A spanyol támadó, Samu Aghehowa esete is jól mutatja, milyen gyorsan változhat meg minden. A FC Porto játékosa kiváló formában futballozott, húsz bajnoki mérkőzésen tizenhárom gólt szerzett, és egyre többen beszéltek arról, hogy akár a válogatottban is komoly szerepet kaphat. Februárban azonban, egy Sporting elleni találkozón elszakadt a keresztszalagja. A diagnózis azonnal egyértelművé tette, hogy hosszú kihagyás vár rá, és ezzel együtt a világbajnokság is kikerült a tervei közül.

Hasonló sors jutott az amerikai válogatott csatára, Patrick Agyemang is. A Derby County játékosa az idény során egyre jobb formába lendült, és a válogatottban is egyre fontosabb szerepet kapott: hat gólt szerzett tizennégy mérkőzésen. Ám áprilisban egy Stoke City elleni bajnokin súlyos Achilles-ín sérülést szenvedett. Számára különösen fájó, hogy éppen egy hazai rendezésű világbajnokságról marad le.

A 21 éves argentin középpályás, Valentín Carboni története szintén a fiatal tehetségek törékenységére hívja fel a figyelmet. Az Inter Milan kölcsönjátékosaként a Racingnál szereplő középpályás februárban szenvedett keresztszalag-szakadást. Hiába játszott utánpótlás szinten az olasz válogatottban, végül Argentínát választotta.

Reménytelen a helyzete Serge Gnabrynak is. A Bayern München támadója combközelítő izomszakadást szenvedett, ami miatt hosszabb időre kiesett. Bár korábban úgy tűnt, hogy a visszatérés időben még elképzelhető, három-négy hónapra dőlt ki, így oda lett a vb-szereplése. 

Gnabry mellett egy másik müncheni játékos, a 18 éves Lennart Karl is kihagyja a világbajnokságot. A legrosszabb forgatókönyv vált valóra a német csapatnál, Karl az Egyesült Államok elleni utolsó vb-felkészülési mérkőzés előtti edzésen sérült meg. Az orvosi vizsgálatok izomszakadást állapítottak meg nála

A címvédő Argentína egy másik fontos játékosát is elveszítette. Juan Foyth januárban, a Villarreal Real Madrid elleni mérkőzésén szenvedett Achilles-ín szakadást. A védő mindössze huszonnégy percet töltött a pályán, mielőtt le kellett cserélni. Az ugyancsak argentin Joaquín Panichelli esete különösen szerencsétlen, hiszen két éven belül másodszor szakadt el a keresztszalagja. Egy ilyen sérüléssorozat komoly kérdéseket vet fel a jövőjével kapcsolatban is, nemcsak a világbajnoki szereplését illetően. A Strasbourg 23 éves játékosa eddig egyetlen argentin válogatottsággal büszkélkedhetett.

Mexikó esetében a kapusposzton történt váratlan fordulat. Luis Ángel Malagón ugyancsak Achilles-ín szakadást szenvedett, ami miatt a csapat kénytelen volt alternatív megoldások után nézni, ami végül oda vezetett, hogy ismét Guillermo Ochoa szerepeltetése került napirendre.

A ghánai válogatott védője, Mohammed Salisu szintén keresztszalag-szakadást szenvedett, amely hosszú, akár kilenc hónapos rehabilitációval jár. Ez a sérülés nemcsak a szezonját, hanem a világbajnoki szereplését is megpecsételte. A Monaco 26 éves védője 22 alkalommal lépett pályára a nemzeti csapatban a 2022-es debütálása óta.

Az Everton sztárja, Jack Grealish februárban maga erősítette meg, hogy műtéten esett át a lábfejében kialakult fáradásos törés miatt, így idő előtt véget ért számára a 2025–2026-os idény, ezzel együtt pedig a világbajnoki kerettagsággal kapcsolatos reményei is szertefoszlottak. 

Persze sok esélye a sérülése előtt sem volt, ugyanis az elmúlt években lejtmenetben volt a pályafutása. 

A hollandokat is sújtotta egy újabb sérülés. A BL-döntős, friss Premier League-bajnok Arsenal védője, Jurrien Timber ágyéksérülést szenvedett, így ki kell hagynia a vb-t. Ronald Koeman Lutsharel Geertruidát hívta be a keretbe. 

