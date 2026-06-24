A 2026-os foci-vb csoportköre kapcsán az lehet a szurkolók érzése, hogy az egészből hiányzik a feszültség és a kellő izgalom, de a helyzet ennél árnyaltabb. Az utóbbi években 32 csapatos tornákat rendeztek, a csoportokból az első két helyezett jutott tovább, a mezőny másik fele az egyenes kieséses szakaszt már nem élte meg. Ezzel szemben az idei vb-n résztvevő 48 válogatottból 32 továbbmegy, a csoportok első két helyezettjei mellett a nyolc legjobb harmadik is folytathatja szereplését.
Milyen újítást vezetett be a FIFA a foci-vb-n?
A FIFA két kulcsfontosságú változtatást vezetett be, melyek hatását talán csak most, a csoportkör harmadik fordulójának közeledtével kezdik felismerni a szurkolók.
Ez az első olyan világbajnokság, ahol az azonos pontszámmal rendelkező csapatok közötti elsődleges döntő tényezőként az egymás elleni eredményeket veszik figyelembe a gólkülönbség helyett.
A második pedig az, amit már említettünk, miszerint ezen a vb-n 1994 óta először a legjobb harmadikok is továbbjutnak.
A közvetlen egymás elleni eredmények azt jelentik, hogy egyes válogatottak már két mérkőzés után megnyerhetik a csoportot, vagy kieshetnek a vb-ről – több csapat számára a harmadik játéknap már teljesen tét nélküli. Például a J csoportban a címvédő Argentína hat ponttal áll az élen, és már biztosan csoportelső, mivel legyőzte a két kör után egyaránt három ponttal rendelkező Ausztriát és Algériát.
A D csoportban a még pont nélküli törökök már biztosan az utolsó helyen zárnak,
mert kikaptak attól a két válogatottól (Ausztrália és Paraguay), amelyet pontszámban még beérhetnének.
Az egymás elleni eredmények alkalmazása döntő tényezőként nem új keletű. Az UEFA minden versenysorozatában, így az Európa-bajnokságokon is ezt részesíti előnyben. Bár a résztvevő csapatok száma feleannyi, az Eb-ken 2016 óta ugyanaz a rendszer van érvényben, mint az idei világbajnokságon, azaz a legjobb harmadik helyezett csapatok továbbjutnak.
A korábbi vb-ken egy hárompontos hátrány a harmadik forduló előtt még korántsem jelentette a remények végét. Egy nagyarányú győzelem az utolsó mérkőzésen elegendő lehetett ahhoz, hogy egy csapat ledolgozza hátrányát, és jobb gólkülönbséggel megelőzze riválisát. Az idei tornán azonban ez már ebben a formában nem történhet meg.
Biztos továbbjutók és biztos kiesők a foci-vb-n
Mexikó, az Egyesült Államok, Németország és Argentína egyaránt hárompontos előnnyel várja az utolsó fordulót, de mivel közvetlenül is legyőzték üldözőiket, helyüket már nem lehet elvenni tőlük. A korábbi rendszerben ez még nem jelentett volna biztos csoportelsőséget, mert egy rossz eredmény és egy csoportrivális nagy különbségű sikere megfordíthatta volna a sorrendet.
A szabály másik oldala sokkal kegyetlenebb.
Haiti, Törökország, Tunézia, Jordánia és Panama mindössze három ponttal vannak a továbbjutó helyektől,
ám korábbi vereségeik miatt már nincs esélyük megelőzni azokat a csapatokat, amelyekkel pontegyenlőségbe kerülhetnének. Magyarán: még egy győzelem sem lenne elegendő számukra. A korábbi világbajnokságokon ilyen helyzetben még a gólkülönbség javításában lehetett reménykedni.
Az új rendszer egyik mellékhatása, hogy bizonyos találkozók már a kezdő sípszó előtt elveszíthetik jelentőségüket. Az Egyesült Államok és Törökország csoportmérkőzése például gyakorlatilag tét nélküli lett, mivel az amerikaiak már biztos csoportelsők, míg a törökök már nem juthatnak tovább. Ilyen helyzetek a korábbi világbajnokságokon jóval ritkábban fordultak elő, ugyanakkor olyan botrányos csalás sem történhet már, mint amilyen az 1982-es vb-n sokkolta a futballkedvelőket.
Hihetetlen botrány az 1982-es foci-vb-n
Az 1982-es spanyolországi vb-n óriási botrány robbant ki. A Gijónban megrendezett csoportmékőzésen az NSZK és Ausztria válogatottja pont olyan eredményt ért el, amellyel sikeresen kiejtették a meccset tehetetlenül néző algériai válogatottat. A csoportkör utolsó mérkőzésén az NSZK-nak mindenképpen nyernie kellett, míg az osztrákoknak a továbbjutáshoz megfelelt a döntetlen, vagy akár egy minimális, 1-0-s vereség is.
