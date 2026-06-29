A dél-koreai válogatott ugyan legyőzte a cseheket az első fordulóban, ám később Mexikó és Dél-Afrika ellen is vereséget szenvedett, és végül búcsúznia kellett a foci-vb-től. Az együttest a tornán a legendás Hong Mjongbo irányította, aki játékosként 136-szor szerepelt a koreai nemzeti csapatban. Az 57 éves szakember vezetésével azonban nem sikerült a továbbjutás, a kiesést követően pedig elszabadultak az indulatok Dél-Koreában.

Hong Mjongbo vezetésével a dél-koreai válogatott nem jutott tovább a csoportkörből a foci-vb-n

Fotó: ULISES RUIZ / AFP

A foci-vb-s kudarc után a dél-koreai szövetségi kapitány lemondott

A vb-kiesés után Dél-Korea elnöke, I Dzsemjong vizsgálatot rendelt el a labdarúgó-válogatott gyenge szereplésével kapcsolatban. Az államfő valóságos kirohanást rendezett, Hong Mjongbót alkalmatlannak nevezte a nemzeti csapat irányítására. A szövetségi kapitány vasárnap reggel állt a sajtó elé a mexikói Guadalajarában, ahol a dél-koreaiak tartózkodtak. A tréner egy előre elkészített nyilatkozatot olvasott fel, és utána nem válaszolt egyetlen kérdésre sem.

„Először is szeretnék őszinte bocsánatot kérni mindazoktól, akik szeretik a koreai labdarúgást, és mindig is támogatták a válogatottunkat.

Ma úgy döntöttem, hogy lemondok a dél-koreai labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányi posztjáról. Nem állíthatom, hogy minden döntésem helyes volt.

De azt elmondhatom, hogy a döntéseimet mindig az alapján hoztam meg, amit a koreai labdarúgás számára a legjobbnak tartottam” – nyilatkozta a leköszönő kapitány.

Botrányok a dél-koreaiak vb-kiesése után

Az ázsiaiak meglehetősen tiszteletlenül kezelték a helyzetet. Dél-Korea egyik legfontosabb és legnagyobb nemzeti közszolgálati műsorszolgáltatója,

a KBS a közvetítésében elhomályosította Hong Mjongbo arcát, mintha a kapitány egy bűnöző volna.

The Korean media is doing the absolute most right now. 🇰🇷📺



Broadcaster KBS literally went all the way to Monterrey to investigate the team’s hotel, trying to see if the accommodations were to blame for the poor performance against South Africa.



To make it worse, they even… pic.twitter.com/uyBXfp3gtW — Ultras Clips (@ultras_clips) June 28, 2026

Az 57 éves szakember halálos fenyegetéseket is kapott a vb-kiesés után.

Egyik online zaklatója, egy magát 41 éves amerikai állampolgárnak valló személy azt üzente, hogy a kapitány visszatérésekor az incshoni nemzetközi repülőtéren meg fogja ölni őt.

Ennek hatására a rendőrség nyomozást indított, és jelezte, fokozott figyelmet fordít arra, hogy Hong Mjongbo biztonságosan hazatérhessen Mexikóból.