Bár a FIFA korábban többmilliós túligénylésről és telt házas érdeklődésről kommunikált, a nyitónapon kiderült a valóság: még 180 000 jegy vár gazdára, és nemcsak a kiscsapatok, hanem a topválogatottak meccseire is. Ennek legfőbb oka a csillagászati költségekben keresendő. Nem elég, hogy a belépők ára az ezer dollárt is elérheti, de a helyi közlekedés is drasztikusan megdrágult, ami csak annak köszönhető, hogy foci-vb-t rendez az ország.

A foci-vb csütörtök este kezdődik

Fotó: EYEPIX / NurPhoto

Show-műsor vagy álommeccsek a foci-vb-n?

A foci-vb legnagyobb érzelmi töltetét a 41 éves Cristiano Ronaldo és Lionel Messi jelentik, ugyanakkor az esély kicsi, hogy összejöjjön egy romantikus portugál–argentin álomdöntő, de Amerika bármire képes. A világbajnokság őrületes programja csütörtök este, Mexikó főszereplésével kezdődik majd, a nyitómeccs 21.00 órakor kezdődik majd.