A Guadalajarában rendezett találkozó első félidejében a koreai válogatott irányította a játékot: többet birtokolta a labdát, gyorsabb kombinációkkal és kreatív támadásokkal próbálta feltörni a cseh védelmet, ám a helyzetek ellenére a szünetig nem született gól a 2026-os foci-vb második mérkőzésén.

Az első félidőben Dél-Korea játszott veszélyesebben a foci-vb A csoportjának második meccsén

Fotó: ULISES RUIZ / AFP

A foci-vb-re 20 év után visszatérő csehek nagy pofont kaptak

A vezetést végül a csehek szerezték meg, az 59. percben Vladimir Coufal hatalmas bedobása után Ladislav Krejcí fejelt nagy erővel a kapuba.

Sokáig azonban nem örülhetett Miroslav Koubek együttese, mert nyolc perccel később Hvang In Bom egy nagyszerű csellel került lövőhelyzetbe, majd okosan nyeste át a labdát

a kapus fölött a bal alsó sarokba.

Fantasztikus góllal egyenlítettek a koreaiak

Fotó: ULISES RUIZ / AFP

A csehek sztárjáról, Pavel Sulcról még a mezt is letépték, Tomas Soucek lesgólig jutott,

újabb érvényes találatot azonban ismét Dél-Korea szerzett: egy jobb oldaról érkező beadásra O Hjon Gju érkezett, közeli lövésébe Matej Kovar kapus csak beleérni tudott. A hajrában Kim Szong Gju két hatalmas védést is bemutatott – a 81. percben elképesztő bravúrral hárított –, újabb gól pedig már nem esett. Dél-Korea megérdemelten gyűjtötte be a három pontot, míg a vb-re 20 év után visszaérő csehek vereséggel rajtoltak.

Pavel Sulcról még a mezt is letépték a koreaiak

Fotó: LUCIANO GONZALEZ / ANADOLU

A következő fordulóban a koreaiak a házigazda mexikóiak ellen lépnek pályára, a csehek pedig a dél-afrikai válogatott ellen javíthatnak.