Miután a németek a 10. percben megszerezték a vezetést, mindkét csapat feladta a támadójátékot, és az eredményt őrizve, lassú passzolgatással, támadási szándék nélkül játszotta végig a mérkőzést,
ami mindkét válogatottnak továbbjutást, Algériának pedig kiesést jelentett.
A csoportkör utolsó fordulóját követően mindhárom csapat 4 ponttal állt – akkoriban még nem 3, hanem 2 pont járt a győzelemért – ám Algéria a rosszabb gólkülönbsége miatt szorult a kiesést jelentő harmadik helyre, holott az első fordulóban meglepetésre legyőzte a németeket.
Az eset akkora felháborodást keltett, hogy a FIFA szabálymódosítást vezetett be: a csoportok utolsó mérkőzéseit azóta a csalások és a visszaélések megakadályozása érdekében mindig azonos időpontban játsszák.
A most bevezetett rendszer révén pedig gólkülönbség alapján nem bukhat el úgy egy válogatott, ahogyan Algéria 1982-ben,
hiszen már elsődlegesen az egymás elleni eredmény dönt.
Az olaszokat kigolyózták, az argentinok gyanús körülmények között jutottak döntőbe
Hasonlóan érdekes volt az olasz válogatott kiesése a 2004-es Európa-bajnokságon. A C csoportban hármas holtverseny alakult ki, ugyanis Olaszország, Dánia és Svédország is 5 ponttal végzett. Mivel mindhárom válogatott döntetlent játszott a másikkal (Olaszország-Dánia 0-0, Olaszország-Svédország 1-1, Dánia-Svédország 2-2), a szabályok értelmében az egymás elleni meccseken lőtt gólok rangsoroltak.
A dán-svéd meccs 2-2-es végeredménye hatalmas nemzetközi botrányt váltott ki,
hiszen ez mindkét északi csapatnak kedvezett és automatikusan az olaszok búcsúját jelentette. Az olaszok hőbörögtek és csalást sejtettek a háttérben, az UEFA azonban szabályosnak találta a mérkőzést.
Voltak még hasonló esetek nemzetközi tornákon, melyek közül az argentinok 1978-as vb-döntőbe jutását emelnénk ki, amely rendhagyó körülmények közepette történt. Annak a tornának a lebonyolítása teljesen eltért a jelenlegitől. A negyeddöntő helyett egy újabb csoportkör következett, két négyes csoporttal, amelyek győztesei jutottak be a fináléba.
Brazília a saját mérkőzését korábban játszotta le, így Argentína már pontosan tudta, hogy legalább négygólos különbséggel kell nyernie Peru ellen ahhoz, hogy jobb gólkülönbséggel megelőzze a brazilokat és döntőbe jusson.
Az argentinok végül 6-0-ra győztek. A mérkőzés máig a „világbajnokságok leggyanúsabb meccsei” között szerepel, bár közvetlen bizonyíték arra, hogy a találkozót elcsalták volna, soha nem került elő.
Lesz még jelentősége a gólkülönbségnek a foci-vb csoportkörében
Visszatérve az idei világbajnoksághoz, a 12 csoportból nyolc harmadik helyezett is továbbjut a kieséses szakaszba, így számos válogatott számára még az utolsó fordulóban is marad esély. Ebben az esetben viszont ismét előkerülhet a gólkülönbség, hiszen a különböző csoportok harmadik helyezettjeit már ezek a mutatók rangsorolják. Ez azt jelenti, hogy bár a csoportokon belül az egymás elleni eredmény került előtérbe, a szerzett góloknak továbbra is óriási lehet jelentőségük.
Az adott csoportokban az utolsó mérkőzéseket egy időben játsszák, de lesz olyan válogatott, amely így is előnyt élvezhet valamilyen módon. Mivel 12 csoport van, öt napba telik, mire lezajlanak az utolsó forduló mérkőzései.
A C csoport harmadik helyén álló skótok csütörtök éjjel a brazilokkal játszanak,
de ekkor még fogalmuk sem lesz arról, hány pontra lesz szükségük ahhoz, hogy harmadik helyen továbbjussanak – persze extrém esetben akár még csoportelsők is lehetnek. A szombaton vagy vasárnap játszó csapatok viszont valószínűleg pontosan tudni fogják majd, milyen eredmény kell nekik a továbbjutáshoz.
Szerdán kezdődik a csoportkör utolsó fordulója, még rengeteg változás történhet, így a következő napok rendkívül izgalmas időszakot hozhatnak a foci-vb-n. A FIFA újítása alapjaiban változtathatja meg az eddig megszokott dinamikát, a kieséses szakasz előtti hajrá totális káoszt okozhat és drámai pillanatokkal lepheti meg a futball szerelmeseit.
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