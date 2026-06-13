Az Egyesült Államok első foci-vb-n lejátszott csoportmérkőzésén két történelmi eseményt is láthattak a helyszínre kilátogató szurkolók. A Los Angeles-i találkozón Folarin Balogun 1930 után első amerikaiként tudott két gólt is szerezni egy világbajnoki meccsen, míg Danny Makkelie egy elnézett sárga lap miatt adott komolyabb feladatot a videóbírónak.

Így szurkolt egy paraguayi drukker a foci-vb-n

Fotó: Northfoto

Gyönyörű szurkolólányokból a foci-vb második napján sem volt hiány

Túl nagy öröm nem jutott Kanadának, de érzelmileg hatalmas erőt adhatott, hogy hátrányból felállva jött össze a pontszerzés a bosnyák válogatott ellen. Az USA és Mexikó mérkőzésével ellentétben itt valóban meglepetés született, bár az is igaz, hogy a harmadik társházigazda is több helyzetet alakított ki. Ezen a játéknapon is előkerültek az arcfestések, valamint a csapatukat hihetetlen módon buzdító szurkolók.

Galériánkban a világbajnokság második játéknapjának legszebb szurkolóit gyűjtöttük össze.