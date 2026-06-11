Az európai szövetség kárpótolta az afrikai bírót. A foci-vb-ről ugyan lemaradt, de az UEFA most viszont úgy döntött, Omar Artan vezeti az európai Szuperkupa-mérkőzést, amelyet a BL-győztes PSG és az El-címvédő Aston Villa játszik majd.
Foci-vb helyett Szuperkupa
A szomáliai játékvezető a tervek szerint tagja volt a világbajnoki keretnek. Végül nem vehet részt a foci-vb-n, mert nem kapott belépési engedélyt az Egyesült Államokba.
Mutatkozik némi esély arra, hogy Kanada területén vezessen vb-meccset, de az Egyesült Államokban biztosan nem fog.
Az UEFA csütörtökön közölte, egyeztetett az Afrikai Labdarúgó-szövetséggel és a nemrég aláírt együttműködés keretében ő vezetheti a PSG-Aston Villa Szuperkupa-mérkőzést. Az európai és az afrikai kontinentális szövetség a jövőben szorosabban együttműködésre törekszik több területen: többek között a játékvezetők fejlesztésében is.
Aleksander Ceferin, az UEFA elnöke úgy fogalmazott, Omar Artan egy fiatal, de már nagy tapasztalattal bíró játékvezető, aki a CAF versenysorozataiban már a legmagasabb szinten bizonyította rátermettségét.
„A labdarúgás minden embert összeköt. Az UEFA ezzel a kinevezéssel szeretné tiszteletét kifejezni Omar Artan kiemelkedő munkája iránt” – fogalmazott Ceferin.
A Paris Saint-Germain-Aston Villa Szuperkupa összecsapást Salzburgban rendezik augusztus 12-én, szárdán 21 órakor.