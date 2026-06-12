A Guadalajarában rendezett találkozó első félidejében a koreai válogatott irányította a játékot: többet birtokolta a labdát, gyorsabb kombinációkkal és kreatív támadásokkal próbálta feltörni a cseh védelmet, ám a helyzetek ellenére a szünetig nem született gól a 2026-os foci-vb második mérkőzésén.
A foci-vb-re 20 év után visszatérő csehek nagy pofont kaptak
A vezetést végül a csehek szerezték meg, az 59. percben Vladimir Coufal hatalmas bedobása után Ladislav Krejcí fejelt nagy erővel a kapuba.
Sokáig azonban nem örülhetett Miroslav Koubek együttese, mert nyolc perccel később Hvang In Bom egy nagyszerű csellel került lövőhelyzetbe, majd okosan nyeste át a labdát
a kapus fölött a bal alsó sarokba.
A csehek sztárjáról, Pavel Sulcról még a mezt is letépték, Tomas Soucek lesgólig jutott,
újabb érvényes találatot azonban ismét Dél-Korea szerzett: egy jobb oldaról érkező beadásra O Hjon Gju érkezett, közeli lövésébe Matej Kovar kapus csak beleérni tudott. A hajrában Kim Szong Gju két hatalmas védést is bemutatott – a 81. percben elképesztő bravúrral hárított –, újabb gól pedig már nem esett. Dél-Korea megérdemelten gyűjtötte be a három pontot, míg a vb-re 20 év után visszaérő csehek vereséggel rajtoltak.
A következő fordulóban a koreaiak a házigazda mexikóiak ellen lépnek pályára, a csehek pedig a dél-afrikai válogatott ellen javíthatnak.
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