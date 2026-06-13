Brazília szombaton Marokkó ellen kezdi meg szereplését, és a foci-vb egyik legkellemetlenebb nyitómeccse vár rá. A brazilok 24 éve nem nyertek világbajnokságot, ami a futballjuk történetében szinte felfoghatatlanul hosszú idő. A szurkolók most abban bíznak, hogy a Real Madriddal mindent megnyerő Carlo Ancelotti képes lesz megállítani a lejtmenetet, és újra világbajnoki esélyessé formálni a válogatottat.

A brazil szurkolók csodát várnak Ancelottitól a foci-vb-n

Fotó: MAURO PIMENTEL / AFP

Foci-vb: Ancelotti nyakába szakadhat az egész ország

A brazil válogatott irányába mindig óriási az elvárás, de most különösen feszült a hangulat. A selejtezősorozat nem sikerült meggyőzően, a csapat hat vereséget is elszenvedett, és csak az ötödik helyen jutott ki a tornára. Ez Brazíliában nem egyszerű botlás, hanem nemzeti riadó.

Ancelotti kinevezése ugyanakkor új reményt adott a csapatnak. A Liverpool kapusa, Alisson szerint az olasz edző érkezése óta nyugodtabb, munkára koncentrálóbb lett a környezet. Szerinte

Ancelotti tekintélye, sikerei és kisugárzása olyan erőt adhat a keretnek, amelyre régóta szükség volt.

A kapus még azt is mondta: Brazília szövetségi kapitányának lenni talán nagyobb nyomás, mint az ország elnökének lenni.

Ha valaki képes kezelni ezt a helyzetet, az Ancelotti lehet. Az olasz edző klubszinten mindent megnyert, a válogatott futball azonban teljesen más világ. Itt nincs idő hónapokig építkezni, nincs lehetőség hosszú hibasorozatokra, és Brazíliában egyetlen rossz meccs is országos válsághangulatot okozhat.

Neymar 2023 októbere óta nem játszott a brazil válogatottban

Fotó: JOERG MITTER / Red Bull Content Pool

Neymar hiánya már az első meccsen fájhat

A brazilok helyzetét nehezíti, hogy Neymar vádlisérülés miatt várhatóan nem lép pályára a Marokkó elleni, szombati nyitómeccsen. A 34 éves klasszis visszatérése önmagában is komoly vitákat váltott ki, hiszen 2023 óta nem szerepelt a válogatottban, Ancelotti mégis számolt vele.

Neymar hiánya miatt a támadósorban Endrick vagy Igor Thiago kerülhet előtérbe. A még mindig rendkívül fiatal Endrick számára ez hatalmas lehetőség, de egyben brutális teher is: Brazíliában egyetlen rossz döntésből országos vita lehet, egy gólból pedig hősi történet, írja a Guardian.