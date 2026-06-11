A futballvilág már hónapok óta a 2026-os foci-vb lázában ég. Miközben a világ legjobb játékosai a csúcsformát hajszolják, egyre hosszabb azoknak a listája, akik számára a világbajnokság már a torna előtt véget ért.
Kik bukják biztosan sérülés miatt a foci-vb-t?
A 2025–26-os idény lezárultával világossá vált, hogy a hosszabb kihagyással járó sérülések gyakorlatilag automatikusan kizárják egyes játékosokat a tornáról. A válogatottaknak május 11-ig kellett leadniuk az előzetes kereteiket, és sok esetben már akkor eldőlt, hogy egy-egy kulcsember neve nem szerepel a listán.
Kezdjük is az egyik legnagyobb névvel, Szoboszlai Dominik csapattársával.
A francia válogatott számára Hugo Ekitike kiesése komoly veszteséget jelentett. A Liverpool támadója a Paris Saint-Germain elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen sérült meg súlyosan.
A találkozó egyik legmegrázóbb pillanata volt, amikor a játékos senkitől sem zavartatva a földre került, majd kiderült, hogy Achilles-ín szakadást szenvedett, ezzel pedig gyakorlatilag azonnal véget értek a vb-álmai.
„Az Achilles-ín-sérülés lett a futball legrosszabb sérülése”
– mondta Jamie O’Hara, a Talksport műsorvezetője, a Tottenham korábbi középpályása.
Az elülső keresztszalag-szakadásnál (ACL) úgy érzed, hogy abból vissza lehet jönni – a sebészek munkája elképesztő. De ha az Achilles-ín elszakad, hosszú az út a visszatérésig, és amikor visszatérsz, már más játékos vagy”
– mondta a Liverpool-játékos, Hugo Ekitiké sérülésével kapcsolatban.
Brazília számára is komoly csapást jelenthet Rodrygo kiesése. A Real Madrid támadója március elején, a Getafe elleni bajnoki mérkőzésen szenvedett térdszalag-szakadást. A 25 éves játékos már tapasztalt válogatott futballistának számít, és kulcsszerepet kaphatott volna a tornán:
37 alkalommal lépett pályára a válogatottban, és a legutóbbi, 2022-es világbajnokságon is szerepelt. Az ilyen sérülések azonban hosszú felépülést igényelnek, így a világbajnokság számára is elérhetetlenné vált.
A spanyol támadó, Samu Aghehowa esete is jól mutatja, milyen gyorsan változhat meg minden. A FC Porto játékosa kiváló formában futballozott, húsz bajnoki mérkőzésen tizenhárom gólt szerzett, és egyre többen beszéltek arról, hogy akár a válogatottban is komoly szerepet kaphat. Februárban azonban, egy Sporting elleni találkozón elszakadt a keresztszalagja. A diagnózis azonnal egyértelművé tette, hogy hosszú kihagyás vár rá, és ezzel együtt a világbajnokság is kikerült a tervei közül.
Hasonló sors jutott az amerikai válogatott csatára, Patrick Agyemang is. A Derby County játékosa az idény során egyre jobb formába lendült, és a válogatottban is egyre fontosabb szerepet kapott: hat gólt szerzett tizennégy mérkőzésen. Ám áprilisban egy Stoke City elleni bajnokin súlyos Achilles-ín sérülést szenvedett. Számára különösen fájó, hogy éppen egy hazai rendezésű világbajnokságról marad le.
A 21 éves argentin középpályás, Valentín Carboni története szintén a fiatal tehetségek törékenységére hívja fel a figyelmet. Az Inter Milan kölcsönjátékosaként a Racingnál szereplő középpályás februárban szenvedett keresztszalag-szakadást. Hiába játszott utánpótlás szinten az olasz válogatottban, végül Argentínát választotta.
Reménytelen a helyzete Serge Gnabrynak is. A Bayern München támadója combközelítő izomszakadást szenvedett, ami miatt hosszabb időre kiesett. Bár korábban úgy tűnt, hogy a visszatérés időben még elképzelhető, három-négy hónapra dőlt ki, így oda lett a vb-szereplése.
Gnabry mellett egy másik müncheni játékos, a 18 éves Lennart Karl is kihagyja a világbajnokságot. A legrosszabb forgatókönyv vált valóra a német csapatnál, Karl az Egyesült Államok elleni utolsó vb-felkészülési mérkőzés előtti edzésen sérült meg. Az orvosi vizsgálatok izomszakadást állapítottak meg nála
A címvédő Argentína egy másik fontos játékosát is elveszítette. Juan Foyth januárban, a Villarreal Real Madrid elleni mérkőzésén szenvedett Achilles-ín szakadást. A védő mindössze huszonnégy percet töltött a pályán, mielőtt le kellett cserélni. Az ugyancsak argentin Joaquín Panichelli esete különösen szerencsétlen, hiszen két éven belül másodszor szakadt el a keresztszalagja. Egy ilyen sérüléssorozat komoly kérdéseket vet fel a jövőjével kapcsolatban is, nemcsak a világbajnoki szereplését illetően. A Strasbourg 23 éves játékosa eddig egyetlen argentin válogatottsággal büszkélkedhetett.
