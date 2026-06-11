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Csütörtökön este a Mexikó–Dél-afrikai Köztársaság nyitómérkőzéssel elkezdődik a labdarúgó-világbajnokság. A foci-vb második találkozója ezután péntek kora hajnalban, 4.00-kor kezdődik magyar idő szerint, ez ügyben pedig egy nem akármilyen esemény történt.

Most már csak tényleg órákra vagyunk attól, hogy elkezdődjön a FIFA labdarúgó-világbajnokság az amerikai kontinensen. A 104 meccses maratoni foci-vb első összecsapását Mexikó játssza majd a Dél-afrikai Köztársasággal hazai pályán, majd utána magyar idő szerint pénteken 4.00-kor kezdődik a Csehország–Dél-Korea mérkőzés. Ezzel kapcsolatban jött a hír csütörtökön, hogy a csehek a meccs helyszínére, egy edzésre tartva lerobbantak az úton, és kénytelenek voltak gyalog elmenni Zapopánba, az ottani stadionba. 

A foci-vb nem indul zökkenőmentesen
A foci-vb nem indul zökkenőmentesen
Fotó: DECCIO SERRANO / NurPhoto

A foci-vb három országban rajtol majd el

A lenti felvétel alapján, mintha a busz kerekével lett volna probléma, de végül is mindegy, mert a cseheknek így egy kicsit gyalogolni kellett. A nagyobbik gondot a videó alapján a többi autós szenvedte el, akik álltak a dugóban, ki tudja meddig.

Czech National Team Bus Breaks Down on the Way to Training in Zapopán , Causes Traffic Jam and Forces Players to Walk the Rest of the Route
by u/Shroft in soccer

 

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