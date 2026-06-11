A labdarúgó-világbajnokság történetében számos megdönthetetlennek hitt rekord omlott már össze. Láttunk már címvédőt kiesni a csoportkörben, afrikai csapatot elődöntő közelébe jutni, Lionel Messit és Diego Maradonát ugyanazon ország örök legendáiként ünnepelni. Van azonban egy különös statisztika, amely immár közel száz éve érintetlen: a világbajnokságot még soha nem nyerte meg olyan szövetségi kapitány, akinek a nemzetisége eltért volna az általa irányított válogatottétól. A foci-vb ebben is változást hozhat.

A foci-vb 2026 lesz az úttörő?

A foci-vb vajon történelmet ír ebben is?

Az 1930-as uruguayi tornától kezdve egészen a 2022-es katari világbajnokságig minden aranyérmes csapatot „hazai” kapitány vezetett sikerre. Alberto Suppici Uruguayjal, Vittorio Pozzo Olaszországgal, Mário Zagallo és Luiz Felipe Scolari Brazíliával, Franz Beckenbauer Németországgal, Didier Deschamps Franciaországgal, Lionel Scaloni Argentínával ért fel a csúcsra – valamennyien saját nemzetük válogatottját irányították. Ez első pillantásra talán nem is tűnik meglepőnek. A világbajnoki címek többségét ugyanis a futball nagyhatalmai szerezték meg, amelyek hagyományosan saját szakembereikben bíztak.

Németország, Olaszország, Argentína vagy Spanyolország például szinte soha nem fordult külföldi kapitányhoz. A statisztika azonban ettől még figyelemreméltó: miközben a klubfutballban régóta természetes a nemzetközi edzőkeringő, a válogatott futball legnagyobb trófeája továbbra is a hazai szakemberek privilégiuma maradt. A 2026-os világbajnokság előtt viszont minden korábbinál nagyobb az esély arra, hogy ez a sorozat megszakadjon. A 48 csapatos mezőnyben 28 válogatottat külföldi szövetségi kapitány irányít, ami történelmi arány. A kérdés tehát adott: ki lehet az első?

Thomas Tuchel és Anglia

Ha ma meg kellene nevezni a legesélyesebb jelöltet, a legtöbb szakértő valószínűleg a német Thomas Tuchel nevét mondaná. Az angol válogatott kerete évek óta a világ egyik legerősebbje. Harry Kane, Jude Bellingham, Bukayo Saka, Phil Foden és Declan Rice generációja már Európa-bajnoki döntőt játszott, és rendszeresen ott van a nagy tornák végjátékában. Az Angol Labdarúgó-szövetség éppen azért nevezte ki Tuchelt, mert úgy érezte: a csapatnak már nem építkezésre, hanem egy sorozatnyerő mentalitású szakemberre van szüksége.