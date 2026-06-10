Az angolok szerdai mérkőzése eredetileg helyi idő szerint délután 4 órakor kezdődött volna, a kezdést azonban elhalasztották. Orlandóban a foci-vb csütörtöki nyitómeccse előtt már gondokat okozott a villámlás.
A foci-vb egész programja csúszik a villámlások miatt?
A mérkőzést végül egy órás csúszással, helyi idő szerint délután 5 órakor (budapesti idő szerint 23 órakor) kezdik majd az Inter&Co Stadionban, Orlandóban. A térségben mennydörgés és özönvízszerű eső mellett villámlás is volt, ezt követően azonban a vihar elvonult, és derültebbé vált az égbolt.
A hivatalos közlemény eredetileg úgy fogalmazott: elhalasztották az angolok utolsó felkészülési mérkőzését, azonban Harry Kane-ék pályára léphetnek szerdán.
Az eltolt kezdés természetesen csak akkor valósul meg, ha a környéken nem lesz több villámlás. A stadion kivetítőjén felhívták a szurkolók figyelmét, „keressenek menedéket”. A pályát nagy mennyiségű víz árasztotta el, azonban a BBC beszámolója szerint a stadion rendszere gyorsan elvezette a csapadékot.
Nem először fordul elő hasonló az angol válogatottal. A 2014-es brazíliai világbajnokság előtti utolsó felkészülési mérkőzésük Honduras ellen 40 perces csúszással indult, szintén villámcsapások miatt. A találkozó akkor gól nélküli döntetlennel zárult.
Thomas Tuchel válogatottja a Costa Rica elleni mérkőzést követően, szombaton Floridából Kansas Citybe, a csapat táborába utazik. Anglia június 17-én lép pályára először a vb-n és mindjárt egy kemény méccsel kezdenek Horvátország ellen.