Az osztrák válogatott remekül kezdte a meccset a világranglistán nála 39 hellyel hátrébb rangsorolt Jordánia ellen, Romano Schmid a 21. percben bombagóllal szerzett vezetést a foci-vb J csoportjában.

Hatalmas góllal szereztek vezetést az osztrákok Jordánia ellen a foci-vb J csopotjában

Fotó: GEORG HOCHMUTH / APA

Az osztrákok győzelemmel kezdték a foci-vb-t

Ralf Rangnick együttese játszott fölényben, de a jordán csapat nem omlott össze, és a második félidő elején egyenlített: Ali Olwan vezette rá a védőkre a labdát, majd remekül lőtt a kapu hosszú oldalába. Ez volt a jordán válogatott történetének első vb-gólja, maga a nemzeti csapat is először szerepel világbajnokságon. Az osztrák válogatott Marko Arnautovic révén a 67. percben újra vezetést szerzett, ám a gólt csapattársa kezezése előzte meg, így hosszas videózás után érvénytelenítették a találatot.

Sokat azonban így sem kellett várni Ausztria újabb góljára, ugyanis a 77. percben egy szögletet követően Arnautovic csúsztatott, majd Yazan Al Arabról a saját kapujába pattant a labda.

Nagyon furcsa góllal szereztek újra vezetést az osztrákok

Fotó: DEAN MOUHTAROPOULOS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Jordánia abszolút egyenrangú ellenfele volt az előzetesen esélyesebbnek tartott osztrák válogatottnak, de a közel-keleti együttes végül pont nélkül maradt.

Ausztria a hosszabbításban még egy 11-est is kapott, amelyet Arnautovic értékesített, így 3-1-es sikerrel rajtolt a foci-vb-n.

A J csoport másik meccsén a címvédő argentinok Lionel Messi mesterhármasával 3-0-ra legyőzték Algériát.