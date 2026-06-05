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Az Inter Miami magyar-amerikai támadójának, Pintér Dánielnek különleges élményben lehetett része. A 18 éves tehetséget meghívták a foci-vb-re készülő amerikai válogatott edzésére.

Pintér Dániel már Lionel Messit is többször figyelhette testközelből, csütörtökön pedig újabb különleges élményben lehetett része. A fiatal támadó jelenleg az amerikai U19-es válogatottal a június 9-i, Japán elleni barátságos mérkőzésre készül, de emellett a foci-vb házigazdájától is meghívót kapott.

Pintér Dániel a foci-vb-re készülő amerikai válogatott edzésén vehetett részt
Pintér Dániel a foci-vb-re készülő amerikai válogatott edzésén vehetett részt
Fotó: RICH STORRY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A foci-vb-re készülő amerikai válogatottnál járt Pintér Dániel

Pintér Dániel különleges lehetőséget kapott az amerikai szövetségtől: a mindössze két kiválasztott utánpótlás-játékos egyikeként egy napot tölthetett az amerikai felnőttválogatott közelében az Atlanta melletti Fayetteville-ben található edzőközpontban – számolt be róla a Nemzeti Sport

Itt testközelből ismerhette meg a világbajnokságra készülő csapat munkáját, amelyet az argentin Mauricio Pochettino irányít.

A magyar-amerikai Pintér szeptemberben debütált az Inter Miami felnőttcsapatában, és azóta több mérkőzésen is pályára lépett Lionel Messi csapattársaként. Az idei szezonban a lehetséges 15 bajnokiból 7 alkalommal kapott lehetőséget az MLS-ben, ami jól mutatja gyors fejlődését és növekvő megbecsülését az amerikai futballban.

NEW YORK, NEW YORK - MARCH 22: Dániel Pintér #56 of Inter Miami CF controls the ball during the MLS match between New York City FC and Inter Miami CF at Yankee Stadium on March 22, 2026 in New York, New York. Jordan Bank/Getty Images/AFP (Photo by Jordan Bank / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Pintér Dánielt hatalmas tehetségnek tartják
Fotó: JORDAN BANK / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A 2026-os labdarúgó-világbajnokság 2026. június 11-én kezdődik, ez lesz az első torna, amelyet három ország – Egyesült Államok, Kanada és Mexikó – rendez közösen.

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