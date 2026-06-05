Pintér Dániel már Lionel Messit is többször figyelhette testközelből, csütörtökön pedig újabb különleges élményben lehetett része. A fiatal támadó jelenleg az amerikai U19-es válogatottal a június 9-i, Japán elleni barátságos mérkőzésre készül, de emellett a foci-vb házigazdájától is meghívót kapott.

Pintér Dániel a foci-vb-re készülő amerikai válogatott edzésén vehetett részt

Fotó: RICH STORRY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A foci-vb-re készülő amerikai válogatottnál járt Pintér Dániel

Pintér Dániel különleges lehetőséget kapott az amerikai szövetségtől: a mindössze két kiválasztott utánpótlás-játékos egyikeként egy napot tölthetett az amerikai felnőttválogatott közelében az Atlanta melletti Fayetteville-ben található edzőközpontban – számolt be róla a Nemzeti Sport.

Itt testközelből ismerhette meg a világbajnokságra készülő csapat munkáját, amelyet az argentin Mauricio Pochettino irányít.

A magyar-amerikai Pintér szeptemberben debütált az Inter Miami felnőttcsapatában, és azóta több mérkőzésen is pályára lépett Lionel Messi csapattársaként. Az idei szezonban a lehetséges 15 bajnokiból 7 alkalommal kapott lehetőséget az MLS-ben, ami jól mutatja gyors fejlődését és növekvő megbecsülését az amerikai futballban.

Pintér Dánielt hatalmas tehetségnek tartják

Fotó: JORDAN BANK / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A 2026-os labdarúgó-világbajnokság 2026. június 11-én kezdődik, ez lesz az első torna, amelyet három ország – Egyesült Államok, Kanada és Mexikó – rendez közösen.