A foci-vb harmadik legkisebb résztvevője már az első fordulóban felhívta magára a figyelmet azzal, hogy pontot szerzett az Európa-bajnok Spanyolország ellen, majd 2–2-es döntetlent játszott Uruguayjal. A továbbjutás végül a Szaúd-Arábia elleni 0–0-val lett meg.
Ez a foci-vb legnagyobb csodája?
A találkozón ugyan kevés nagy helyzet alakult ki, de a Zöld-foki-szigetek többször is közel járt a vezetés megszerzéséhez.
Az első félidőben Jamiro Monteiro lövését védte bravúrral Mohammed Al-Owais, majd a fordulás után Kevin Pina és Laros Duarte is veszélyeztetett. A hajrában Nuno da Costa előtt adódott a legnagyobb lehetőség, de közelről sem tudott betalálni.
A kihagyott helyzetek ellenére a történelmi továbbjutás nem maradt el. A szövetségi kapitány, Bubista együttese veretlenül, három döntetlennel lépett tovább a csoportból.
Érdekesség, hogy a Zöld-foki-szigetek az első válogatott az 1998-as világbajnokságon szereplő Chile óta, amely úgy jutott tovább a csoportkörből, hogy mindhárom mérkőzését döntetlenre játszotta.
A mérkőzés legjobbjának Deroy Duarte-t választották.
Világbajnokság, 3 forduló, H-csoport,
Zöld-Foki-szigetek–Szaúd-Arábia 0–0
Houston, Houston Stadion, 68 278 néző. Vezette: Francois Letexier (francia)
Zöld-Foki-szigetek: Vozinha – W. Pina (S. Moreira, 90+4.), R. Lópes, Borges, Joao Paulo – K. Pina – R. Mendes (G. Rodrigues, 71.), D. Duarte, J. Monteiro (L. Duarte, 71.), W. Semedo (H. Varela, 61.) – D. Livramento (N. da Costa, 61.). Szövetségi kapitány: Pedro Leitao Brito
Szaúd-Arábia: Al-Ovaisz – Abdulhamid, Al-Amri, Al-Tambakti (Ladzsami, 33.), Busal (Al-Harbi, 82.) – Mandas (Al-Hamdan, 66.), N. al-Davszari, Al-Haibari (Al-Dzsuvair, a szünetben), Sz. al-Davszari (Al-Samat, 66.) – Kanno, Al-Buraikan. Szövetségi kapitány: Jorgosz Donisz
Spanyolország búcsúztatta Uruguayt
A csoport másik mérkőzésén Spanyolország 1–0-ra legyőzte Uruguayt, így veretlenül végzett a H csoport élén, míg a dél-amerikai válogatott számára véget ért a világbajnokság.
A győztes gólt Alex Baena szerezte a 42. percben. Marcos Llorente lapos beadását vette át remekül, majd lövése ugyan kicsúszott Fernando Muslera kezéből, de végül a kapuban kötött ki. Az uruguayi kapust a szünetben lecserélték Sergio Rochetre.
Uruguay a második félidőben mindent megtett az egyenlítésért, de nem tudta feltörni a spanyol védelmet. A hajrában Ferran Torres még a keresztlécet is eltalálta, míg a hosszabbításban Agustín Canobbiót kiállították Pau Cubarsí durva buktatásáért.
Spanyolország története során először győzte le Uruguayt világbajnoki mérkőzésen, miután a két korábbi összecsapás döntetlennel zárult.
A találkozó után Marcelo Bielsa, Uruguay szövetségi kapitánya csalódottan értékelt:
Nem tudtam kihozni a maximumot az uruguayi játékosokból. Valverde lecserélésével azt próbáltam elérni, hogy nagyobb erőt képviseljünk támadásban.”
A győztes gólt szerző Alex Baena számára különösen emlékezetes marad az este:
„Tudtuk, hogy nagyon nehéz mérkőzés lesz. Mi az első helyért játszottunk, ők pedig az életükért. Lehet, hogy ez nem ugyanolyan meccs volt, mint az előző, de pontosan erre volt szükség. Valószínűleg ez pályafutásom egyik legfontosabb gólja.”
A mérkőzés legjobbjának Alex Baenát választották, Spanyolország pedig a nyolcaddöntőben a J csoport második helyezettjével találkozik Los Angelesben.
Világbajnokság, 3. forduló, H-csoport
Uruguay–Spanyolország 0–1 (0–0)
Kiálltva: Canobbio (90+5., Uruguay)
Gólszerző: Baena (42.)
Guadalajara. Guadalajara Stadion. 45 065 néző. Vezette: Ismail Elfath (amerikai)
Uruguay: Muslera (Rochet, a szünetben) – G. Varela, S. Cáceres, Olivera, Sanabria (B. Rodríguez, 70.) – Ugarte (de La Cruz, 45.) – Canobbio, Bentancur, Valverde (Vinas, 57.), M. Araújo – D. Núnez. Szövetségi kapitány: Marcelo Bielsa.
Spanyolország: U. Simón – Llorrente, Cubarsí, Laporte, Cucurella – Merino (Olmo, 60.), Rodri, Pedri (F. Ruiz, 60.) – Yamal (N. Williams, 76.), Oyarzabal (F. Torres, 76.), Banea (Pino, 60.). Szövetségi kapitány: Luis de la Fuente.
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