Brazília döntetlennel kezdte a világbajnokságot Mexikó ellen. A tévénézők alaposan meglepődtek, amikor a jól megszokott kommentátorok helyett egy idegen hangot hallottak a közvetítésben a foci-vb-n.

Hibáztak, vagy szabotálták a közvetítést a foci-vb-n?

Fotó: LUCIO TAVORA / XINHUA

Hibáztak, vagy szabotálták a közvetítést a foci-vb-n?

Az eset a második félidő elején történt, amikor az 51. percben egy nem az adásba szánt beszélgetés, véletlenül hallatszódott az élő közvetítésben. A brazil támadás végén egy ismeretlen hang váratlanul azt mondta, „a vendégcsatorna rendben, ha ez így önnek is megfelel, köszönöm”.

Carlo Ancelotti szövetségi kapitány csapata a jobb oldalon vezetett támadást, amikor a hang folytatta: „csodálatos”, majd gyorsan visszaszámolt tíztől, és azt kiáltotta, hogy „go, go, go”. A férfi minden bizonnyal egy hangpróbát végzett, valószínűleg egy rendező vagy producer hangja keveredett bele az élő közvetítésbe. Ezt követően még visszaszámolt tíztől ötig, és újra azt mondta, „csodálatos”.

Nemsokkal később pedig megkérdezte:

szeretné, ha a fülhallgatón keresztül beszélnék önnel, vagy nem zavarja?”

A férfi azzal zárta, „ja, még két másodperc”, majd hangja elnémult, a mérkőzés hátralévő részében pedig többet nem volt hallható. A tévénézők azonban megdöbbentek, amikor egyes kommentelők szerint meghekkelték, feltölrték a közvetítést. Valaki azt írta: „valami ismeretlen fickó hirtelen beszélni kezdett a BBC brazil–marokkói mérkőzés közvetítésében?!”

Some random guy just started talking in the BBC commentary for Brazil vs Morocco?! 😂 https://t.co/Nyli4U2bVj — Out of Context Football Manager (@nocontextfm1) June 13, 2026

„Mi a fene történt az előbb a BBC-n? Hahaha” – írta egy másik kommentelő.

Valaki egy kicsit tovább ment, és arról írt, vajon ki lehet az, aki „ilyen hülyeségeket” beszél a közvetítésben.

A közvetítés az incidens előtt, és után is zökkenőmentesen zajlott. A szurkolók azonban alaposan meglepődtek, amikor Guy Mowbray és Alan Shearer hangjához egy újabb csatlakozott az éterben.