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Foci-vb 2026

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Az argentin labdarúgó-válogatott Lionel Messi vezérletével két győzelemmel indította a vb-t. A címvédő csapat hétfőn az osztrákokat is legyőzte a foci-vb-n, a meccs után pedig Julián Álvarez adott egy olyan nyilatkozatot, amire sokan felkapták a fejüket.

A nyári átigazolási időszak legkelendőbb futballistája lehet Julián Álvarez, az Atlético Madrid világbajnok támadója, aki a foci-vb után jó eséllyel klubot válthat. A 26 éves argentin játékost rendszeresen hírbe hozzák sztárcsapatokkal, a legutóbbi nyilatkozata alapján pedig kész csoda lenne, ha az Atlético meg tudná tartani őt.

Julián Álvarez (9) a foci-vb után klubot válthat
Julián Álvarez (9) a foci-vb után klubot válthat
Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

Mit nyilatkozott a foci-vb sztárja?

Az argentin csapat osztrákok elleni győzelme után egyértelmű kijelentést tett a jövőjével kapcsolatban Álvarez.

„Beszéltem az Atlético képviselőivel, úgy gondolom, hogy mindkét fél számára a legjobb megoldás az átigazolás. Szeretném valóra váltani az álmomat” 

– mondta Álvarez, aki egy olyan klubcsapatban szeretne futballozni, amellyel nagyobb esélye van trófeákat nyerni, mint az Atléticóval.

A gólerős támadó iránt többek között a Real Madrid és a Barcelona is élénken érdeklődik, a hírek szerint Álvarez a katalán sztárcsapathoz szeretne igazolni. Állítólag mindkét klub tett már érte ajánlatot, – a Real 150, a Barca 100 millió eurót kínált fel érte – de az Atlético ezeket visszautasította.

Mivel maga a játékos is távozni akar, az megkönnyítheti a váltást, de a kérőknek minden bizonnyal mélyebben a zsebükbe kell nyúlniuk ahhoz, hogy megszerezzék a világbajnok támadót. Álvarez 2024-ben érkezett a Manchester Citytől, jelenlegi szerződése 2030-ig érvényes a madridiakkal.

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