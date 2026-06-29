Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Foci-vb 2026 Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Hankó Balázs szerint jogtalanok a letartóztatások az NKA-támogatások ügyében

Fontos

Vérfürdő Németországban: öten meghaltak egy délutáni lövöldözésben

Foci-vb 2026

Minden érdekes hír egy helyen.

Kövesse az Origón!
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A dél-koreai válogatott nem élte túl a csoportkört a labdarúgó-világbajnokságon. A nemzeti csapat szövetségi kapitányára, Hong Mjongbóra kegyetlen gyűlölet zúdult a foci-vb-n elszenvedett kudarc után, a szakember le is mondott a posztjáról.

A dél-koreai válogatott ugyan legyőzte a cseheket az első fordulóban, ám később Mexikó és Dél-Afrika ellen is vereséget szenvedett, és végül búcsúznia kellett a foci-vb-től. Az együttest a tornán a legendás Hong Mjongbo irányította, aki játékosként 136-szor szerepelt a koreai nemzeti csapatban. Az 57 éves szakember vezetésével azonban nem sikerült a továbbjutás, a kiesést követően pedig elszabadultak az indulatok Dél-Koreában.

Hong Mjongbo vezetésével a dél-koreai válogatott nem jutott tovább a csoportkörből a foci-vb-n
Hong Mjongbo vezetésével a dél-koreai válogatott nem jutott tovább a csoportkörből a foci-vb-n
Fotó: ULISES RUIZ / AFP

A foci-vb-s kudarc után a dél-koreai szövetségi kapitány lemondott

A vb-kiesés után Dél-Korea elnöke, I Dzsemjong vizsgálatot rendelt el a labdarúgó-válogatott gyenge szereplésével kapcsolatban. Az államfő valóságos kirohanást rendezett, Hong Mjongbót alkalmatlannak nevezte a nemzeti csapat irányítására. A szövetségi kapitány vasárnap reggel állt a sajtó elé a mexikói Guadalajarában, ahol a dél-koreaiak tartózkodtak. A tréner egy előre elkészített nyilatkozatot olvasott fel, és utána nem válaszolt egyetlen kérdésre sem. 

„Először is szeretnék őszinte bocsánatot kérni mindazoktól, akik szeretik a koreai labdarúgást, és mindig is támogatták a válogatottunkat. 

Ma úgy döntöttem, hogy lemondok a dél-koreai labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányi posztjáról. Nem állíthatom, hogy minden döntésem helyes volt. 

De azt elmondhatom, hogy a döntéseimet mindig az alapján hoztam meg, amit a koreai labdarúgás számára a legjobbnak tartottam” – nyilatkozta a leköszönő kapitány.

Botrányok a dél-koreaiak vb-kiesése után

Az ázsiaiak meglehetősen tiszteletlenül kezelték a helyzetet. Dél-Korea egyik legfontosabb és legnagyobb nemzeti közszolgálati műsorszolgáltatója, 

a KBS a közvetítésében elhomályosította Hong Mjongbo arcát, mintha a kapitány egy bűnöző volna.

Az 57 éves szakember halálos fenyegetéseket is kapott a vb-kiesés után. 

Egyik online zaklatója, egy magát 41 éves amerikai állampolgárnak valló személy azt üzente, hogy a kapitány visszatérésekor az incshoni nemzetközi repülőtéren meg fogja ölni őt. 

Ennek hatására a rendőrség nyomozást indított, és jelezte, fokozott figyelmet fordít arra, hogy Hong Mjongbo biztonságosan hazatérhessen Mexikóból.

  • Kapcsolódó cikkek
Megőrültek a szurkolók, népünnepély követte az utcán Kanada továbbjutását - Galéria
Kifakadtak a németek a foci-vb-n, keményen üzentek a FIFA elnökének
Ancelotti a frászt hozta a brazilokra a Japán elleni meccs előtt

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!