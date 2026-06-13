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Péntek este a bosnyák válogatott lépett pályára Kanada ellen, majd éjjel az Egyesült Államok is debütált a részben hazai rendezésű világbajnokságon. Az USA magabiztos győzelmet aratott, míg Kanada csak szenvedett, de a mérkőzésekre kilátogató szurkolók kedvét ez aligha szegte. Mutatjuk a foci-vb második napjának legszebb mosolyait.

Az Egyesült Államok első foci-vb-n lejátszott csoportmérkőzésén két történelmi eseményt is láthattak a helyszínre kilátogató szurkolók. A Los Angeles-i találkozón Folarin Balogun 1930 után első amerikaiként tudott két gólt is szerezni egy világbajnoki meccsen, míg Danny Makkelie egy elnézett sárga lap miatt adott komolyabb feladatot a videóbírónak.

Így szurkolt egy paraguayi drukker a foci-vb-n
Így szurkolt egy paraguayi drukker a foci-vb-n
Fotó: Northfoto

Gyönyörű szurkolólányokból a foci-vb második napján sem volt hiány

Túl nagy öröm nem jutott Kanadának, de érzelmileg hatalmas erőt adhatott, hogy hátrányból felállva jött össze a pontszerzés a bosnyák válogatott ellen. Az USA és Mexikó mérkőzésével ellentétben itt valóban meglepetés született, bár az is igaz, hogy a harmadik társházigazda is több helyzetet alakított ki. Ezen a játéknapon is előkerültek az arcfestések, valamint a csapatukat hihetetlen módon buzdító szurkolók.

Galériánkban a világbajnokság második játéknapjának legszebb szurkolóit gyűjtöttük össze.

Foci Vb második nap csajos szurkolós 2026.06.13., FociVbmásodiknapcsajosszurkolós20260613
Foci Vb második nap csajos szurkolós 2026.06.13., FociVbmásodiknapcsajosszurkolós20260613
Foci Vb második nap csajos szurkolós 2026.06.13., FociVbmásodiknapcsajosszurkolós20260613
Foci Vb második nap csajos szurkolós 2026.06.13., FociVbmásodiknapcsajosszurkolós20260613
Foci Vb második nap csajos szurkolós 2026.06.13., FociVbmásodiknapcsajosszurkolós20260613
Foci Vb második nap csajos szurkolós 2026.06.13., FociVbmásodiknapcsajosszurkolós20260613
Foci Vb második nap csajos szurkolós 2026.06.13., FociVbmásodiknapcsajosszurkolós20260613
Foci Vb második nap csajos szurkolós 2026.06.13., FociVbmásodiknapcsajosszurkolós20260613
Foci Vb második nap csajos szurkolós 2026.06.13., FociVbmásodiknapcsajosszurkolós20260613
Foci Vb második nap csajos szurkolós 2026.06.13., FociVbmásodiknapcsajosszurkolós20260613
Foci Vb második nap csajos szurkolós 2026.06.13., FociVbmásodiknapcsajosszurkolós20260613
Foci Vb második nap csajos szurkolós 2026.06.13., FociVbmásodiknapcsajosszurkolós20260613
Foci Vb második nap csajos szurkolós 2026.06.13., FociVbmásodiknapcsajosszurkolós20260613
Foci Vb második nap csajos szurkolós 2026.06.13., FociVbmásodiknapcsajosszurkolós20260613
Foci Vb második nap csajos szurkolós 2026.06.13., FociVbmásodiknapcsajosszurkolós20260613
Foci Vb második nap csajos szurkolós 2026.06.13., FociVbmásodiknapcsajosszurkolós20260613
Foci Vb második nap csajos szurkolós 2026.06.13., FociVbmásodiknapcsajosszurkolós20260613
Foci Vb második nap csajos szurkolós 2026.06.13., FociVbmásodiknapcsajosszurkolós20260613
Foci Vb második nap csajos szurkolós 2026.06.13., FociVbmásodiknapcsajosszurkolós20260613
Galéria: A vb legszebb mosolyai: csodás szurkolólányok az USA és Kanada meccsein
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