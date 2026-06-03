A francia Rennes támadója egyelőre nem utazhatott el a foci-vb-re, ugyanis az Egyesült Államokba való belépéshez szükséges ESTA-státuszával adódtak problémák, amit a svájci sajtóban megjelent beszámolók szerint egy 2018-as, bázeli verekedés eredményezett.

A svájci válogatott Breel Embolo lemaradhat a foci-vb-ről?

Fotó: Ennio Leanze/AFP

Az ügy a bíróságon végződött, Embolot pedig 2023-ban bűnösnek találták többszöri fenyegetésben, és felfüggesztett pénzbírságot kapott.

Lemarad a foci-vb-ről a svájci válogatott sztárja?

Érdekesség, hogy a 85-szörös válogatott Embolo tavaly járt az Egyesült Államokban, ahol a házigazdák ellen játszott felkészülési mérkőzést a svájci csapat, akkor azonban a fellebbezésnél tartott az ügy, csak azt követően emelkedett jogerőre.

A 29 éves támadónak minden bizonnyal nem kell kihagynia a foci-vb-t, ugyanis sürgősségi vízumkérelmet nyújtott be a berni amerikai nagykövetségen azután, hogy nem engedték felszállni a svájci válogatott világbajnokságra tartó járatára.

A nagykövetség vizsgálata kifejezetten arra irányult, hogy történt-e fizikai erőszak. De nem történt. Breel és a csapat most a jóváhagyásra vár, hogy a lehető leghamarabb San Diegóba utazhasson és csatlakozhasson a kerethez”

– közölte a svájci szövetség.

A svájci válogatottban 86 meccsen 24 gólnál járó Embolónak ez lesz a harmadik világbajnoki szereplése. Csapattársai a repülőn készített búcsúposztban is kihangsúlyozták, hogy várják Embolo érkezését.

Svájc a B csoportban szerepel a foci-vb-n, és Katarral, Bosznia-Hercegovinával, és a társrendező Kanadával találkozik.