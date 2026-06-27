A foci-vb harmadik legkisebb résztvevője már az első fordulóban felhívta magára a figyelmet azzal, hogy pontot szerzett az Európa-bajnok Spanyolország ellen, majd 2–2-es döntetlent játszott Uruguayjal. A továbbjutás végül a Szaúd-Arábia elleni 0–0-val lett meg.

Zöld-foki-szigetek történelmet írt a foci-vb-n

Fotó: MCGUELBER / Odyssey Images via AFP

Ez a foci-vb legnagyobb csodája?

A találkozón ugyan kevés nagy helyzet alakult ki, de a Zöld-foki-szigetek többször is közel járt a vezetés megszerzéséhez.

Az első félidőben Jamiro Monteiro lövését védte bravúrral Mohammed Al-Owais, majd a fordulás után Kevin Pina és Laros Duarte is veszélyeztetett. A hajrában Nuno da Costa előtt adódott a legnagyobb lehetőség, de közelről sem tudott betalálni.

A kihagyott helyzetek ellenére a történelmi továbbjutás nem maradt el. A szövetségi kapitány, Bubista együttese veretlenül, három döntetlennel lépett tovább a csoportból.

Érdekesség, hogy a Zöld-foki-szigetek az első válogatott az 1998-as világbajnokságon szereplő Chile óta, amely úgy jutott tovább a csoportkörből, hogy mindhárom mérkőzését döntetlenre játszotta.

A mérkőzés legjobbjának Deroy Duarte-t választották.

Világbajnokság, 3 forduló, H-csoport,

Zöld-Foki-szigetek–Szaúd-Arábia 0–0

Houston, Houston Stadion, 68 278 néző. Vezette: Francois Letexier (francia)

Zöld-Foki-szigetek: Vozinha – W. Pina (S. Moreira, 90+4.), R. Lópes, Borges, Joao Paulo – K. Pina – R. Mendes (G. Rodrigues, 71.), D. Duarte, J. Monteiro (L. Duarte, 71.), W. Semedo (H. Varela, 61.) – D. Livramento (N. da Costa, 61.). Szövetségi kapitány: Pedro Leitao Brito

Szaúd-Arábia: Al-Ovaisz – Abdulhamid, Al-Amri, Al-Tambakti (Ladzsami, 33.), Busal (Al-Harbi, 82.) – Mandas (Al-Hamdan, 66.), N. al-Davszari, Al-Haibari (Al-Dzsuvair, a szünetben), Sz. al-Davszari (Al-Samat, 66.) – Kanno, Al-Buraikan. Szövetségi kapitány: Jorgosz Donisz

Spanyolország búcsúztatta Uruguayt

A csoport másik mérkőzésén Spanyolország 1–0-ra legyőzte Uruguayt, így veretlenül végzett a H csoport élén, míg a dél-amerikai válogatott számára véget ért a világbajnokság.

A győztes gólt Alex Baena szerezte a 42. percben. Marcos Llorente lapos beadását vette át remekül, majd lövése ugyan kicsúszott Fernando Muslera kezéből, de végül a kapuban kötött ki. Az uruguayi kapust a szünetben lecserélték Sergio Rochetre.

Uruguay a második félidőben mindent megtett az egyenlítésért, de nem tudta feltörni a spanyol védelmet. A hajrában Ferran Torres még a keresztlécet is eltalálta, míg a hosszabbításban Agustín Canobbiót kiállították Pau Cubarsí durva buktatásáért.