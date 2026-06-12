A pályafutása második foci-vb-jére készülő Edin Dzeko a boszniai háború poklában nőtt fel, és a torna előtt fontos üzenetet küldött a bosnyák gyerekeknek. Szarajevó ostroma alatt naponta kellett szembesülnie azzal, hogy élete az egyik pillanatról a másikra akár véget is érhet, ezért jogosan állítja azt, hogy az életben semmi sem lehetetlen.

Pályafutása második foci-vb-jére készül Edin Dzeko

Fotó: EYEPIX / NurPhoto

A halál torkából a foci-vb-ig: Edin Dzeko a bosnyák futball hőse

A legmegrázóbb eset mindössze hatéves korában történt vele. A kis Dzeko éppen focizni készült a környékbeli gyerekekkel, ám édesanyja nem engedte ki a házból. Az asszony rossz érzése erősebbnek bizonyult a gyermeki tiltakozásnál, és ez a megérzés végül életmentőnek bizonyult. Röviddel később becsapódott egy lövedék azon a helyen, ahol a gyerekek összegyűltek volna futballozni. A robbanás több áldozatot követelt, Dzeko pedig csak azért maradt életben, mert otthon maradt. Később többször beszélt arról, milyen volt a háború árnyékában felnőni.

Nem volt sok ennivaló, szinte soha nem volt napi három étkezésünk. Mindig el kellett bújnunk, amikor lövések dördültek és bombák hullottak”

– árulta el. Míg sok futballista az utcán kezdett focizni, Dzeko számára ez gyakran lehetetlen volt a folyamatos veszély miatt.

A családja otthona is megsemmisült a háború alatt, és a rokonság nagy része egy mindössze 35 négyzetméteres lakásban húzta meg magát. Dzeko később elmondta, hogy ezek az élmények megtanították arra, hogy értékelje az életet és a lehetőségeket.

Edin Dzeko 40 évesen írna történelmet a bosnyákokkal

Fotó: ELVIS BARUKCIC / AFP

Edin Dzeko történelmet írhat a bosnyák válogatottal

Dzeko a bosnyák Zeljeznicar együttesében kezdett el futballozni, majd Európa egyik legjobb csatárává vált. Megfordult a német Bundesligában, az angol Premier League-ben, az olasz Serie A-ban, és hosszú éveken át a bosnyák válogatott első számú gólfelelőse volt.

Közel 150 alkalommal lépett pályára a nemzeti csapatban, miközben Bosznia-Hercegovina történetének legeredményesebb futballistájává nőtte ki magát

– jelenleg 73 gólnál jár a válogatottban.

Buenas noticias:



Edin Dzeko ya se entrena a la par de sus compañeros y podría ser titular en el debut ante Canadá 🇨🇦.



🤩Ya solo faltan 2 días para volver a ver a Bosnia en la máxima competición #BiH 🇧🇦#FIFAWorldCup

pic.twitter.com/wLdEsvrlJb — Fútbol Bosnio 🇧🇦 (MODO MUNDIAL 🏆) (@FBosnio) June 10, 2026

A bosnyák válogatott és Dzeko is a második vb-jére készül, az együttes 2014-ben nem élte túl a csoportkört. A Schalke 04 csatára nemrég épült fel sérüléséből, de a hírek szerint a társházigazda Kanada elleni csoportmeccsen már rendelkezésre állhat. A csapatkapitány 40 évesen történelmet írhat, ugyanis a bosnyákok a pótselejtezőben az olaszokat búcsúztatták, és a B csoportból – amelyben Svájc, Katar és Kanada szerepel – könnyedén továbbjuthatnak a vb kieséses szakaszába.