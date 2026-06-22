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Foci-vb 2026

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Szokás szerint a szurkolók is kitesznek magukért a labdarúgó-világbajnokságon. Nincs hiány az extrém drukkerekből a foci-vb-n.

Nem csak a gólok és a futballisták, a pályán történő események miatt is érdemes figyelni a világbajnokságot. A lelátókon szintén tombol az őrület a foci-vb-n: feltűnő kosztümökkel, elképesztő arcfestésekkel, különleges koreográfiákkal és szenvedélyes ünneplésekkel hívják fel magukra a figyelmet a drukkerek, akik legalább akkora show-t csinálnak, mint a játékosok a gyepen.

Az uruguay-i szurkolók látványosabb show-t kreáltak, mint a válogatott a foci-vb-n
Az uruguay-i szurkolók látványosabb show-t kreáltak, mint a válogatott a foci-vb-n Fotó: Icon Sportswire / Icon Sportswire

A foci-vb olyan, mint egy fesztivál

Szokás szerint a labdarúgó-világbajnokság a szurkolók ünnepe is, akik mindenhol magukra vonják a figyelmet. A világ minden tájáról érkező szenvedélyes rajongók látványos öltözékekkel, nemzeti színekkel és határtalan lelkesedéssel varázsolnak különleges hangulatot a stadionokba. Igazi fesztiválhangulat uralkodik, a drukkerek ismét bebizonyították, hogy a futball-vb a világ egyik legszínesebb kulturális találkozóhelye – szinte olyan, mint egy zenei fesztivál, ahol a színpadot ezúttal a futballpálya jelenti.

Foci-vb szurkolók
Foci-vb szurkolók
Foci-vb szurkolók
Foci-vb szurkolók
Foci-vb szurkolók
Foci-vb szurkolók
Foci-vb szurkolók
Foci-vb szurkolók
Foci-vb szurkolók
Foci-vb szurkolók
Galéria: Őrület a lelátón, extrém szurkolók lepték el a foci-vb-t
Fotó: Getty Images
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Őrület a lelátón, extrém szurkolók lepték el a foci-vb-t

 

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