Most már csak tényleg órákra vagyunk attól, hogy elkezdődjön a FIFA labdarúgó-világbajnokság az amerikai kontinensen. A 104 meccses maratoni foci-vb első összecsapását Mexikó játssza majd a Dél-afrikai Köztársasággal hazai pályán, majd utána magyar idő szerint pénteken 4.00-kor kezdődik a Csehország–Dél-Korea mérkőzés. Ezzel kapcsolatban jött a hír csütörtökön, hogy a csehek a meccs helyszínére, egy edzésre tartva lerobbantak az úton, és kénytelenek voltak gyalog elmenni Zapopánba, az ottani stadionba.

A foci-vb nem indul zökkenőmentesen

Fotó: DECCIO SERRANO / NurPhoto

A foci-vb három országban rajtol majd el

A lenti felvétel alapján, mintha a busz kerekével lett volna probléma, de végül is mindegy, mert a cseheknek így egy kicsit gyalogolni kellett. A nagyobbik gondot a videó alapján a többi autós szenvedte el, akik álltak a dugóban, ki tudja meddig.