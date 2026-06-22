A világbajnoki újoncok már első mérkőzésükön sokkolták a futballvilágot, amikor döntetlent játszottak a náluk 65 hellyel előrébb rangsorolt Spanyolország ellen: sokan ezt egyszeri bravúrnak gondolták, ám a csapat most újra bizonyította, hogy nem véletlenül került a figyelem középpontjába a foci-vb-n.

A foci-vb egyik legnagyobb története lesz a Zöld-foki-szigeteké?

Fotó: CHANDAN KHANNA / AFP

Továbbjuthat a foci-vb-n a Zöld-foki-szigetek?

A kétszeres világbajnok Uruguay ellen látványos, fordulatos mérkőzésen 2–2-es döntetlent értek el, és ezzel továbbra is veretlenek maradtak a tornán.

A zöld-fokiak bátran, támadószellemben futballoztak, egyáltalán nem ijedtek meg jóval esélyesebb ellenfelüktől. Az első történelmi pillanat Kevin Pinának köszönhető, aki közel 30 méterről végezhetett el szabadrúgást, az uruguayi sorfal szétnyílt ugrás közben, a labda pedig utat talált a kapu felé, így megszületett a kis afrikai ország első világbajnoki gólja. Az öröm hatalmas volt a fővárosban, Praiában, ahol a szurkolók ünneplésben törtek ki a történelmi találat után. Uruguay ugyan fordítani tudott, de a Zöld-foki-szigetek nem adta fel. Egy védelmi hibát kihasználva Helio Varela egy elegáns mozdulattal eltolta a labdát a kimozduló kapus mellett, majd higgadtan a hálóba gurított, beállítva a 2–2-es végeredményt. A hajrában a csapat ismét megmutatta azt a fegyelmezett védekezést, amely Spanyolország ellen is pontot ért, ugyanakkor a támadásokról sem mondott le. A játékosok a végsőkig küzdöttek a győztes gólért, ami nagy elismerést váltott ki a szakértőkből.

Az egykori dél-afrikai válogatott csatár, Benni McCarthy így méltatta a csapatot:

Valódi tiszteletet ébresztettek bennem. Szenzációsan játszottak, bátrak voltak. Rengeteg ember szívét megnyerték ezzel a teljesítménnyel.”

A korábbi walesi válogatott védő, Ashley Williams pedig úgy fogalmazott, hogy ez volt a legszórakoztatóbb mérkőzés, amelyet eddig a világbajnokságon látott.

A csapat egyik legismertebb alakja továbbra is a kapus, Vozinha, akinek népszerűsége az egekbe szökött a torna alatt. Míg a spanyolok elleni mérkőzés előtt még csak néhány tízezer követője volt az Instagramon, a világbajnoki sikereknek köszönhetően már milliók figyelik a közösségi médiában. Ezúttal ráadásul édesanyja is a lelátón szurkolhatott neki Miamiban, miután az első mérkőzésről vízumköltségek miatt lemaradt.

A döntetlen azt jelenti, hogy a Zöld-foki-szigetek két forduló után két ponttal áll a H csoportban, és továbbra is reális esélye van a nyolcaddöntőbe jutásra. Az utolsó csoportmérkőzésen a Szaúd-Arábia lesz az ellenfél, amelyet sok szakértő szerint képes lehet legyőzni a lendületben lévő afrikai együttes.

A jelenlegi világranglista-helyezésük alapján már most is rendkívüli, amit elértek. Ha továbbjutnának, olyan ritka bravúrt hajtanának végre, amelyre korábban csak néhány, náluk is alacsonyabban rangsorolt válogatott volt képes.