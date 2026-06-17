A foci-vb-re készülő 33 éves futballista, Thomas Partey vízumkérelmében azt állította, hogy korábban soha nem tartóztatták le, nem emeltek ellene vádat, és nem követett el bűncselekményt.

Thomas Partey vízumügye árnyékolja be Ghána rajtját a foci-vb-n

Fotó: ADRIAN DENNIS / AFP

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A bírósági dokumentumok szerint azonban ez nem felelt meg a valóságnak, ugyanis Partey ellen az Egyesült Királyságban hét rendbeli nemi erőszak és egy rendbeli szexuális zaklatás miatt emeltek vádat. A játékos minden vádpontban ártatlannak vallotta magát.

A kanadai bevándorlási hatóságok a folyamatban lévő büntetőeljárás miatt utasították el a belépési kérelmet. A Ghánai Labdarúgó-szövetség megpróbálta megtámadni a döntést, és sürgősségi bírósági beavatkozást kért, ám az ottawai szövetségi bíróság elutasította a kérelmet.

Az ügyben eljáró bíró hangsúlyozta, hogy a kanadai jog szerint nem szükséges jogerős elítélés ahhoz, hogy valakit belépésre alkalmatlannak minősítsenek. Indoklásában kiemelte: elegendő, ha megalapozott ok áll fenn annak feltételezésére, hogy bűncselekmény történhetett. A bíró szerint az a tény, hogy Parteyt még nem ítélték el az ellene felhozott súlyos vádakban, ebből a szempontból „nem releváns”.

Bár Kanadába nem léphet be, az Egyesült Államok hatóságai vízumot adtak a középpályásnak, így továbbra is a ghánai válogatott Rhode Island állambeli bázisán tartózkodhat. A FIFA közleményben erősítette meg, hogy a játékos nem vehet részt a Panama elleni mérkőzésen, ugyanakkor várhatóan csatlakozhat a kerethez a csoportkör második találkozójára, amelyet Anglia ellen rendeznek Bostonban június 23-án.

A nemzetközi szövetség hangsúlyozta, hogy a vízumügyekben nincs döntési jogköre, a belépési engedélyekről minden esetben az adott rendező ország kormánya határoz.

A ghánai válogatott szövetségi kapitánya, Carlos Queiroz a Panama elleni mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón még bizonytalannak nevezte Partey helyzetét.

A portugál szakember annyit mondott, hogy szeretné, ha mind a 26 játékos rendelkezésére állna, de a kezdőcsapatról csak a körülmények ismeretében hoznak végleges döntést.