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Foci-vb 2026

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Az osztrák válogatott is bemutatkozott a labdarúgó-világbajnokságon. A „sógorok” hatalmas góllal szereztek vezetést Jordánia ellen, majd a rivális egyenlíteni tudott, de a meccset végül a papírformának megfelelően Ausztria nyerte meg a foci-vb J csoportjában.

Az osztrák válogatott remekül kezdte a meccset a világranglistán nála 39 hellyel hátrébb rangsorolt Jordánia ellen, Romano Schmid a 21. percben bombagóllal szerzett vezetést a foci-vb J csoportjában.

Hatalmas góllal szereztek vezetést az osztrákok Jordánia ellen a foci-vb J csopotjában
Hatalmas góllal szereztek vezetést az osztrákok Jordánia ellen a foci-vb J csopotjában
Fotó: GEORG HOCHMUTH / APA

Az osztrákok győzelemmel kezdték a foci-vb-t

Ralf Rangnick együttese játszott fölényben, de a jordán csapat nem omlott össze, és a második félidő elején egyenlített: Ali Olwan vezette rá a védőkre a labdát, majd remekül lőtt a kapu hosszú oldalába. Ez volt a jordán válogatott történetének első vb-gólja, maga a nemzeti csapat is először szerepel világbajnokságon. Az osztrák válogatott Marko Arnautovic révén a 67. percben újra vezetést szerzett, ám a gólt csapattársa kezezése előzte meg, így hosszas videózás után érvénytelenítették a találatot. 

Sokat azonban így sem kellett várni Ausztria újabb góljára, ugyanis a 77. percben egy szögletet követően Arnautovic csúsztatott, majd Yazan Al Arabról a saját kapujába pattant a labda.

SANTA CLARA, CALIFORNIA - JUNE 16: Yazan Alarab #5 of Jordan scores an own goal, the second goal for Austria during the FIFA World Cup 2026 Group J match between Austria and Jordan at San Francisco Bay Area Stadium on June 16, 2026 in Santa Clara, California. Dean Mouhtaropoulos/Getty Images/AFP (Photo by Dean Mouhtaropoulos / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Nagyon furcsa góllal szereztek újra vezetést az osztrákok 
Fotó: DEAN MOUHTAROPOULOS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Jordánia abszolút egyenrangú ellenfele volt az előzetesen esélyesebbnek tartott osztrák válogatottnak, de a közel-keleti együttes végül pont nélkül maradt. 

Ausztria a hosszabbításban még egy 11-est is kapott, amelyet Arnautovic értékesített, így 3-1-es sikerrel rajtolt a foci-vb-n.

A J csoport másik meccsén a címvédő argentinok Lionel Messi mesterhármasával 3-0-ra legyőzték Algériát.

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