Az angolok szerdai mérkőzése eredetileg helyi idő szerint délután 4 órakor kezdődött volna, a kezdést azonban elhalasztották. Orlandóban a foci-vb csütörtöki nyitómeccse előtt már gondokat okozott a villámlás.

A stadion kivetítőjén felhívták a szurkolók figyelmét, „keressenek menedéket”. A foci-vb egész programja csúszik a villámlások miatt?

Fotó: RICH STORRY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A foci-vb egész programja csúszik a villámlások miatt?

A mérkőzést végül egy órás csúszással, helyi idő szerint délután 5 órakor (budapesti idő szerint 23 órakor) kezdik majd az Inter&Co Stadionban, Orlandóban. A térségben mennydörgés és özönvízszerű eső mellett villámlás is volt, ezt követően azonban a vihar elvonult, és derültebbé vált az égbolt.

A hivatalos közlemény eredetileg úgy fogalmazott: elhalasztották az angolok utolsó felkészülési mérkőzését, azonban Harry Kane-ék pályára léphetnek szerdán.

Orlando’s stadium where England will play Costa Rica.



Kick off has been delayed by 30 minutes. 🌧️🇺🇸 pic.twitter.com/IZGXSwdykk — World Cup HQ (@WorldCup26HQ) June 10, 2026

Az eltolt kezdés természetesen csak akkor valósul meg, ha a környéken nem lesz több villámlás. A stadion kivetítőjén felhívták a szurkolók figyelmét, „keressenek menedéket”. A pályát nagy mennyiségű víz árasztotta el, azonban a BBC beszámolója szerint a stadion rendszere gyorsan elvezette a csapadékot.