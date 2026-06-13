Magyar idő szerint szombat hajnalban a házigazda USA 4-1-es győzelmet aratott Paraguay ellen a 2026-os foci-vb D jelű csoportjában. Az Egyesült Államok mindössze egyetlen sárga lapot kapott a találkozón, de ez lehetett volna kettő is, amennyiben a videóbíró nem ír történelmet a világbajnokságon.
Történelmet írt a videóbíró a foci-vb-n
Az USA-Paraguay csoportmérkőzés 50. percében történt meg, hogy Tim Ream látszólag szabálytalanul szerelte Miguel Almíront, Danny Makkelie játékvezető pedig szabadrúgást ítélt. A holland bíró ráadásul egy sárga lapot is felmutatott az amerikainak, így jöhetett a pontrúgás,
ami után rövid időre megállt a játék, mivel a videóbíró jelezte, hogy Makkelie hibásan azonosította a játékost.
A hollandot ki is hívták a monitorhoz, ahol megállapította, hogy nem volt kontakt a két játékos között, így visszavonta Ream sárgáját, azt pedig műesésért Almíronnak adta.
Minden azért keltett hatalmas visszhangot a sajtóban, mivel a világbajnokságok történetében először lépett közbe ilyen esetben a VAR. Persze az eredményt ez nem befolyásolta, hiszen az USA eddigre már 3-0-ra vezetett, a végeredmény pedig 4-1 lett.
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