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Komoly feszültség alakult ki az angol válogatott világbajnoki nyitómérkőzésén Thomas Tuchel és Jordan Pickford között. A szövetségi kapitány a pálya szélén kelt ki magából, miután kapusa nem hajtotta végre az előre megbeszélt taktikai utasítást a Horvátország elleni foci-vb-meccsen.

Hiába kezdték győzelemmel az angolok a foci-vb-t, a horvátok elleni meccsen tombolt a feszültség. A Dallasban rendezett összecsapás első félidejében Anglia játéka akadozott, Horvátország többször is veszélyesen támadott, Thomas Tuchel pedig szemmel láthatóan egyre idegesebb lett. A kamerák azt is megörökítették, amikor a szövetségi kapitány heves szóváltásba keveredett Jordan Pickforddal. A brit sajtó szerint a konfliktust egy rossz döntés váltotta ki: az Everton kapusa egy labdakihozatal során nem arra játszotta meg a labdát, amerre a kispadról utasítást kapott.

Az angolok győzelemmel kezdték a foci-vb-t, Thomas Tuchel azonban nem volt mindennel elégedett
Az angolok győzelemmel kezdték a foci-vb-t, Thomas Tuchel azonban nem volt mindennel elégedett
Fotó: STEFAN KOOPS / NurPhoto

A foci-vb rangadója feszült pillanatokat hozott

A helyszíni tudósítások szerint Tuchel azt szerette volna, hogy Pickford a jobb oldali védő felé passzoljon, a kapus azonban az ellenkező irányba továbbította a labdát. A német szakember ezt nehezen viselte, és indulatosan számon kérte játékosát. 

A televíziós közvetítésben jól látszott, hogy Tuchel ingerülten magyarázott a kapusnak, aki erre visszaszólt az edzőjének.

A vita ugyanakkor nem nyomta rá a bélyegét az eredményre. Az angolok a szünetben még csak 2-2-re álltak, a második félidőben azonban Jude Bellingham és Marcus Rashford góljaival végül 4-2-re legyőzték Horvátországot. A mérkőzés után az angol szakmai stáb is elismerte, hogy az első játékrészben idegesen és pontatlanul futballozott a csapat, ami több játékosnál is rossz döntésekhez vezetett.

Tuchel reakciója ugyan sokakat meglepett, de jól mutatja, hogy nem enged a fegyelemből, 

és minden játékosától elvárja a taktikai utasítások maradéktalan betartását.

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