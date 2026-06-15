A dél-amerikai együttes hétfőn este (magyar idő szerint éjfélkor) lépne pályára a foci-vb-n, ám a csapat utazását váratlan nehézségek hátráltatják.

Botrány a foci-vb-n: nem engedik be Uruguayt?

Fotó: SANTIAGO MAZZAROVICH / AFP

Itt az újabb botrány a foci-vb-n?

Az Uruguayi Labdarúgó-szövetség (AUF) közleményben számolt be a helyzetről, hangsúlyozva, hogy a késedelem oka nem rajtuk múlik.

Az AUF hatáskörén kívül eső problémák miatt a Mexikóból történő indulás késedelmet szenvedett. A keret jelenleg a szállodában pihen. A FIFA által meghatározott új indulási időpont 16:15"

– áll a közleményben.

A beszámolók szerint a helyzet annyira komplikálttá vált, hogy végül egy második repülőgépet kellett találni a csapat számára, amely Floridába szállíthatja a játékosokat és a stáb tagjait.

Az uruguayi szurkolók számára különösen ismerős lehet a történet. A válogatott hivatalos közösségi oldalai felidézték a 2010-es világbajnokság előtti esetet, amikor a legendás támadó, Diego Forlán bosszankodott a csapat repülőgépének késése miatt. A korábbi klasszis akkor így fakadt ki:

Ki a hibás??? Hajrá, Uruguay!!"

A mostani fennakadás nem az első olyan eset a tornán, amely az Egyesült Államok bevándorlási és belépési szabályai miatt okoz problémát. Korábban Afrika egyik legelismertebb játékvezetője, a szomáliai Omar Artan sem kapott engedélyt arra, hogy az országba utazzon és mérkőzéseket vezessen.

Uruguay a H csoportban szerepel, ahol még a Zöld-foki-szigetek és Spanyolország válogatottja található. Utóbbi két csapat hat órával az uruguayiak tervezett mérkőzése előtt csap össze.

A FIFA és az amerikai hatóságok együttműködése a torna során több alkalommal is vitákat váltott ki.

Az iráni szövetség például azt kifogásolta, hogy a FIFA elnöke, Gianni Infantino nem tudta biztosítani az iráni küldöttség teljes körű beutazását az Egyesült Államokban rendezett mérkőzésekre. Az amerikai külügyminisztérium ugyanakkor azzal indokolta egyes vízumkérelmek elutasítását, hogy nem kívánja lehetővé tenni a rendszer visszaélésre való felhasználását.

A FIFA a nap folyamán később közölte: „Egy mexikói légitársasági engedélyezési hiba miatt késett az uruguayi válogatott Cancunból Miamiba tartó járata. A légitársaság elnézést kért a kellemetlenségért.

A FIFA a késés alatt végig szoros kapcsolatban maradt az uruguayi válogatottal, és a repülőtéri, valamint operatív partnerekkel együttműködve igyekezett felgyorsítani a folyamatot és minimalizálni a csapat utazási terveinek fennakadásait.”

Ezek szerint tehát talán még sincs veszélyben a Szaúd-Arábia elleni világbajnoki összecsapás.