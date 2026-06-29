A dél-koreai válogatott ugyan legyőzte a cseheket az első fordulóban, ám később Mexikó és Dél-Afrika ellen is vereséget szenvedett, és végül búcsúznia kellett a foci-vb-től. Az együttest a tornán a legendás Hong Mjongbo irányította, aki játékosként 136-szor szerepelt a koreai nemzeti csapatban. Az 57 éves szakember vezetésével azonban nem sikerült a továbbjutás, a kiesést követően pedig elszabadultak az indulatok Dél-Koreában.
A foci-vb-s kudarc után a dél-koreai szövetségi kapitány lemondott
A vb-kiesés után Dél-Korea elnöke, I Dzsemjong vizsgálatot rendelt el a labdarúgó-válogatott gyenge szereplésével kapcsolatban. Az államfő valóságos kirohanást rendezett, Hong Mjongbót alkalmatlannak nevezte a nemzeti csapat irányítására. A szövetségi kapitány vasárnap reggel állt a sajtó elé a mexikói Guadalajarában, ahol a dél-koreaiak tartózkodtak. A tréner egy előre elkészített nyilatkozatot olvasott fel, és utána nem válaszolt egyetlen kérdésre sem.
„Először is szeretnék őszinte bocsánatot kérni mindazoktól, akik szeretik a koreai labdarúgást, és mindig is támogatták a válogatottunkat.
Ma úgy döntöttem, hogy lemondok a dél-koreai labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányi posztjáról. Nem állíthatom, hogy minden döntésem helyes volt.
De azt elmondhatom, hogy a döntéseimet mindig az alapján hoztam meg, amit a koreai labdarúgás számára a legjobbnak tartottam” – nyilatkozta a leköszönő kapitány.
Botrányok a dél-koreaiak vb-kiesése után
Az ázsiaiak meglehetősen tiszteletlenül kezelték a helyzetet. Dél-Korea egyik legfontosabb és legnagyobb nemzeti közszolgálati műsorszolgáltatója,
a KBS a közvetítésében elhomályosította Hong Mjongbo arcát, mintha a kapitány egy bűnöző volna.
Az 57 éves szakember halálos fenyegetéseket is kapott a vb-kiesés után.
Egyik online zaklatója, egy magát 41 éves amerikai állampolgárnak valló személy azt üzente, hogy a kapitány visszatérésekor az incshoni nemzetközi repülőtéren meg fogja ölni őt.
Ennek hatására a rendőrség nyomozást indított, és jelezte, fokozott figyelmet fordít arra, hogy Hong Mjongbo biztonságosan hazatérhessen Mexikóból.
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