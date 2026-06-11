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A 23. labdarúgó-világbajnokság történelmi változásokat hoz, ám a létszámemelés kétesélyes játék. A földuzzasztott mezőny miatt a csoportkörben rengeteg olyan mérkőzés várható, amely hidegen hagyja az európai szurkolókat, ráadásul a hagyományos, egyetlen ünnepélyes megnyitó helyett ezúttal mind a három házigazda ország külön show-val készül, ami az amerikai mintájú félidei koncertekkel (halftime show) együtt könnyen eltolhatja a hangsúlyt a tiszta futballról a tiszta szórakoztatás felé. Erről beszélgettünk az Origo és a Magyar Nemzet közös, foci-vb-s videoműsorának harmadik részében.

Bár a FIFA korábban többmilliós túligénylésről és telt házas érdeklődésről kommunikált, a nyitónapon kiderült a valóság: még 180 000 jegy vár gazdára, és nemcsak a kiscsapatok, hanem a topválogatottak meccseire is. Ennek legfőbb oka a csillagászati költségekben keresendő. Nem elég, hogy a belépők ára az ezer dollárt is elérheti, de a helyi közlekedés is drasztikusan megdrágult, ami csak annak köszönhető, hogy foci-vb-t rendez az ország.

A foci-vb csütörtök este kezdődik
A foci-vb csütörtök este kezdődik
Fotó: EYEPIX / NurPhoto

Show-műsor vagy álommeccsek a foci-vb-n?

A foci-vb legnagyobb érzelmi töltetét a 41 éves Cristiano Ronaldo és Lionel Messi jelentik, ugyanakkor az esély kicsi, hogy összejöjjön egy romantikus portugál–argentin álomdöntő, de Amerika bármire képes. A világbajnokság őrületes programja csütörtök este, Mexikó főszereplésével kezdődik majd, a nyitómeccs 21.00 órakor kezdődik majd.

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