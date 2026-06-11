A futballvilág már hónapok óta a 2026-os foci-vb lázában ég. Miközben a világ legjobb játékosai a csúcsformát hajszolják, egyre hosszabb azoknak a listája, akik számára a világbajnokság már a torna előtt véget ért.

Brutális, kiket nem láthatunk a 2026-os foci-vb-n: számunkra természetesen Szoboszlai Dominikék hiánya a legfájóbb

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Kik bukják biztosan sérülés miatt a foci-vb-t?

A 2025–26-os idény lezárultával világossá vált, hogy a hosszabb kihagyással járó sérülések gyakorlatilag automatikusan kizárják egyes játékosokat a tornáról. A válogatottaknak május 11-ig kellett leadniuk az előzetes kereteiket, és sok esetben már akkor eldőlt, hogy egy-egy kulcsember neve nem szerepel a listán.

Kezdjük is az egyik legnagyobb névvel, Szoboszlai Dominik csapattársával.

A francia válogatott számára Hugo Ekitike kiesése komoly veszteséget jelentett. A Liverpool támadója a Paris Saint-Germain elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen sérült meg súlyosan.

A találkozó egyik legmegrázóbb pillanata volt, amikor a játékos senkitől sem zavartatva a földre került, majd kiderült, hogy Achilles-ín szakadást szenvedett, ezzel pedig gyakorlatilag azonnal véget értek a vb-álmai.

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„Az Achilles-ín-sérülés lett a futball legrosszabb sérülése”

– mondta Jamie O’Hara, a Talksport műsorvezetője, a Tottenham korábbi középpályása.

Az elülső keresztszalag-szakadásnál (ACL) úgy érzed, hogy abból vissza lehet jönni – a sebészek munkája elképesztő. De ha az Achilles-ín elszakad, hosszú az út a visszatérésig, és amikor visszatérsz, már más játékos vagy”

– mondta a Liverpool-játékos, Hugo Ekitiké sérülésével kapcsolatban.

Brazília számára is komoly csapást jelenthet Rodrygo kiesése. A Real Madrid támadója március elején, a Getafe elleni bajnoki mérkőzésen szenvedett térdszalag-szakadást. A 25 éves játékos már tapasztalt válogatott futballistának számít, és kulcsszerepet kaphatott volna a tornán:

37 alkalommal lépett pályára a válogatottban, és a legutóbbi, 2022-es világbajnokságon is szerepelt. Az ilyen sérülések azonban hosszú felépülést igényelnek, így a világbajnokság számára is elérhetetlenné vált.

A spanyol támadó, Samu Aghehowa esete is jól mutatja, milyen gyorsan változhat meg minden. A FC Porto játékosa kiváló formában futballozott, húsz bajnoki mérkőzésen tizenhárom gólt szerzett, és egyre többen beszéltek arról, hogy akár a válogatottban is komoly szerepet kaphat. Februárban azonban, egy Sporting elleni találkozón elszakadt a keresztszalagja. A diagnózis azonnal egyértelművé tette, hogy hosszú kihagyás vár rá, és ezzel együtt a világbajnokság is kikerült a tervei közül.