Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Foci-vb 2026 Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Felkavaró új részletek a rendőröknek hajtó budapesti ámokfutó ügyében

Olvasta?

Hatalmas, rejtélyes szerkezetet találtak az Antarktisz alatt

Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Anglia utolsó felkészülési meccsére készül a világbajnokság előtt, a Costa Rica elleni összecsapás kezdése azonban tolódik Orlandóban. A pálya tocsogott az esővíztől, a viharos időjárás miatt pedig arra hívták fel a szurkolók figyelmét a foci-vb előtt: keressenek menedéket.

Az angolok szerdai mérkőzése eredetileg helyi idő szerint délután 4 órakor kezdődött volna, a kezdést azonban elhalasztották. Orlandóban a foci-vb csütörtöki nyitómeccse előtt már gondokat okozott a villámlás.

A foci-vb egész programja csúszik a villámlások miatt?
A stadion kivetítőjén felhívták a szurkolók figyelmét, „keressenek menedéket”. A foci-vb egész programja csúszik a villámlások miatt?
Fotó: RICH STORRY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A foci-vb egész programja csúszik a villámlások miatt?

A mérkőzést végül egy órás csúszással, helyi idő szerint délután 5 órakor (budapesti idő szerint 23 órakor) kezdik majd az Inter&Co Stadionban, Orlandóban. A térségben mennydörgés és özönvízszerű eső mellett villámlás is volt, ezt követően azonban a vihar elvonult, és derültebbé vált az égbolt.

A hivatalos közlemény eredetileg úgy fogalmazott: elhalasztották az angolok utolsó felkészülési mérkőzését, azonban Harry Kane-ék pályára léphetnek szerdán.

Az eltolt kezdés természetesen csak akkor valósul meg, ha a környéken nem lesz több villámlás. A stadion kivetítőjén felhívták a szurkolók figyelmét, „keressenek menedéket”. A pályát nagy mennyiségű víz árasztotta el, azonban a BBC beszámolója szerint a stadion rendszere gyorsan elvezette a csapadékot.

Nem először fordul elő hasonló az angol válogatottal. A 2014-es brazíliai világbajnokság előtti utolsó felkészülési mérkőzésük Honduras ellen 40 perces csúszással indult, szintén villámcsapások miatt. A találkozó akkor gól nélküli döntetlennel zárult.

Thomas Tuchel válogatottja a Costa Rica elleni mérkőzést követően, szombaton Floridából Kansas Citybe, a csapat táborába utazik. Anglia június 17-én lép pályára először a vb-n és mindjárt egy kemény méccsel kezdenek Horvátország ellen.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!