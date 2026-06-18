Az első percekben egyik csapat sem vállalt nagy kockázatot, a játék sokáig óvatos mederben zajlott az újabb meccs a foci-vb.

Luis Díaz egyedül intézte el Üzbegisztánt a foci-vb-n

Fotó: ALFREDO ESTRELLA / AFP

Nem született újabb nagy csoda a foci-vb-n

Az első komoly lehetőség a 17. percben érkezett, amikor Jhon Arias távoli lövése a háló oldalát találta e. Üzbegisztán támadójátéka eközben akadozott, Eldor Shomurodov gyakran elszigetelten küzdött a kolumbiai védők gyűrűjében.

A félidő második felére Kolumbia egyre nagyobb nyomást helyezett ellenfelére. Luis Díaz a 30. perc környékén közel járt a vezető találathoz, de lövése a kapufán csattant. A dél-amerikaiak fölénye végül még a szünet előtt góllá érett:

Díaz remek ívelése után Daniel Munoz látványos befejezéssel juttatta előnyhöz csapatát. A félidőben teljesen megérdemelten vezetett Kolumbia, miközben az üzbégek mindössze egyetlen lövést tudtak felmutatni.

A második játékrész eleje hasonlóan kiegyenlített és kevés helyzetet hozó futballt eredményezett, ám az 59. percben váratlanul egyenlített Üzbegisztán. Shomurodov látványos kapáslövése a keresztlécről pattant vissza, a kipattanóra pedig Abbosbek Fayzullaev érkezett a legjobb ütemben, és közelről a hálóba fejelt. A találat történelmi jelentőségű volt, hiszen ez jelentette Üzbegisztán első világbajnoki gólját.

A közép-ázsiai együttes öröme azonban nem tartott sokáig. Az egyenlítő találat felébresztette Kolumbiát, amely ismét átvette az irányítást. A 65. percben Gustavo Puerta remek passzal

ugratta ki Díazt, aki a tizenhatoson belülről célba vette a kaput. A lövés nem volt tökéletes, de Utkir Juszupov kapus hibázott, így a labda átvánszorgott a gólvonalon.

Üzbegisztán ezt követően becsülettel küzdött az újabb egyenlítésért, ám a támadásokból hiányzott az átütő erő. A hosszabbítás perceiben Kolumbia végleg eldöntötte a három pont sorsát: Jaminton Campaz nagyszerű fejesével alakult ki a 3–1-es végeredmény.

A 2022-es világbajnokságról még lemaradó kolumbiai válogatott így ideális rajtot vett a tornán, és önbizalommal várhatja a Kongói Demokratikus Köztársaság elleni következő csoportmérkőzést. Üzbegisztán ugyan vereséggel kezdett története első világbajnokságán, de első vb-gólját megszerezve így is emlékezetes pillanatot élt át. A „Fehér Farkasokra” a következő fordulóban újabb komoly kihívás vár, amikor Portugáliával találkoznak.