A labdarúgó-világbajnokság történetében számos megdönthetetlennek hitt rekord omlott már össze. Láttunk már címvédőt kiesni a csoportkörben, afrikai csapatot elődöntő közelébe jutni, Lionel Messit és Diego Maradonát ugyanazon ország örök legendáiként ünnepelni. Van azonban egy különös statisztika, amely immár közel száz éve érintetlen: a világbajnokságot még soha nem nyerte meg olyan szövetségi kapitány, akinek a nemzetisége eltért volna az általa irányított válogatottétól. A foci-vb ebben is változást hozhat.
A foci-vb vajon történelmet ír ebben is?
Az 1930-as uruguayi tornától kezdve egészen a 2022-es katari világbajnokságig minden aranyérmes csapatot „hazai” kapitány vezetett sikerre. Alberto Suppici Uruguayjal, Vittorio Pozzo Olaszországgal, Mário Zagallo és Luiz Felipe Scolari Brazíliával, Franz Beckenbauer Németországgal, Didier Deschamps Franciaországgal, Lionel Scaloni Argentínával ért fel a csúcsra – valamennyien saját nemzetük válogatottját irányították. Ez első pillantásra talán nem is tűnik meglepőnek. A világbajnoki címek többségét ugyanis a futball nagyhatalmai szerezték meg, amelyek hagyományosan saját szakembereikben bíztak.
Németország, Olaszország, Argentína vagy Spanyolország például szinte soha nem fordult külföldi kapitányhoz. A statisztika azonban ettől még figyelemreméltó: miközben a klubfutballban régóta természetes a nemzetközi edzőkeringő, a válogatott futball legnagyobb trófeája továbbra is a hazai szakemberek privilégiuma maradt. A 2026-os világbajnokság előtt viszont minden korábbinál nagyobb az esély arra, hogy ez a sorozat megszakadjon. A 48 csapatos mezőnyben 28 válogatottat külföldi szövetségi kapitány irányít, ami történelmi arány. A kérdés tehát adott: ki lehet az első?
Thomas Tuchel és Anglia
Ha ma meg kellene nevezni a legesélyesebb jelöltet, a legtöbb szakértő valószínűleg a német Thomas Tuchel nevét mondaná. Az angol válogatott kerete évek óta a világ egyik legerősebbje. Harry Kane, Jude Bellingham, Bukayo Saka, Phil Foden és Declan Rice generációja már Európa-bajnoki döntőt játszott, és rendszeresen ott van a nagy tornák végjátékában. Az Angol Labdarúgó-szövetség éppen azért nevezte ki Tuchelt, mert úgy érezte: a csapatnak már nem építkezésre, hanem egy sorozatnyerő mentalitású szakemberre van szüksége.
Tuchel ráadásul pontosan tudja, hogyan kell kieséses rendszerben tornát nyerni. A Chelsea élén Bajnokok Ligáját nyert, a PSG-vel BL-döntőig jutott, a Bayern Münchennél pedig a legmagasabb szinten dolgozott. Bár ő maga is hangsúlyozza, hogy Anglia nem a torna első számú favoritja, a keret minősége és az edző tapasztalata miatt sokan éppen bennük látják az első „külföldi kapitányos” világbajnoki győzelem lehetőségét.
Carlo Ancelotti és Brazília
Ha van edző, akinek a neve önmagában tiszteletet parancsol, az Carlo Ancelotti. Az olasz mester a klubfutball egyik legnagyobb alakja, és azzal már most történelmet írt, hogy ő lett Brazília első igazán nagynevű európai kapitánya. A brazil válogatott évek óta keresi a visszautat a csúcsra, és a szövetség úgy döntött: szakít a hagyományokkal. Ancelotti előnye, hogy játékosai szinte kivétel nélkül a világ elitklubjaiban szerepelnek. Vinícius Júnior, Endrick vagy Bruno Guimarães olyan futballisták, akik képesek egy-egy mérkőzést egyetlen villanással eldönteni. Ha az olasz mester egységes csapatot kovácsol belőlük, akkor könnyen lehet, hogy a rekorddöntés éppen a futballtörténelem legsikeresebb válogatottjával történik meg.
Roberto Martínez és Portugália
A spanyol Roberto Martínez szintén azok közé tartozik, akik megszakíthatják az átkot. Portugália kerete rendkívül mély, több poszton világszínvonalú játékosokkal. A kérdés inkább az, hogy a nagy tehetségű generáció végre képes lesz-e egy teljes tornán keresztül kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtani.
Miért éppen most törhet meg a sorozat?
A válasz egyszerű: a futball globalizálódott. Míg korábban a világbajnoki esélyesek szinte kizárólag saját szakembereikben bíztak, ma már a szövetségek ugyanúgy a világpiacról választanak edzőt, mint a klubok. Anglia németet, Brazília olaszt, Portugália spanyolt, az Egyesült Államok argentint alkalmaz. A nemzetiség szerepe egyre kisebb, a szakmai tudásé egyre nagyobb. Éppen ezért sokan úgy vélik, hogy a „külföldi kapitány nem nyerhet világbajnokságot” tétel valójában nem valamiféle futballtörvény, hanem történelmi véletlen. A korábbi világbajnokok egyszerűen ritkán bíztak külföldi szakemberben.
Ki lesz az első?
Ha most kellene erre fogadni, a sorrend valószínűleg így nézne ki:
- Thomas Tuchel (Anglia)
- Carlo Ancelotti (Brazília)
- Roberto Martínez (Portugália)
A rekord előbb-utóbb biztosan megdől. A kérdés már nem az, hogy megtörténik-e, hanem az, hogy mikor. És minden jel arra utal, hogy a 2026-os világbajnokság lehet az a torna, amely végleg lezár egy közel százéves korszakot a futball történetében.