Az angol válogatott június 17-én, a horvát csapat ellen kezdi meg szereplését a foci-vb-n, azonban korántsem biztos, hogy Bukayo Saka pályára léphet az L csoport rangadóján.

Sakának (balra) kulcsszerepe lenne az angol válogatottban a foci-vb-n

Fotó: Kirill Kudryavtsev/AFP

Thomas Tuchel, az angol válogatott szövetségi kapitánya elárulta, hogy Saka nem képes egymást követő napokon edzeni, és még nem épült fel teljesen a márciusi Achilles-ín sérülésből.

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A német szakember hangsúlyozta, hogy Saka folyamatosan fájdalmakkal játszott az Arsenalban, amely 22 év után bajnok lett a Premier League-ben, mellette pedig eljutott a budapesti Bajnokok Ligája-döntőbe is.

Tuchel hangsúlyozta, rendkívül fontos, hogy gondosan megtervezzék a Saka terhelését, hogy tökéletesen felépülhessen.

Bukayo még mindig úton van afelé, hogy teljesen rendbe jöjjön; a szezon végén fájdalmakkal játszott, de ezt kezelte, és magas szinten teljesített, viszont még nincs százszázalékos állapotban. Ő az, akit most felépítünk és akire különösen odafigyelünk az edzéseken”

– idézi a The Athletic a német szakembert, aki hangsúlyozta, hogy Saka nem tud végig csinálni két edzést egymás után.

Thomas Tuchel, az angol válogatott szövetségi kapitánya

Fotó: Richard Pelham/Getty Images North America via AFP

„Bizonyos dolgok még hiányoznak, például az egymást követő edzések. Az Arsenal nagyon vigyázott rá, nagyon tudatosan kezelték őt, mi is hasonlóan fogunk eljárni. Lépésről lépésre haladunk, jelenleg nem képes arra, hogy a hét minden edzésén részt vegyen, és játsszon is. Továbbra is kezelni fogjuk. A játékos igényei és az egészsége mindig az első helyen áll” – tette hozzá Tuchel, aki elárulta, hogy Saka hétfőn nem edzett a csapattal, de kedden már igen.

Az angolok szerdán este 22:00-től Costa Rica válogatottja ellen játszanak felkészülési mérkőzést. Tuchel elárulta, hogy Saka bevethető, de az állapot még nem tökéletes.

A német szakember elmondta, hogy az Arsenal játékosai – Declan Rice, Eberechi Eze és Noni Madueke –, akik június 6-án csatlakoztak a kerethez, mind százszázalékos állapotban vannak.

Az angolok a szerda esti Costa Rica elleni barátságos mérkőzés után egy zárt kapus edzőmeccset játszanak a Miami FC ellen június 14-én Kansas Cityben, majd három nappal később a horvátok elleni csoportmeccsel kezdik meg világbajnoki szereplésüket.