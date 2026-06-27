Jóval azelőtt, hogy a dél-koreai kultúra globálissá vált volna, a 2002-es világbajnokság, amelynek társrendezője az ázsiai nemzet volt, bemutatta a ropogósra sült csirkét a világnak. A 2010-es tornára Dél-Afrikába utazók megkóstolták a szárított húsra emlékeztető biltongot. És amikor négy évvel később Brazília adott otthont a tornának, a jeges caipirinha koktél került a figyelem középpontjába. A világbajnokság régóta a házigazda nemzet kulináris kultúrájának bemutatóhelye. És ez az év sem más a foci-vb-n, idén a ranch dressing, egy főként növényi olajból és fűszerekből készült szósz az, amely elnyeri az amerikai ételeket és kultúrát először megtapasztaló turisták szeretetét.

A japán szurkolók is lelkesek a foci-vb-n

Fotó: TAKETO OISHI / Yomiuri

A foci-vb új sztárja egy szósz

A rajongók annyira odavannak a szószért, hogy a repülőtereken az utasok ellenőrzését végző Közlekedésbiztonsági Hivatal (TSA) is megemlékezett erről a trendről. „Igen, szóval a kézipoggyászodat valójában nem 4 üveg ranch italnak szánták…” – írta a TSA egy múlt heti Instagram-bejegyzésben. Egy normál üveg ranch ital 16 uncia (473 milliliter), míg a TSA előírja, hogy a kézipoggyászban lévő folyadékok 3,4 uncia (100 milliliter) vagy kevesebb mennyiségben lehetnek csak elpakolva. „Ha egy nagyon nagy sporteseményre látogatsz, és véletlenül felfedezed a RANCH-et, miközben itt vagy… kérlek, tedd be a FELADOTT POGGYÁSZODBA hazafelé menet” – emelte még ki a bejegyzés.