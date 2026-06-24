A 2026-os foci-vb csoportköre kapcsán az lehet a szurkolók érzése, hogy az egészből hiányzik a feszültség és a kellő izgalom, de a helyzet ennél árnyaltabb. Az utóbbi években 32 csapatos tornákat rendeztek, a csoportokból az első két helyezett jutott tovább, a mezőny másik fele az egyenes kieséses szakaszt már nem élte meg. Ezzel szemben az idei vb-n résztvevő 48 válogatottból 32 továbbmegy, a csoportok első két helyezettjei mellett a nyolc legjobb harmadik is folytathatja szereplését.

A címvédő argentin válogatott két forduló után már továbbjutott a foci-vb-n

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Milyen újítást vezetett be a FIFA a foci-vb-n?

A FIFA két kulcsfontosságú változtatást vezetett be, melyek hatását talán csak most, a csoportkör harmadik fordulójának közeledtével kezdik felismerni a szurkolók.

Ez az első olyan világbajnokság, ahol az azonos pontszámmal rendelkező csapatok közötti elsődleges döntő tényezőként az egymás elleni eredményeket veszik figyelembe a gólkülönbség helyett.

A második pedig az, amit már említettünk, miszerint ezen a vb-n 1994 óta először a legjobb harmadikok is továbbjutnak.

A közvetlen egymás elleni eredmények azt jelentik, hogy egyes válogatottak már két mérkőzés után megnyerhetik a csoportot, vagy kieshetnek a vb-ről – több csapat számára a harmadik játéknap már teljesen tét nélküli. Például a J csoportban a címvédő Argentína hat ponttal áll az élen, és már biztosan csoportelső, mivel legyőzte a két kör után egyaránt három ponttal rendelkező Ausztriát és Algériát.

A D csoportban a még pont nélküli törökök már biztosan az utolsó helyen zárnak,

mert kikaptak attól a két válogatottól (Ausztrália és Paraguay), amelyet pontszámban még beérhetnének.

Két meccs után megpecsételődött a török válogatott sorsa

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Az egymás elleni eredmények alkalmazása döntő tényezőként nem új keletű. Az UEFA minden versenysorozatában, így az Európa-bajnokságokon is ezt részesíti előnyben. Bár a résztvevő csapatok száma feleannyi, az Eb-ken 2016 óta ugyanaz a rendszer van érvényben, mint az idei világbajnokságon, azaz a legjobb harmadik helyezett csapatok továbbjutnak.

A korábbi vb-ken egy hárompontos hátrány a harmadik forduló előtt még korántsem jelentette a remények végét. Egy nagyarányú győzelem az utolsó mérkőzésen elegendő lehetett ahhoz, hogy egy csapat ledolgozza hátrányát, és jobb gólkülönbséggel megelőzze riválisát. Az idei tornán azonban ez már ebben a formában nem történhet meg.