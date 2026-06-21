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Foci-vb 2026

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A japán labdarúgó-válogatott 4-0-ra kiütötte Tunéziát. Az afrikai csapat másodszor is sima vereséget szenvedett a foci-vb-n, ezzel eldőlt, hogy már nem juthat tovább a csoportjából.

A foci-vb-t a svédek elleni 5-1-es vereséggel kezdő tunéziaiak a csoportkör második fordulójában a hollandok ellen értékes pontot szerző Japán ellen léptek pályára. A világbajnokságok történetének 1000. meccsét az ázsiaiak kezdték jobban, Kamada Daicsi már a 4. percben vezetést szerzett.

A foci-vb üde színfoltja a japán válogatott, amely Tunézia ellen korán vezetést szerzett
A foci-vb üde színfoltja a japán válogatott, amely Tunézia ellen korán vezetést szerzett
Fotó: JULIO CESAR AGUILAR / AFP

Japán csodásan kezdett Tunézia ellen a foci-vb-n

A japánok a vezetés után is uralták a mérkőzést, majd a 31. percben növelték az előnyüket. A Feyenoord csatára, Ueda Ajasze vállalkozott távolról lövésre, és precízen kilőtte a jobb alsó sarkot, kihasználva a tunéziai csapat védelmi bizonytalanságát. A japán együttes továbbra is uralta a mérkőzést, a tunéziai válogatott pedig egyre közelebb került ahhoz, hogy az utolsó meccsen már ne maradjon esélye a továbbjutásra. 

Az ázsiaiak a 69. percben újabb gólt szereztek, 

Itó Dzsunja kapott fantasztikus kiugratást, majd higgadtan értékesítette a ziccert.

Japan's midfielder #14 Junya Ito controls the ball before scoring his team third goal as he's defended by Tunisia's defender #21 Mohamed Ben Hamida during the 2026 World Cup Group F football match between Tunisia and Japan at the Monterrey Stadium in Guadalupe, Mexico, on June 20, 2026. (Photo by Julio Cesar AGUILAR / AFP)
Itó szerezte a japánok harmadik gólját
Fotó: JULIO CESAR AGUILAR / AFP

Japán kiütéssel nyert, Tunézia kiesett

Ezzel nem ért véget Tunézia vesszőfutása, mert egy gyönyörű támadás végén Ueda szenzációs mozdulattal fejelt a hosszú sarokba a 83. percben. 

A holland bajnokság gólkirálya történelmet írt, ugyanis ő lett az első japán játékos, aki egy vb-meccsen két gólt szerzett.

Az utolsó percekben az eredmény már nem változott, Japán 4-0-ra nyert, Tunézia pedig már nem juthat tovább az F csoportból.

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