Ancelottinak a brazil keretben kellett változtatnia. A Roma védője, Wesley Franca az Egyiptom elleni felkészülési meccs első félidejében panaszkodott combizomproblémákra. A 22 éves játékos valószínűleg nagy szerepet kapott volna a vb-n, de le kellett cserélni - később pedig hivatalossá vált, hogy nem léphet pályára a világbajnokságon.

A szövetségi kapitány az Atalanta egykori középpályását, Édersont hívta meg a keretbe, akit egyébként a Manchester United első nyári igazolásaként jelent majd be.

Ugyan nem aktuális sérülés miatt ki a spanyolok keretéből a Real Madrid ikonikus védője. Dani Carvajalt mindenképpen érdemes megemlíteni. A legendás jobbhátvéd a spanyolok 2024-es Eb-győzelmében még oroszlánrészt vállalt - a világbajnokságra már nem kapott meghívót.

Carvajal az elmúlt időszakban számos sérüléssel küszködött. A két évvel korábbi Európa-bajnokság után, 2024 októberében szenvedett súlyos elülső keresztszalag-szakadást. A rehabilitáció 9 hónapot vett igénybe, a 2025/2026-os idény felkészülési időszakában, nyáron tért vissza, de nem tudta visszanyerni legjobb formáját.

Történelmi jelentőségű, hogy Luis de la Fuente szövetségi kapitány egyetlen Real Madrid-játékost sem nevezett a végső, 26 fős utazó csapatba. 

Ami a legjobban fáj a magyar szívnek: a százmilliós Szoboszlai a lista élén

Nem csak a sérülések okoznak komoly „veszteségeket”: számos világsztár marad le a tornáról, mert a válogatottjuknak nem sikerült a kvalifikáció. Ez pedig nemcsak sportértékben, hanem piaci szempontból is jelentős hiányt jelent. Egy friss elemzés szerint összesen 21 olyan futballista lesz kénytelen kihagyni a vb-t, akiknek piaci értéke eléri vagy meghaladja a 40 millió eurót – közülük pedig mindössze két játékos tartozik a 100 milliós elitbe.

A lista élmezőnyében Szoboszlai Dominik is ott van, akinek 100 millió eurós értékével csak a georgiai Kvarachelia (140 millió) vetekedhet.

Dominik Szoboszlai of Hungary thanks the crowd for cheering after the FIFA 2026 World Cup Qualifiers match at Puskas Arena in Budapest, Hungary, on November 16, 2025. (Photo by Robert Szaniszlo/NurPhoto) (Photo by Robert Szaniszlo / NurPhoto via AFP)
Az idei é legfájdalmasabb pillanata: a zokogó Szoboszlait vigasztalják a magyar szurkolók 
Fotó: ROBERT SZANISZLO / NurPhoto

A harmadik helyen holtversenyben két játékos áll: a Newcastle United középpályása, Sandro Tonali, valamint a Manchester United támadója, Bryan Mbeumo, egyaránt 80 millió eurós becsült értékkel. A topmezőnyhöz tartozik még Victor Osimhen (75 millió euró), Alessandro Bastoni (70 millió), valamint Benjamin Sesko (65 millió) is.

Nemzetek szintjén Olaszország a legnagyobb vesztese a kvalifikáció elbukásának. Az olaszok hét játékost adnak a 21 fős listához – ez pontosan egyharmad –, összértékük pedig eléri a 390 millió eurót. Tonali és Bastoni mellett olyan nevek szerepelnek itt, mint Nicoló Barella, Federico Dimarco vagy Gianluigi Donnarumma.

A második helyen Kamerun áll 175 millió euróval, míg Magyarország Szoboszlai és Kerkez Milos révén 140 millió eurós „hiányt” képvisel. 

A 2026-os világbajnokság nemcsak azokról szól majd, akik pályára lépnek, hanem azokról is, akik hiányoznak. A kimaradó sztárok számára ez nemcsak sportszakmai szempontból csalódás, hanem komoly gazdasági veszteség is, hiszen a vb továbbra is a futball legnagyobb kirakata – egy olyan színpad, ahol egyetlen jó teljesítmény is képes új szintre emelni egy játékos karrierjét és piaci értékét.

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