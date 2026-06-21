A mindössze 156 ezer lakosú karibi szigetország néhány nappal korábban még súlyos, 7-1-es vereséget szenvedett a németektől, így kevesen hittek abban, hogy Ecuador ellen képes lehet meglepetést okozni a foci-vb-n. A dél-amerikai együttes végig óriási fölényben futballozott, sorra dolgozta ki a helyzeteket, ám egy ember rendre útját állta a lövéseknek.

Curacao kapusa, Eloy Room lett a foci-vb új sztárja

Fotó: HAKAN AKGUN / ANADOLU

Szenzáció a foci-vb-n: Curacao pontot szerzett

Curacao 37 éves kapusa, Eloy Room emberfeletti teljesítményt nyújtott a találkozón.

Az ecuadoriak összesen 26 alkalommal próbálkoztak, a rutinos játékos pedig 15 alkalommal hárított

– ez minden idők második legtöbb védése vb-meccsen, rendes játékidőt (90 percet) tekintve pedig új rekord. Room már a mérkőzés elején hatalmas bravúrral hárította Enner Valencia közeli próbálkozását, később pedig újra és újra megkeserítette az ellenfél csatárainak életét.

A találkozó során Ecuador birtokolta többet a labdát, uralta a játékot, de a curacaói védelem és mindenekelőtt Room ellenállhatatlannak bizonyult. A kapus nemcsak reflexeivel, hanem helyezkedésével és nyugalmával is kiemelkedett, társainak pedig végig önbizalmat adott.

🚨🇨🇼 Eloy Room makes history with 15 (!) saves against Ecuador, the second most EVER in World Cup history. pic.twitter.com/YenRtLds5a — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 21, 2026

Hőssé vált Curacao kapusa

A hármas sípszó után a döntetlen felért egy győzelemmel Curacao számára, amely megszerezte első világbajnoki pontját. A kis karibi ország bebizonyította, hogy a futballban továbbra is van helye a csodáknak.

A mérkőzés hőse egyértelműen Eloy Room volt. A veterán kapus teljesítménye nemcsak pontot ért, hanem örökre beírta nevét Curacao és a világbajnokság történetébe is.

Még nekem is meg kell emésztenem a történteket. A mérkőzés tele volt érzelmekkel. Tudtam, hogy kemény meccs lesz. Az első védés megadta az alaphangot a csapat számára is. Ez önbizalmat adott nekem,

és fejlődtem, mindannyian fejlődtünk – ez csapatmunka volt. Harcoltunk, az utolsó pillanatig küzdöttünk. Hogy így szereztünk egy pontot Curacao számára, az egyszerűen fantasztikus” – hangsúlyozta a meccs után Room.

15 - Curaçao's Eloy Room recorded 15 saves against Ecuador, the most on record (since 1966) by any goalkeeper in a FIFA World Cup match that did not feature extra-time.



Wave. pic.twitter.com/2Cm1qFGMha — OptaJoe (@OptaJoe) June 21, 2026

Az E csoport másik mérkőzésén Németország 2-1-re legyőzte Elefántcsontpartot, ezzel bebiztosította továbbjutását.