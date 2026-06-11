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A szomáliai játékvezető az utóbbi napokban hőssé vált az őt ért negatív történések miatt. Az UEFA most kárpótolta a foci-vb-ről lemaradó Omar Artant.

Az európai szövetség kárpótolta az afrikai bírót. A foci-vb-ről ugyan lemaradt, de az UEFA most viszont úgy döntött, Omar Artan vezeti az európai Szuperkupa-mérkőzést, amelyet a BL-győztes PSG és az El-címvédő Aston Villa játszik majd.

Foci-vb helyett Szuperkupa
Foci-vb helyett Szuperkupa.
Fotó: FRANCK FIFE / AFP

Foci-vb helyett Szuperkupa

A szomáliai játékvezető a tervek szerint tagja volt a világbajnoki keretnek. Végül nem vehet részt a foci-vb-n, mert nem kapott belépési engedélyt az Egyesült Államokba.

Mutatkozik némi esély arra, hogy Kanada területén vezessen vb-meccset, de az Egyesült Államokban biztosan nem fog.

Az UEFA csütörtökön közölte, egyeztetett az Afrikai Labdarúgó-szövetséggel és a nemrég aláírt együttműködés keretében ő vezetheti a PSG-Aston Villa Szuperkupa-mérkőzést. Az európai és az afrikai kontinentális szövetség a jövőben szorosabban együttműködésre törekszik több területen: többek között a játékvezetők fejlesztésében is.

Aleksander Ceferin, az UEFA elnöke úgy fogalmazott, Omar Artan egy fiatal, de már nagy tapasztalattal bíró játékvezető, aki a CAF versenysorozataiban már a legmagasabb szinten bizonyította rátermettségét.

„A labdarúgás minden embert összeköt. Az UEFA ezzel a kinevezéssel szeretné tiszteletét kifejezni Omar Artan kiemelkedő munkája iránt”fogalmazott Ceferin.

A Paris Saint-Germain-Aston Villa Szuperkupa összecsapást Salzburgban rendezik augusztus 12-én, szárdán 21 órakor. 

 

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