Mexikó esetében a kapusposzton történt váratlan fordulat. Luis Ángel Malagón ugyancsak Achilles-ín szakadást szenvedett, ami miatt a csapat kénytelen volt alternatív megoldások után nézni, ami végül oda vezetett, hogy ismét Guillermo Ochoa szerepeltetése került napirendre.
A ghánai válogatott védője, Mohammed Salisu szintén keresztszalag-szakadást szenvedett, amely hosszú, akár kilenc hónapos rehabilitációval jár. Ez a sérülés nemcsak a szezonját, hanem a világbajnoki szereplését is megpecsételte. A Monaco 26 éves védője 22 alkalommal lépett pályára a nemzeti csapatban a 2022-es debütálása óta.
Az Everton sztárja, Jack Grealish februárban maga erősítette meg, hogy műtéten esett át a lábfejében kialakult fáradásos törés miatt, így idő előtt véget ért számára a 2025–2026-os idény, ezzel együtt pedig a világbajnoki kerettagsággal kapcsolatos reményei is szertefoszlottak.
Persze sok esélye a sérülése előtt sem volt, ugyanis az elmúlt években lejtmenetben volt a pályafutása.
A hollandokat is sújtotta egy újabb sérülés. A BL-döntős, friss Premier League-bajnok Arsenal védője, Jurrien Timber ágyéksérülést szenvedett, így ki kell hagynia a vb-t. Ronald Koeman Lutsharel Geertruidát hívta be a keretbe.
Ancelottinak a brazil keretben kellett változtatnia. A Roma védője, Wesley Franca az Egyiptom elleni felkészülési meccs első félidejében panaszkodott combizomproblémákra. A 22 éves játékos valószínűleg nagy szerepet kapott volna a vb-n, de le kellett cserélni - később pedig hivatalossá vált, hogy nem léphet pályára a világbajnokságon.
A szövetségi kapitány az Atalanta egykori középpályását, Édersont hívta meg a keretbe, akit egyébként a Manchester United első nyári igazolásaként jelent majd be.
Ugyan nem aktuális sérülés miatt ki a spanyolok keretéből a Real Madrid ikonikus védője. Dani Carvajalt mindenképpen érdemes megemlíteni. A legendás jobbhátvéd a spanyolok 2024-es Eb-győzelmében még oroszlánrészt vállalt - a világbajnokságra már nem kapott meghívót.
Carvajal az elmúlt időszakban számos sérüléssel küszködött. A két évvel korábbi Európa-bajnokság után, 2024 októberében szenvedett súlyos elülső keresztszalag-szakadást. A rehabilitáció 9 hónapot vett igénybe, a 2025/2026-os idény felkészülési időszakában, nyáron tért vissza, de nem tudta visszanyerni legjobb formáját.
Történelmi jelentőségű, hogy Luis de la Fuente szövetségi kapitány egyetlen Real Madrid-játékost sem nevezett a végső, 26 fős utazó csapatba.
Ami a legjobban fáj a magyar szívnek: a százmilliós Szoboszlai a lista élén
Nem csak a sérülések okoznak komoly „veszteségeket”: számos világsztár marad le a tornáról, mert a válogatottjuknak nem sikerült a kvalifikáció. Ez pedig nemcsak sportértékben, hanem piaci szempontból is jelentős hiányt jelent. Egy friss elemzés szerint összesen 21 olyan futballista lesz kénytelen kihagyni a vb-t, akiknek piaci értéke eléri vagy meghaladja a 40 millió eurót – közülük pedig mindössze két játékos tartozik a 100 milliós elitbe.
A lista élmezőnyében Szoboszlai Dominik is ott van, akinek 100 millió eurós értékével csak a georgiai Kvarachelia (140 millió) vetekedhet.
A harmadik helyen holtversenyben két játékos áll: a Newcastle United középpályása, Sandro Tonali, valamint a Manchester United támadója, Bryan Mbeumo, egyaránt 80 millió eurós becsült értékkel. A topmezőnyhöz tartozik még Victor Osimhen (75 millió euró), Alessandro Bastoni (70 millió), valamint Benjamin Sesko (65 millió) is.
Nemzetek szintjén Olaszország a legnagyobb vesztese a kvalifikáció elbukásának. Az olaszok hét játékost adnak a 21 fős listához – ez pontosan egyharmad –, összértékük pedig eléri a 390 millió eurót. Tonali és Bastoni mellett olyan nevek szerepelnek itt, mint Nicoló Barella, Federico Dimarco vagy Gianluigi Donnarumma.
A második helyen Kamerun áll 175 millió euróval, míg Magyarország Szoboszlai és Kerkez Milos révén 140 millió eurós „hiányt” képvisel.
A 2026-os világbajnokság nemcsak azokról szól majd, akik pályára lépnek, hanem azokról is, akik hiányoznak. A kimaradó sztárok számára ez nemcsak sportszakmai szempontból csalódás, hanem komoly gazdasági veszteség is, hiszen a vb továbbra is a futball legnagyobb kirakata – egy olyan színpad, ahol egyetlen jó teljesítmény is képes új szintre emelni egy játékos karrierjét és piaci értékét.
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