A foci-vb-re készülő 33 éves futballista, Thomas Partey vízumkérelmében azt állította, hogy korábban soha nem tartóztatták le, nem emeltek ellene vádat, és nem követett el bűncselekményt.
Itt az újabb botrány a foci-vb-n?
A bírósági dokumentumok szerint azonban ez nem felelt meg a valóságnak, ugyanis Partey ellen az Egyesült Királyságban hét rendbeli nemi erőszak és egy rendbeli szexuális zaklatás miatt emeltek vádat. A játékos minden vádpontban ártatlannak vallotta magát.
A kanadai bevándorlási hatóságok a folyamatban lévő büntetőeljárás miatt utasították el a belépési kérelmet. A Ghánai Labdarúgó-szövetség megpróbálta megtámadni a döntést, és sürgősségi bírósági beavatkozást kért, ám az ottawai szövetségi bíróság elutasította a kérelmet.
Az ügyben eljáró bíró hangsúlyozta, hogy a kanadai jog szerint nem szükséges jogerős elítélés ahhoz, hogy valakit belépésre alkalmatlannak minősítsenek. Indoklásában kiemelte: elegendő, ha megalapozott ok áll fenn annak feltételezésére, hogy bűncselekmény történhetett. A bíró szerint az a tény, hogy Parteyt még nem ítélték el az ellene felhozott súlyos vádakban, ebből a szempontból „nem releváns”.
Bár Kanadába nem léphet be, az Egyesült Államok hatóságai vízumot adtak a középpályásnak, így továbbra is a ghánai válogatott Rhode Island állambeli bázisán tartózkodhat. A FIFA közleményben erősítette meg, hogy a játékos nem vehet részt a Panama elleni mérkőzésen, ugyanakkor várhatóan csatlakozhat a kerethez a csoportkör második találkozójára, amelyet Anglia ellen rendeznek Bostonban június 23-án.
A nemzetközi szövetség hangsúlyozta, hogy a vízumügyekben nincs döntési jogköre, a belépési engedélyekről minden esetben az adott rendező ország kormánya határoz.
A ghánai válogatott szövetségi kapitánya, Carlos Queiroz a Panama elleni mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón még bizonytalannak nevezte Partey helyzetét.
A portugál szakember annyit mondott, hogy szeretné, ha mind a 26 játékos rendelkezésére állna, de a kezdőcsapatról csak a körülmények ismeretében hoznak végleges döntést.
A történet így nemcsak Ghána világbajnoki felkészülését nehezíti meg, hanem tovább növeli a figyelmet Thomas Partey jogi ügye körül is, amelynek következményei immár a pályán is érezhetők.