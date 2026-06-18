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Nem jött össze a csoda. A foci-vb újonca, Üzbegisztán vereséggel mutatkozott be a torna színpadán, miután Kolumbia 3–1-re legyőzte őket a K csoport meccsén az Estadio Aztecában. A dél-amerikaiak sikerében kulcsszerepet játszott Luis Díaz, aki góllal és gólpasszal járult hozzá csapata győzelméhez.

Az első percekben egyik csapat sem vállalt nagy kockázatot, a játék sokáig óvatos mederben zajlott az újabb meccs a foci-vb.

Luis Díaz egyedül intézte el Üzbegisztánt a foci-vb-n
Luis Díaz egyedül intézte el Üzbegisztánt a foci-vb-n
Fotó: ALFREDO ESTRELLA / AFP

Nem született újabb nagy csoda a foci-vb-n

Az első komoly lehetőség a 17. percben érkezett, amikor Jhon Arias távoli lövése a háló oldalát találta e. Üzbegisztán támadójátéka eközben akadozott, Eldor Shomurodov gyakran elszigetelten küzdött a kolumbiai védők gyűrűjében.

A félidő második felére Kolumbia egyre nagyobb nyomást helyezett ellenfelére. Luis Díaz a 30. perc környékén közel járt a vezető találathoz, de lövése a kapufán csattant. A dél-amerikaiak fölénye végül még a szünet előtt góllá érett: 

Díaz remek ívelése után Daniel Munoz látványos befejezéssel juttatta előnyhöz csapatát. A félidőben teljesen megérdemelten vezetett Kolumbia, miközben az üzbégek mindössze egyetlen lövést tudtak felmutatni.

A második játékrész eleje hasonlóan kiegyenlített és kevés helyzetet hozó futballt eredményezett, ám az 59. percben váratlanul egyenlített Üzbegisztán. Shomurodov látványos kapáslövése a keresztlécről pattant vissza, a kipattanóra pedig Abbosbek Fayzullaev érkezett a legjobb ütemben, és közelről a hálóba fejelt. A találat történelmi jelentőségű volt, hiszen ez jelentette Üzbegisztán első világbajnoki gólját.

A közép-ázsiai együttes öröme azonban nem tartott sokáig. Az egyenlítő találat felébresztette Kolumbiát, amely ismét átvette az irányítást. A 65. percben Gustavo Puerta remek passzal 

ugratta ki Díazt, aki a tizenhatoson belülről célba vette a kaput. A lövés nem volt tökéletes, de Utkir Juszupov kapus hibázott, így a labda átvánszorgott a gólvonalon.

Üzbegisztán ezt követően becsülettel küzdött az újabb egyenlítésért, ám a támadásokból hiányzott az átütő erő. A hosszabbítás perceiben Kolumbia végleg eldöntötte a három pont sorsát: Jaminton Campaz nagyszerű fejesével alakult ki a 3–1-es végeredmény.

A 2022-es világbajnokságról még lemaradó kolumbiai válogatott így ideális rajtot vett a tornán, és önbizalommal várhatja a Kongói Demokratikus Köztársaság elleni következő csoportmérkőzést. Üzbegisztán ugyan vereséggel kezdett története első világbajnokságán, de első vb-gólját megszerezve így is emlékezetes pillanatot élt át. A „Fehér Farkasokra” a következő fordulóban újabb komoly kihívás vár, amikor Portugáliával találkoznak.

A mérkőzés legjobbjának Luis Díazt választották, aki góljával és gólpasszával vezérszerepet vállalt Kolumbia sikerében.

Világbajnokság, K csoport
Üzbegisztán–Kolumbia 1–3 (0–1)
Gólszerző: Fazullayev (60.), ill. Munoz (40.), L. Díaz (65.), Campaz (90+9.)
Mexikóváros, Azték Stadion, 80 824 néző.  Vezette: A. Taylor (angol)
Üzbegisztán: Yusupov – Khusanov, Ashurmatov (Orozov, 77.), Abdullayev – Karimov, Mozgovoy, Shukurov, Nasrullayev (Sayfiyev, a szünetben) – Fazullayev (Amonov, 77.), Orunov (Hamunov, a szünetben)– Shomurodov (Sergeyev, 90+3.). Szövetségi kapitány: Fabio Cannavaro (olasz). 
Kolumbia: Vargas – Munoz, D. Sánchez, Lucumí, Mojica – Lerma, Puerta (Ríos, 80.) – S. Arias (Castano, 90+3.), J. Rodríguez (Campaz, 72.), L. Díaz (A. Gómez, 90+3.) – L. Suárez (C. Hernández, 80.). Szövetségi kapitány: Néstor Lorenzo (argentin).

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