A záró kör előtt Anglia és Ghána négy-négy ponttal állt, az európai csapatot a jobb gólkülönbsége rangsorolta az élre. Horvátország három ponttal szorult a harmadik helyre, míg Panama kiesőként, pont nélkül várta a foci-vb L csoportjának utolsó fordulóját. Az eddigi eredmények után mindkét záró meccsen egyértelmű volt a helyzet, kényelmes döntetlenekkel minden marad úgy, ahogy van, Anglia, Ghána és Horvátország is továbbjut. Ezek után nem véletlen, hogy a kezdés után az Anglia-Panama találkozó csendesen csordogált, míg a Horvátország-Ghána meccsen sem vállaltak sok kockázatot a felek.

Sucic lövése a jobb alsóba tart a foci-vb Horvátország-Ghána meccsén Fotó: Dan Mullan / Getty Images North America

Aztán az első ivószünet után minden megváltozott Philadelphiában. A horvátok rákapacsoltak, magasabban támadtak le, és zavarba hozták a ghánai védőket. A 30. percben egy labdaszerzés után Sucic váratlanul, 25 méterről tüzelt, a labda laposan süvített a jobb alsó felé, és miután a kapus későn vetődött, a hálóba vágódott. A gól azt jelentette, hogy Horvátország élre állt a csoportban, mert eközben a másik meccsen Anglia hiába birtokolta 72%-ban a labdát, az első félidőben nem tudott gólt szerezni Panama ellen. Thomas Tuchel szövetségi kapitány aligha örült ennek az eredménynek, így arra lehetett számítani, hogy a szünet után rákapcsol a csapata.

Bellinghamet ünneplik a társai a Panama elleni meccsen a foci-vb-n Fotó: Mattia Ozbot / Getty Images North America

Anglia a szünet után öt perc alatt elintézte Panamát a foci-vb-n

A 62. percben sikerült is gólt szerezni, balról lőttek be szögletet, Bellingham pedig öt méterről kapásból a jobb alsóba perdítette a labdát, így Anglia visszavette az első helyet a csoportban. Öt perccel később növelte előnyét az angol csapat, Bellingham ezúttal gólpasszt adott, balról ívelt középre, Harry Kane pedig hat méterről a léc alá fejelt (2-0). Pár perccel később a másik meccsen Ghána egyenlített egy szabadrúgás után, amit sokáig vizsgált a VAR. Végül megadták, Luckasse négy méterről a horvát kapuba gurított, és a védő nem volt lesen (1-1). Nem sokáig örülhettek a ghánaiak, mert a 83. percben Vlasic fejesével ismét a horvátok vezettek, és ez volt a győztes találat.

Anglia végül 2-0-ra nyert és első helyen jutott tovább a csoportból. Horvátország 2-1-re győzött, és második lett, míg Ghána négy ponttal a harmadik helyen végzett. Mindhárom csapat továbbjutott.