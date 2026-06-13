Brazília szombaton Marokkó ellen kezdi meg szereplését, és a foci-vb egyik legkellemetlenebb nyitómeccse vár rá. A brazilok 24 éve nem nyertek világbajnokságot, ami a futballjuk történetében szinte felfoghatatlanul hosszú idő. A szurkolók most abban bíznak, hogy a Real Madriddal mindent megnyerő Carlo Ancelotti képes lesz megállítani a lejtmenetet, és újra világbajnoki esélyessé formálni a válogatottat.
Foci-vb: Ancelotti nyakába szakadhat az egész ország
A brazil válogatott irányába mindig óriási az elvárás, de most különösen feszült a hangulat. A selejtezősorozat nem sikerült meggyőzően, a csapat hat vereséget is elszenvedett, és csak az ötödik helyen jutott ki a tornára. Ez Brazíliában nem egyszerű botlás, hanem nemzeti riadó.
Ancelotti kinevezése ugyanakkor új reményt adott a csapatnak. A Liverpool kapusa, Alisson szerint az olasz edző érkezése óta nyugodtabb, munkára koncentrálóbb lett a környezet. Szerinte
Ancelotti tekintélye, sikerei és kisugárzása olyan erőt adhat a keretnek, amelyre régóta szükség volt.
A kapus még azt is mondta: Brazília szövetségi kapitányának lenni talán nagyobb nyomás, mint az ország elnökének lenni.
Ha valaki képes kezelni ezt a helyzetet, az Ancelotti lehet. Az olasz edző klubszinten mindent megnyert, a válogatott futball azonban teljesen más világ. Itt nincs idő hónapokig építkezni, nincs lehetőség hosszú hibasorozatokra, és Brazíliában egyetlen rossz meccs is országos válsághangulatot okozhat.
Neymar hiánya már az első meccsen fájhat
A brazilok helyzetét nehezíti, hogy Neymar vádlisérülés miatt várhatóan nem lép pályára a Marokkó elleni, szombati nyitómeccsen. A 34 éves klasszis visszatérése önmagában is komoly vitákat váltott ki, hiszen 2023 óta nem szerepelt a válogatottban, Ancelotti mégis számolt vele.
Neymar hiánya miatt a támadósorban Endrick vagy Igor Thiago kerülhet előtérbe. A még mindig rendkívül fiatal Endrick számára ez hatalmas lehetőség, de egyben brutális teher is: Brazíliában egyetlen rossz döntésből országos vita lehet, egy gólból pedig hősi történet, írja a Guardian.
A támadójáték kulcsa így Vinícius Júnior és Raphinha lehet.
Vinícius Ancelotti alatt Madridban kiválóan teljesített, a brazilok pedig abban bíznak, hogy a válogatottban is végre olyan vezérré válik, amilyennek évek óta várják. Raphinha lendülete és kiszámíthatatlansága szintén rengeteget érhet, de Neymar nélkül a kreatív felelősség még inkább rájuk szakad.
Marokkó nem statiszta, hanem komoly veszély
A nyitómeccs azért is különösen veszélyes, mert Marokkó már a 2022-es világbajnokságon megmutatta, hogy bárkivel képes felvenni a harcot. Az afrikai csapat történelmi meneteléssel az elődöntőig jutott, és azóta sem lehet félvállról venni.
Brazília védelme papíron erősnek tűnik. Marquinhos és Gabriel Magalhães párosa komoly stabilitást adhat középen, Alisson pedig a kapuban továbbra is világklasszis szintet képvisel. A szélsőhátvéd-posztok azonban már problémásabbak: Danilo, Alex Sandro és Douglas Santos tapasztalt játékosok, de a brazil futball nagy korszakainak legendás szélsővédőihez képest ez már nem ugyanaz a szint.
A középpályán Casemiro rutinja és Bruno Guimarães dinamizmusa adhat egyensúlyt, de a kérdés az, Ancelotti mennyire meri szabadjára engedni a támadókat. Brazília történelme a látványos futballról szól, de a modern világbajnokságokon egy rosszul megszervezett csapatot gyorsan megbüntetnek.
A múlt is nyomasztja Brazíliát
A helyzet kísértetiesen emlékeztet 1994-re, amikor Brazília szintén hosszú vb-cím nélküli időszak után érkezett az Egyesült Államokba. Akkor Romário és Bebeto vezetésével végül világbajnoki cím lett a történet vége. Most, 32 évvel később a brazilok abban bíznak, hogy Amerika ismét szerencsét hoz.
Csakhogy azóta sok minden megváltozott. A 2002-es aranygeneráció óta Brazília csak egyszer jutott túl a negyeddöntőn, és a 2014-es, Németország elleni 7-1-es vereség még mindig ott él a szurkolók emlékezetében.
Neymar az egyetlen játékos a mostani keretben, aki annak a katasztrofális tornának is részese volt, igaz, a németek elleni meccset sérülés miatt csak kívülről nézhette végig.
Brazília a csoportkörökben hagyományosan erős: 1978 óta minden világbajnokságon megnyerte a csoportját. Most Marokkó után Haiti és Skócia következik, így papíron továbbra is Ancelotti csapata az esélyes. De ha a brazilok rögtön az első meccsen megbotlanak, az egész országban beindulhat a pánik.
A New York New Jersey Stadiumban rendezett mérkőzés így nemcsak egy nyitómeccs lesz, hanem Ancelotti első valódi ítéletnapja Brazília élén. Ha nyer, a szurkolók újra hinni kezdenek. Ha veszít, a világ legnagyobb futballnemzete már az első forduló után robbanásközeli állapotba kerülhet.