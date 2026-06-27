Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Foci-vb 2026 Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl

Foci-vb 2026

Minden érdekes hír egy helyen.

Kövesse az Origón!
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Ennél rosszabbul nehezen alakulhatott volna. Mint ismert, rémálomszerűen alakult Uruguay számára a Spanyolország elleni sorsdöntő csoportmérkőzés a foci-vb-n: nemcsak 1–0-ra kikapott, amivel búcsúzott a tornától, hanem a csapat középpályását, Manuel Ugartét súlyosnak tűnő térdsérülése miatt hordágyon kellett levinni a pályáról.

A Manchester United középpályása, Manuel Ugarte a félidő hajrájában sérült meg egy rendkívül szerencsétlen jelenetben a foci-vb-n.

Hordágyon vitték le a Manchester United sztárját, Manuel Ugartét a foci-vb-n
Hordágyon vitték le a Manchester United sztárját, Manuel Ugartét a foci-vb-n
Fotó: ALFREDO ESTRELLA / AFP

Itt az újabb súlyos sérülés a foci-vb-n?

Ugarte, Rodrigo Bentancur és Mathías Olivera egyszerre próbálták szerelni a spanyolok irányítóját, Pedri. Miután Pedri még időben továbbpasszolta a labdát, Ugarte összeütközött Oliverával, miközben a stoplija leragadt a gyepben.

A középpályás azonnal a földön maradt, és a térdét fájlalta. Hosszú percekig ápolták a pályán, de láthatóvá vált, hogy önerőből képtelen folytatni a játékot. Hordágyon vitték le, a televíziós felvételeken pedig az is látszott, hogy a mezét az arcára húzva próbálta visszatartani a könnyeit.

A balszerencsés sérülés után Uruguay játékosai azt szerették volna, hogy a spanyolok rúgják ki a labdát, ám az ellenfél tovább támadott. 

Az akció végén Marcos Llorente lapos beadását Álex Baena vette át, majd kapura lőtt. A próbálkozás elsőre veszélytelennek tűnt, ám a 40 éves kapus, Fernando Muslera óriásit hibázott: bár két kézzel beleért a labdába, az mégis átcsúszott rajta, és a kapuban kötött ki.

A rutinos hálóőrt a szünetben lecserélte a szövetségi kapitány, ám Uruguaynak már nem sikerült egyenlítenie. A találkozó egyetlen gólját Baena szerezte, így Spanyolország 1–0-ra nyert, megőrizte a csoportelsőséget, míg az uruguayiak két ponttal a harmadik helyen végeztek, és kiestek a világbajnokságról.

A dél-amerikaiak csalódását fokozta, hogy a hosszabbításban Agustín Canobbio egy durva belépő után piros lapot kapott, így a mérkőzés végül teljes kudarccal zárult Uruguay számára.

Összeomlott a vb-n a legendás kapus – drámai részlet derült ki a lecseréléséről
Megtörtént a foci-vb legnagyobb csodája: vajon Lionel Messiék örülnek neki?
Haaland és Mbappé helyett a franciák aranylabdása lőtt mesterhármast a foci-vb csúcsrangadóján

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!