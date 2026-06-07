A foci-vb 2026-os rajtjáig 22 különleges világbajnoki történetet idézünk fel. Az első nyolc részben olvashattak már a legelső gólról a tornák történetében, de volt szó már a sorozatban egy tragikus sorsú zseniről, akit a Gestapo öletett meg, és persze nem mehettünk el szó nélkül az Aranycsapat tragédiája mellett sem. Írtunk Maradona zsenijéről és egy elképesztő gólörömről, majd Roberto Baggio tizenegyes-tragédiájáról, amely sírba lökte az olasz reményeket.A 2006-os világbajnokság legnagyobb sztorija nem lehet más, mint a döntő ikonikus, hírhedt pillanata, amikor a meccs után visszavonuló Zinédine Zidane lefejelte Marco Materazzit, majd csapata elbukta a finálét. A 20 évvel ezelőtti világbajnokság döntője a mai napig sok kérdést felvet, az érintettek még idén is több titkot elárultak, de persze nem Zidane, hanem az olaszok, akik azóta sem nyertek egyenes kieséses meccset világbajnokságon.
22 vb, 22 felejthetetlen történet a foci-vb 2026-os nyitómeccséig
A modern futball egyik legismertebb jelenete Zinédine Zidane fejelése, ami után Marco Materazzi elterült a földön. Aki látta azt a meccset, nem feledi a jelenetet, de azok előtt is ott lehet a kép, akik akkor nem láthatták a meccset. A francia válogatott kapitánya a hosszabbításban piros lapot kapott, majd lehajtott fejjel vonult le a pályáról, elhaladva a világbajnoki trófea mellett, amelyet nyolc évvel korábban még ő emelhetett a magasba. Miközben a sokkolt franciák a tizenegyespárbajra készültek, Zidane számára véget ért a mérkőzés – és a profi pályafutása is.
Olaszország végül megnyerte a vb-döntőt, Fabio Cannavaro emelhette magasba a trófeát Berlinben: az olaszok nem hibáztak, a túloldalon Trezeguet rontott. Azóta Olaszország egy vb-re jutott ki, ahol a csoportból sem jutott tovább, majd zsinórban három elbukott vb-selejtező következett. Eközben Franciaország az elmúlt két vb-döntőből egyet megnyert, egy másikat pedig elveszített.
Materazzi pályafutásának meghatározó pillanata azonban továbbra is a Zidane-incidens maradt, amelyről a mai napig rendszeresen kérdezik. Az Inter korábbi játékosa tavasszal elmondta, azóta sem beszélt Zidane-nal.
„Részemről ez nem probléma. Számomra a futballban a 90 perc alatt mindent megtehetsz azért, hogy segítsd a csapatodat a győzelemhez. Aztán amikor a játékvezető lefújja a meccset, számomra ott vége van mindennek.”
A francia klasszis talán másként látja a történteket, különösen annak fényében, hogy Materazzi egyik megjegyzése váltotta ki annak idején a hírhedt reakciót. A csaknem kétméteres középhátvéd 2011-ig az élvonalban futballozott az Internél, majd rövid időre visszatért Indiában a 2014–2015-ös idényben. Zidane ezzel szemben a 2006-os vb-döntőben játszotta utolsó mérkőzését profi futballistaként – és pályafutása utolsó jelenete a fejelés lett.
Materazzi ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a tisztelete nem változott: „Nekem könnyű volt továbblépni, már egy perccel a mérkőzés után sem volt problémám. Nem tudom, ő hogyan érez ezzel kapcsolatban, de nagyon tisztelem őt. Edzőként a Real Madridnál is rengeteg Bajnokok Ligáját nyert. Fantasztikus játékos volt, és számomra ma is legenda. Ennyi az egész.”
Zinédine Zidane kétségkívül a futballtörténelem egyik legnagyobb alakja. Kivételes tehetsége, vezéregyénisége és az 1998-as világbajnoki címhez vezető szerepe miatt örökre beírta magát a sportág történetébe. Pályafutásának végére azonban nemcsak sikerei miatt emlékeznek, hanem azért a drámai pillanatért is, amely megakadályozta abban, hogy újabb világbajnoki címet nyerjen Franciaországgal.
július 9-én, a berlini világbajnoki döntőben Zidane és Marco Materazzi szóváltásba keveredett. A francia klasszis néhány lépés után hirtelen megállt, visszafordult, majd mellkason fejelte az olasz védőt, aki azonnal a földre zuhant.
