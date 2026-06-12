Magyar idő szerint csütörtök este megkezdődött a 2026-os foci-vb, amely egy három piros lapot hozó mexikói győzelemmel rúgta be a torna ajtaját. Ezt Dél-Korea Csehország elleni találkozója követte, amelynek második negyvenöt perce hozta el a valódi izgalmakat.

O Hjon Gju győztes gólt lőtt a foci-vb-n

Fotó: ULISES RUIZ / AFP

Játéka is kérdéses volt, majd a foci-vb hőse lett

O Hjon Gju a 69. percben, 1-1-es állásnál Dél-Korea legnagyobb sztárját, Szon Hung Mint váltott , majd Tomas Soucek meg nem adott gólja után eldöntötte a mérkőzést. A Besiktas 25 éves játékosa egy jobb oldalról érkező beadásra érkezett remek ütemben, közeli lövésébe Matej Kovar kapus pedig csak beleérni tudott.

Később kiderült, ez a három pont sorsát is eldöntötte az A jelű csoportban, amelyet jelenleg Mexikó vezet.

🇰🇷👣 South Korea and Beşiktaş forward Oh Hyeon-gyu has a unique pre-match ritual, he walks onto the pitch barefoot before every game.



He then marked his World Cup debut with the winning goal for his country. 👏

pic.twitter.com/ss71Vrfz9p — CentreGoals. (@centregoals) June 12, 2026

O Hjon Gju a győztes csoportmérkőzés után a FIFA képviselőinek nyilatkozott, és saját elmondása szerint a nap elején még az is kérdéses volt, hogy egyáltalán pályára léphet.

Szavakkal nem tudom leírni, mit érzek. Ma nem éreztem jól magam, 38 fokra emelkedett a lázam. Az is nagy kérdés volt, hogy egyáltalán pályára tudok-e lépni. De ez a stábunknak és az orvosi csapatnak köszönhetően sikerült”

− árulta el a titkot a gólszerző, aki Dél-Korea nagy szerencséjére felépült az első fordulóra.

A 2026-os foci-vb magyar idő szerint 21 órakor folytatódik a Kanada-Bosznia-Hercegovina csoportmeccsel, majd éjjel a harmadik társrendező, az Egyesült Államok lép pályára Paraguay ellen.