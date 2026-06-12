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A világbajnokságra 20 év után visszatérő cseh válogatott már az első meccsén kellemetlen pofont kapott. A csehek ugyan egy fejessel vezetést szereztek, ám a dél-koreaiak fordítottak és 2-1-re nyertek, így máris hatalmas lépést tettek a továbbjutás felé a foci-vb-n.

A Guadalajarában rendezett találkozó első félidejében a koreai válogatott irányította a játékot: többet birtokolta a labdát, gyorsabb kombinációkkal és kreatív támadásokkal próbálta feltörni a cseh védelmet, ám a helyzetek ellenére a szünetig nem született gól a 2026-os foci-vb második mérkőzésén.

Az első félidőben Dél-Korea játszott veszélyesebben a foci-vb A csoportjának második meccsén
Az első félidőben Dél-Korea játszott veszélyesebben a foci-vb A csoportjának második meccsén
Fotó: ULISES RUIZ / AFP

A foci-vb-re 20 év után visszatérő csehek nagy pofont kaptak

A vezetést végül a csehek szerezték meg, az 59. percben Vladimir Coufal hatalmas bedobása után Ladislav Krejcí fejelt nagy erővel a kapuba. 

Sokáig azonban nem örülhetett Miroslav Koubek együttese, mert nyolc perccel később Hvang In Bom egy nagyszerű csellel került lövőhelyzetbe, majd okosan nyeste át a labdát 

a kapus fölött a bal alsó sarokba.

South Korea's midfielder #06 Hwang In-beom scores his team's first goal during the 2026 World Cup Group A football match between South Korea and the Czech Republic at the Guadalajara Stadium in Zapopan on June 11, 2026. (Photo by Ulises RUIZ / AFP)
Fantasztikus góllal egyenlítettek a koreaiak
Fotó: ULISES RUIZ / AFP

A csehek sztárjáról, Pavel Sulcról még a mezt is letépték, Tomas Soucek lesgólig jutott, 

újabb érvényes találatot azonban ismét Dél-Korea szerzett: egy jobb oldaról érkező beadásra O Hjon Gju érkezett, közeli lövésébe Matej Kovar kapus csak beleérni tudott. A hajrában Kim Szong Gju két hatalmas védést is bemutatott – a 81. percben elképesztő bravúrral hárított –, újabb gól pedig már nem esett. Dél-Korea megérdemelten gyűjtötte be a három pontot, míg a vb-re 20 év után visszaérő csehek vereséggel rajtoltak.

ZAPOPAN, MEXICO - JUNE 11: Pavel Sulc of Czechia is seen with torn jersey during the 2026 FIFA World Cup First Stage Group A match between South Korea and Czechia at Estadio Akron (Guadalajara Stadium) in Zapopan, Guadalajara, Mexico on June 11, 2026. Luciano Gonzalez / Anadolu (Photo by Luciano Gonzalez / Anadolu via AFP)
Pavel Sulcról még a mezt is letépték a koreaiak
Fotó: LUCIANO GONZALEZ / ANADOLU

A következő fordulóban a koreaiak a házigazda mexikóiak ellen lépnek pályára, a csehek pedig a dél-afrikai válogatott ellen javíthatnak.

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