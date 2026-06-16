Az irániak kapitánya, Mehdi Taremi a mérkőzést követően élesen bírálta a foci-vb szervezőit, és azt állította, hogy a kialakult helyzet jelentős terhet ró a játékosokra és a szakmai stábra. A csapat eredetileg Los Angelesben maradt volna éjszakára, másnap pedig regenerációs edzést követően utazott volna vissza.

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Fotó: TAYFUN COSKUN / ANADOLU

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„Minden katasztrófának tűnik számunkra.

Holnap reggel edzésünk lett volna, aztán indultunk volna Tijuanába. Ehelyett most azonnal el kell hagynunk Los Angelest. Ez nem jó nekünk, és nem jó a futballnak sem, mert egy világbajnokságon megfelelően kell felkészülni a következő mérkőzésre”

– mondta Taremi.

A csatár szerint a játékosok és a stáb rendkívüli nyomás alatt állnak, miközben nem kapnak elegendő támogatást. Úgy véli, a FIFA-nak aktívabban kellene segítenie az iráni válogatottat.

A mérkőzést követően a FIFA elnöke, Gianni Infantino is meglátogatta az iráni öltözőt. Taremi szerint a sportvezető biztosította őket arról, hogy igyekszik segítséget nyújtani a csapatnak.

Amikor az újságírók arról kérdezték, üzenne-e valamit Donald Trump amerikai elnöknek, az iráni támadó igyekezett elkerülni a politikai témákat.

Én futballozni jöttem ide. Belefáradtunk abba, hogy ezekről a dolgokról beszéljünk. Ha segítenek nekünk, hálásak leszünk érte, ha nem, akkor is összetartunk és mindent megteszünk, hogy megnyerjük a következő két mérkőzésünket”

– fogalmazott.

Amir Ghalenoei szövetségi kapitány szintén megerősítette játékosa állításait. Elmondása szerint a csapatot váratlanul érte a döntés, és senki sem adott magyarázatot arra, miért kellett megváltoztatni az eredeti terveket.

„Úgy volt, hogy ma este itt maradunk, és csak holnap délben indulunk vissza. Fogalmam sincs, miért változott ez meg, és ezt senki sem magyarázta el nekünk. A mi csapatunk a leginkább hátrányos helyzetben lévő válogatott ezen a világbajnokságon” – nyilatkozta.

Az ügy különösen érzékeny annak fényében, hogy Irán és az Egyesült Államok között továbbra is feszült a politikai helyzet. Az elmúlt hetekben a két ország közötti konfliktus a világbajnokság körül is többször szóba került, sőt korábban olyan találgatások is napvilágot láttak, hogy Irán akár vissza is léphetne a tornától. Az iráni szövetség azonban egyértelművé tette: eszük ágában sincs távozni a vb-ről.