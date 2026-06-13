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Foci-vb 2026

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Carlo Ancelotti élete egyik legnagyobb kihívása előtt áll: a világ legsikeresebb válogatottját kell visszavezetnie a csúcsra. A foci-vb Brazíliának már rég nem egyszerű torna, hanem nemzeti ügy, amelyben minden újabb kudarc csak mélyíti a 2002 óta tartó fájdalmat.

Brazília szombaton Marokkó ellen kezdi meg szereplését, és a foci-vb egyik legkellemetlenebb nyitómeccse vár rá. A brazilok 24 éve nem nyertek világbajnokságot, ami a futballjuk történetében szinte felfoghatatlanul hosszú idő. A szurkolók most abban bíznak, hogy a Real Madriddal mindent megnyerő Carlo Ancelotti képes lesz megállítani a lejtmenetet, és újra világbajnoki esélyessé formálni a válogatottat.

A brazil szurkolók csodát várnak Ancelottitól a foci-vb-n Fotó: MAURO PIMENTEL / AFP
A brazil szurkolók csodát várnak Ancelottitól a foci-vb-n
Fotó: MAURO PIMENTEL / AFP

Foci-vb: Ancelotti nyakába szakadhat az egész ország

A brazil válogatott irányába mindig óriási az elvárás, de most különösen feszült a hangulat. A selejtezősorozat nem sikerült meggyőzően, a csapat hat vereséget is elszenvedett, és csak az ötödik helyen jutott ki a tornára. Ez Brazíliában nem egyszerű botlás, hanem nemzeti riadó.

Ancelotti kinevezése ugyanakkor új reményt adott a csapatnak. A Liverpool kapusa, Alisson szerint az olasz edző érkezése óta nyugodtabb, munkára koncentrálóbb lett a környezet. Szerinte

Ancelotti tekintélye, sikerei és kisugárzása olyan erőt adhat a keretnek, amelyre régóta szükség volt.

A kapus még azt is mondta: Brazília szövetségi kapitányának lenni talán nagyobb nyomás, mint az ország elnökének lenni.

Ha valaki képes kezelni ezt a helyzetet, az Ancelotti lehet. Az olasz edző klubszinten mindent megnyert, a válogatott futball azonban teljesen más világ. Itt nincs idő hónapokig építkezni, nincs lehetőség hosszú hibasorozatokra, és Brazíliában egyetlen rossz meccs is országos válsághangulatot okozhat.

Neymar 2023 októbere óta nem játszott a brazil válogatottban
Neymar 2023 októbere óta nem játszott a brazil válogatottban
Fotó: JOERG MITTER / Red Bull Content Pool

Neymar hiánya már az első meccsen fájhat

A brazilok helyzetét nehezíti, hogy Neymar vádlisérülés miatt várhatóan nem lép pályára a Marokkó elleni, szombati nyitómeccsen. A 34 éves klasszis visszatérése önmagában is komoly vitákat váltott ki, hiszen 2023 óta nem szerepelt a válogatottban, Ancelotti mégis számolt vele.

Neymar hiánya miatt a támadósorban Endrick vagy Igor Thiago kerülhet előtérbe. A még mindig rendkívül fiatal Endrick számára ez hatalmas lehetőség, de egyben brutális teher is: Brazíliában egyetlen rossz döntésből országos vita lehet, egy gólból pedig hősi történet, írja a Guardian.

A támadójáték kulcsa így Vinícius Júnior és Raphinha lehet.

Vinícius Ancelotti alatt Madridban kiválóan teljesített, a brazilok pedig abban bíznak, hogy a válogatottban is végre olyan vezérré válik, amilyennek évek óta várják. Raphinha lendülete és kiszámíthatatlansága szintén rengeteget érhet, de Neymar nélkül a kreatív felelősség még inkább rájuk szakad.

Marokkó nem statiszta, hanem komoly veszély

A nyitómeccs azért is különösen veszélyes, mert Marokkó már a 2022-es világbajnokságon megmutatta, hogy bárkivel képes felvenni a harcot. Az afrikai csapat történelmi meneteléssel az elődöntőig jutott, és azóta sem lehet félvállról venni.

Brazília védelme papíron erősnek tűnik. Marquinhos és Gabriel Magalhães párosa komoly stabilitást adhat középen, Alisson pedig a kapuban továbbra is világklasszis szintet képvisel. A szélsőhátvéd-posztok azonban már problémásabbak: Danilo, Alex Sandro és Douglas Santos tapasztalt játékosok, de a brazil futball nagy korszakainak legendás szélsővédőihez képest ez már nem ugyanaz a szint.

A középpályán Casemiro rutinja és Bruno Guimarães dinamizmusa adhat egyensúlyt, de a kérdés az, Ancelotti mennyire meri szabadjára engedni a támadókat. Brazília történelme a látványos futballról szól, de a modern világbajnokságokon egy rosszul megszervezett csapatot gyorsan megbüntetnek.

A múlt is nyomasztja Brazíliát

A helyzet kísértetiesen emlékeztet 1994-re, amikor Brazília szintén hosszú vb-cím nélküli időszak után érkezett az Egyesült Államokba. Akkor Romário és Bebeto vezetésével végül világbajnoki cím lett a történet vége. Most, 32 évvel később a brazilok abban bíznak, hogy Amerika ismét szerencsét hoz.

Csakhogy azóta sok minden megváltozott. A 2002-es aranygeneráció óta Brazília csak egyszer jutott túl a negyeddöntőn, és a 2014-es, Németország elleni 7-1-es vereség még mindig ott él a szurkolók emlékezetében.

Neymar az egyetlen játékos a mostani keretben, aki annak a katasztrofális tornának is részese volt, igaz, a németek elleni meccset sérülés miatt csak kívülről nézhette végig.

Brazília a csoportkörökben hagyományosan erős: 1978 óta minden világbajnokságon megnyerte a csoportját. Most Marokkó után Haiti és Skócia következik, így papíron továbbra is Ancelotti csapata az esélyes. De ha a brazilok rögtön az első meccsen megbotlanak, az egész országban beindulhat a pánik.

A New York New Jersey Stadiumban rendezett mérkőzés így nemcsak egy nyitómeccs lesz, hanem Ancelotti első valódi ítéletnapja Brazília élén. Ha nyer, a szurkolók újra hinni kezdenek. Ha veszít, a világ legnagyobb futballnemzete már az első forduló után robbanásközeli állapotba kerülhet.

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