A Manchester United középpályása, Manuel Ugarte a félidő hajrájában sérült meg egy rendkívül szerencsétlen jelenetben a foci-vb-n.

Hordágyon vitték le a Manchester United sztárját, Manuel Ugartét a foci-vb-n

Fotó: ALFREDO ESTRELLA / AFP

Itt az újabb súlyos sérülés a foci-vb-n?

Ugarte, Rodrigo Bentancur és Mathías Olivera egyszerre próbálták szerelni a spanyolok irányítóját, Pedri. Miután Pedri még időben továbbpasszolta a labdát, Ugarte összeütközött Oliverával, miközben a stoplija leragadt a gyepben.

A középpályás azonnal a földön maradt, és a térdét fájlalta. Hosszú percekig ápolták a pályán, de láthatóvá vált, hogy önerőből képtelen folytatni a játékot. Hordágyon vitték le, a televíziós felvételeken pedig az is látszott, hogy a mezét az arcára húzva próbálta visszatartani a könnyeit.

A balszerencsés sérülés után Uruguay játékosai azt szerették volna, hogy a spanyolok rúgják ki a labdát, ám az ellenfél tovább támadott.

Az akció végén Marcos Llorente lapos beadását Álex Baena vette át, majd kapura lőtt. A próbálkozás elsőre veszélytelennek tűnt, ám a 40 éves kapus, Fernando Muslera óriásit hibázott: bár két kézzel beleért a labdába, az mégis átcsúszott rajta, és a kapuban kötött ki.

A rutinos hálóőrt a szünetben lecserélte a szövetségi kapitány, ám Uruguaynak már nem sikerült egyenlítenie. A találkozó egyetlen gólját Baena szerezte, így Spanyolország 1–0-ra nyert, megőrizte a csoportelsőséget, míg az uruguayiak két ponttal a harmadik helyen végeztek, és kiestek a világbajnokságról.

A dél-amerikaiak csalódását fokozta, hogy a hosszabbításban Agustín Canobbio egy durva belépő után piros lapot kapott, így a mérkőzés végül teljes kudarccal zárult Uruguay számára.