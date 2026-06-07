A foci-vb 2026-os rajtjáig 22 különleges világbajnoki történetet idézünk fel. Az első nyolc részben olvashattak már a legelső gólról a tornák történetében, de volt szó már a sorozatban egy tragikus sorsú zseniről, akit a Gestapo öletett meg, és persze nem mehettünk el szó nélkül az Aranycsapat tragédiája mellett sem. Írtunk Maradona zsenijéről és egy elképesztő gólörömről, majd Roberto Baggio tizenegyes-tragédiájáról, amely sírba lökte az olasz reményeket.A 2006-os világbajnokság legnagyobb sztorija nem lehet más, mint a döntő ikonikus, hírhedt pillanata, amikor a meccs után visszavonuló Zinédine Zidane lefejelte Marco Materazzit, majd csapata elbukta a finálét. A 20 évvel ezelőtti világbajnokság döntője a mai napig sok kérdést felvet, az érintettek még idén is több titkot elárultak, de persze nem Zidane, hanem az olaszok, akik azóta sem nyertek egyenes kieséses meccset világbajnokságon.

Már csak napok vannak hátra a foci-vb 2026-os rajtjáig

Fotó: JOHN MACDOUGALL / AFP

22 vb, 22 felejthetetlen történet a foci-vb 2026-os nyitómeccséig

A modern futball egyik legismertebb jelenete Zinédine Zidane fejelése, ami után Marco Materazzi elterült a földön. Aki látta azt a meccset, nem feledi a jelenetet, de azok előtt is ott lehet a kép, akik akkor nem láthatták a meccset. A francia válogatott kapitánya a hosszabbításban piros lapot kapott, majd lehajtott fejjel vonult le a pályáról, elhaladva a világbajnoki trófea mellett, amelyet nyolc évvel korábban még ő emelhetett a magasba. Miközben a sokkolt franciák a tizenegyespárbajra készültek, Zidane számára véget ért a mérkőzés – és a profi pályafutása is.

Olaszország végül megnyerte a vb-döntőt, Fabio Cannavaro emelhette magasba a trófeát Berlinben: az olaszok nem hibáztak, a túloldalon Trezeguet rontott. Azóta Olaszország egy vb-re jutott ki, ahol a csoportból sem jutott tovább, majd zsinórban három elbukott vb-selejtező következett. Eközben Franciaország az elmúlt két vb-döntőből egyet megnyert, egy másikat pedig elveszített.

Materazzi pályafutásának meghatározó pillanata azonban továbbra is a Zidane-incidens maradt, amelyről a mai napig rendszeresen kérdezik. Az Inter korábbi játékosa tavasszal elmondta, azóta sem beszélt Zidane-nal.