Az eset a labdától távol történt, de a francia játékos reakciója és az olaszok heves reklamálása gyorsan felhívta rá a figyelmet. Horacio Elizondo argentin játékvezető asszisztensei jelzésére egyből piros lapot mutatott fel a francia csapatkapitánynak. Materazzi később azt állította, hogy sértő megjegyzéseket tett Zidane édesanyjára és nővérére, amelyek feldühítették a francia sztárt. A kiállítás következtében Zidane a hosszabbítás 110. percében lesétált a pályáról. Érdekesség, hogy a döntő két gólját éppen Zidane és Materazzi szerezték.
A FIFA fegyelmi bizottsága később három mérkőzésre szóló eltiltással és 6000 dolláros pénzbírsággal sújtotta Zidane-t, de ennek már nem volt gyakorlati jelentősége: a francia klasszis soha többé nem lépett pályára profi futballistaként.
A döntőben Zidane már a hetedik percben vezetéshez juttatta a franciákat, amikor panenkázva értékesített egy büntetőt. A labda a felső lécről pattant a gólvonal mögé. Marco Materazzi tizenkét perccel később egyenlített. A ráadás első félidejének végén Buffon mutatta be pályafutása egyik legnagyobb védését. Willy Sagnol beadását Zidane közelről, erőteljesen fejelte kapura, de az olasz kapus elképesztő reflexszel fölé tolta a labdát.
„Jól emlékszem arra a védésre. Zidane olyan erővel fejelte meg a labdát, mintha a lábával rúgta volna. Olyan gyors volt, hogy biztosan azt hitte, gólt szerzett. Frusztrálta, hogy kivédtem, de olyan nagy bajnok volt, hogy szerintem végül értékelte is azt a védést” – mondta Buffon, aki közelről látta a kiállításhoz vezető esetet.
„Körülbelül tizenöt méterre voltam tőlük, és hallottam az ütközés hangját. Ha ezt bárki más kapja, valószínűleg kiütötte volna. A partjelző nem látta az esetet, én viszont igen. Azonnal a játékvezetőhöz és az asszisztensekhez futottam, hogy felhívjam rá a figyelmüket. Materazzi a földön feküdt, Zidane mozdulatlanul állt, én reklamáltam, végül a játék megállt. Megrázott az eset. Tudtam, hogy ez Zidane utolsó mérkőzése, és azt is, hogy a futballtörténelem egyik legnagyobb és legelegánsabb játékosáról van szó. Sajnálom, hogy így kellett véget érnie a pályafutásának” – mondta Buffon, de azóta sem beszéltek erről a jelenetről.
„Soha nem került szóba közöttünk. Sokszor találkoztunk azóta, és jó kapcsolat alakult ki köztünk, amely kölcsönös tiszteleten alapul. Soha nem akartam felhozni ezt a témát. Ő mindent megnyert a futballban, de szerintem ez mélyen belül mindig fájdalmas emlék marad számára, ezért nem akartam erre emlékeztetni.”
A legendás olasz kapus végül viccelődve még azt is hozzátette: Az egész az én hibám.
„Amikor Buffon kivédte Zidane fejesét, Gattuso majdnem megölt, mert szerinte nem fogtam az emberemet” – mondta Materazzi. „Valójában Trezeguet-t őriztem, de bizonyos helyzetekben jobb nem vitatkozni Rinóval.”
A korábbi Inter-védő szerint nem sokkal később egy hasonló szituációban visszahúzta Zidane mezét.
„Egy kicsit fogtam a mezét. Biztos akartam lenni benne, hogy nem tud felugrani. Kétszer is bocsánatot kértem. Aztán harmadszor is. Azt mondta, hogy „ha akarod a mezemet, majd a meccs után odaadom”. Erre visszaszóltam valamit, de semmi többet annál, mint amiket gyerekként mondogattunk egymásnak Bariban, a tengerparton focizva.”
Materazzi nem részletezte, pontosan mit mondott ekkor Zidane-nak, de korábban már elismerte, hogy sértő megjegyzést tett a francia játékos nővérére.
Materazzi 41 alkalommal szerepelt az olasz válogatottban, és két gólt szerzett nemzeti színekben – mindkettőt a 2006-os világbajnokságon.
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