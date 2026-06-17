A foci-vb arca, Rebecca Lowe könnyek között tudta meg a tragédiát: meghalt a szeretett kolléganője, Wendy.

A foci-vb arca, Rebecca Lowe könnyek között tudta meg a tragédiát

Fotó: DECCIO SERRANO / NurPhoto

Tragédia rázta meg a foci-vb-t

NBC Sports évek óta meghatározó szereplője az amerikai és nemzetközi sportközvetítéseknek, Lowe pedig 2013 óta a Premier League-adások egyik arca. A jelenlegi világbajnokság idejére a Fox Sports stábjához csatlakozott, ahol olyan legendák mellett dolgozik, mint Thierry Henry, Zlatan Ibrahimovic és Alexi Lalas.

Rebecca Lowe az Instagramon megható üzenetben emlékezett meg Wendy-ről, akit „csodálatosnak” nevezett, és kiemelte, mennyire sokat tett a fiatalokért és a kollégáiért. Mint írta, Wendy nem szeretett szerepelni a képeken, de mindig ott volt a háttérben, ahol segítségre volt szükség, és számtalan fiatal életére volt pozitív hatással.

A búcsúüzenetben Lowe hangsúlyozta: Wendy „elkötelezettsége” volt az, ami igazán különlegessé tette. Kollégái szerint mindig mindenki mellett ott állt, segítette a munkát, és az NBC közösség egyik csendes, de kulcsfontosságú tagja volt.

A korábbi Premier League-középpályás, Robbie Mustoe is megszólalt, és elmondta: nehéz szavakba önteni, mennyire különleges ember volt Wendy, aki rengeteget tett azért, hogy a műsorkészítők munkája könnyebb legyen. Hozzátette, fájdalmas számára, hogy nem mondta el neki korábban, mennyire értékelte a segítségét.

A korábbi amerikai válogatott kapus, Tim Howard szintén tisztelettel adózott az elhunyt kolléga előtt, „az egyik legjobbnak” nevezve őt a szakmában, és kiemelve, hogy nagyon fog hiányozni.

A sportvilág így egy csendes, de rendkívül megbecsült háttérembert veszített el, akinek munkája sokak szerint láthatatlan volt, de annál nagyobb hatású.